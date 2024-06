Starlab Space annonce un partenariat stratégique avec Palantir Technologies, Inc.

Des solutions logicielles pilotées par l'IA pour permettre une plateforme de recherche spatiale de nouvelle génération

HOUSTON, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Starlab Space LLC (Starlab Space), la coentreprise mondiale menée par les États-Unis réunissant Voyager Space, Airbus, Mitsubishi Corporation et MDA Space, a annoncé aujourd'hui Palantir Technologies, Inc. (NYSE : PLTR) (Palantir) comme partenaire stratégique. Palantir deviendra le fournisseur exclusif de solutions de gestion de données logicielles pour la station spatiale commerciale Starlab.

Le logiciel piloté par l'IA de Palantir permet aux analystes, utilisateurs et décideurs d'optimiser l'ensemble de l'architecture spatiale. Palantir aide à fournir des solutions logicielles de pointe et adaptables, de la base à la périphérie, garantissant ainsi que les capacités spatiales soient résilientes, efficaces et accessibles.

Starlab Space et Palantir utiliseront la modélisation des données via des jumeaux numériques et des technologies d'IA pour améliorer les opérations de Starlab dans toute l'entreprise. Le jumeau numérique de Starlab optimisera l'allocation des ressources, la planification des missions et la performance globale du système, réduisant ainsi les coûts opérationnels et rationalisant les opérations à bord pour les équipages de Starlab. Grâce à la technologie de Palantir, Starlab sera en mesure d'identifier les problèmes potentiels et de prévoir la maintenance, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie des composants critiques. Le traitement prédictif au sol optimisera également la recherche à bord en modélisant l'environnement de microgravité et en réalisant des analyses préalables au lancement.

« Les technologies avancées de l'IA de Palantir révolutionneront la gestion et le fonctionnement des stations spatiales », a déclaré Tim Kopra, PDG de Starlab Space. « De plus, l'expertise de Palantir en analyse de données et modélisation prédictive stimulera l'innovation et l'efficacité dans l'ensemble de notre coentreprise. Ensemble, nous sommes prêts à repousser les frontières de la recherche spatiale et à garantir que nous restons résilients, efficaces et adaptatifs alors que nous entrons dans cette nouvelle ère de l'exploration spatiale commerciale. »

« Starlab est un leader commercial travaillant à résoudre certains des défis d'ingénierie et d'exploitation les plus complexes dans l'exploration spatiale », a déclaré Alexander C. Karp, Cofondateur et PDG de Palantir Technologies Inc. « Nous ne pourrions être plus enthousiastes à propos de notre partenariat alors que nous travaillons à renforcer notre avantage concurrentiel grâce à la fourniture d'une intelligence décisive et en temps réel dans le monde entier et dans l'espace. »

Cette annonce suit l'expansion récente de Starlab pour inclure MDA Space, intégrant ses capacités robotiques de pointe et étendant le consortium international de la coentreprise à des entreprises stratégiques et de haut profil ayant une expérience éprouvée, notamment Voyager Space, Airbus et Mitsubishi Corporation. Les partenaires américains, européens, japonais et canadiens permettent la continuation du réseau de partenaires de la Station spatiale internationale via des entités commerciales.

« L'accélération de notre coentreprise en pleine croissance est exaltante », déclare Dylan Taylor, Président et PDG de Voyager Space. « Nous sommes une force mondiale construisant une station spatiale commerciale pour répondre aux demandes du marché. Voyager et tous nos partenaires chez Starlab n'ont aucune intention de ralentir. Notre équipe regroupe les meilleures entreprises aérospatiales mondiales et maintenant avec Palantir, nous nous associons avec des leaders technologiques avancés qui transformeront l'efficacité, la durabilité et la sécurité de l'exploration spatiale humaine. »

En plus des partenaires de la coentreprise, Starlab Space a un accord de partenariat stratégique avec Northrop Grumman, un partenariat de conception et d'expérience avec Hilton Hotels, et a signé un contrat de lancement avec SpaceX pour son véhicule Starship.

À propos de Starlab Space

Starlab Space LLC est une coentreprise mondiale qui conçoit, construit et opérera la station spatiale commerciale Starlab. Starlab servira une clientèle mondiale composée d'agences spatiales, de chercheurs et d'entreprises, assurant une présence humaine continue en orbite terrestre basse et une transition fluide de la science et de la recherche en microgravité de la Station spatiale internationale vers la nouvelle ère des stations spatiales commerciales.

La coentreprise inclut Voyager Space, Airbus, Mitsubishi Corporation et MDA Space. Starlab Space a des accords de partenariat stratégique avec Northrop Grumman et Palantir Technologies, un partenariat de conception et d'expérience avec Hilton Hotels, et a signé un contrat de lancement avec SpaceX pour son véhicule Starship.

Pour plus d'informations sur Starlab, visitez le site Web de Starlab à www. starlab-space. com et suivez-nous sur les réseaux sociaux sur @Starlab_Space (X, Instagram) et @Starlab (LinkedIn).

