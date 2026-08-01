StarCharge、2026年GGIIエネルギー貯蔵産業サミットでマイクログリッドブランド第1位に選出

独自技術と世界で300件超の導入実績を基盤に、マイクログリッド分野での主導的地位を強化

中国・常州、2026年8月1日 /PRNewswire/ -- 統合型エネルギーソリューションを提供するStarChargeは、第5回GGIIエネルギー貯蔵産業サミット（GGII Energy Storage Industry Summit）およびエネルギー貯蔵トップブランド賞（Energy Storage Top Brand Awards）において、2026年マイクログリッドブランド第1位に選出されました。この賞では、StarChargeの強みが以下の4つの観点から認められました。技術革新、製品競争力、商用展開、市場での評価です。

StarChargeは、EV充電およびエネルギーサービス分野で培った10年以上の経験を基に、スマート充電、用途に応じたマイクログリッド、仮想発電所を連携させる統合プラットフォームを開発しました。このプラットフォームは、発電、蓄電、給電指令、電力消費、電力取引を統合的に管理します。

StarChargeは、工場、工業団地、太陽光発電・蓄電・充電拠点、鉱山事業、地域コミュニティ、島しょ部、オフグリッド地域など、300を超える利用シーンに対応するマイクログリッドソリューションを提供しています。同社のポートフォリオには、独自の制御アルゴリズムとエネルギー管理ソフトウェアを活用した、系統連系型、オフグリッド型、グリッドフォーミング型の各システムが含まれます。

今回の受賞を支えた主要技術の一つは、系統連系運転とオフグリッド運転をシームレスに切り替えられるStarChargeの太陽光発電・蓄電マイクログリッドシステムです。このシステムは、静止型切替スイッチ、独自の電力変換システム、マイクログリッド中央制御装置を統合しています。

業界で一般的な切り替え時間は約50ミリ秒ですが、このアーキテクチャでは20ミリ秒未満で切り替えられます。このシステムは、電力系統が脆弱または不安定な環境でも電力供給の継続性を維持し、停電による生産損失を低減するよう設計されています。

StarChargeは、世界で300件を超えるマイクログリッドプロジェクトを展開しており、BloombergNEFのTier 1エネルギー貯蔵メーカーリストに複数四半期連続で掲載されています。

中国では、同社は太陽光発電・蓄電・充電一体型プロジェクト、低炭素型工業団地、V2G（Vehicle to Grid）を活用した取り組みを手掛けてきました。海外では、ラトビアやモルドバなどの市場で、エネルギー企業とエネルギー貯蔵に関する戦略的協定を締結しており、計画総容量は3.5GWh近くに上ります。

StarChargeは、設置場所の評価、システム設計、ハードウェアとソフトウェアの統合、試運転、運用の最適化までを網羅する一貫したサービスを提供しています。同社は、マイクログリッドおよび仮想発電所技術への投資を継続するとともに、世界各地でのプロジェクト展開とサービス提供体制を拡充していきます。

SOURCE StarCharge