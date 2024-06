Starlab Space kündigt strategische Partnerschaft mit Palantir Technologies, Inc. an.

KI-gesteuerte Softwarelösungen für die Weltraumforschungsplattform der nächsten Generation

HOUSTON, 20. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Starlab Space LLC (Starlab Space), das von den USA geführte globale Joint Venture zwischen Voyager Space, Airbus, Mitsubishi Corporation und MDA Space, begrüßte heute Palantir Technologies, Inc. (NYSE: PLTR) (Palantir) als strategischen Partner. Palantir wird exklusiver Lieferant der unternehmensweiten Software für die Datenmanagementlösungen der kommerziellen Raumstation Starlab.

Die KI-gesteuerte Software von Palantir ermöglicht es Analysten, Anwendern und Entscheidungsträgern gleichermaßen, die gesamte Weltraumarchitektur zu optimieren. Palantir hilft bei der Bereitstellung von hochmodernen, anpassungsfähigen Softwarelösungen vom Boden bis zur Peripherie und trägt dazu bei, dass die Raumfahrtkapazitäten maximal belastbar, effektiv und zugänglich sind.

Starlab Space und Palantir werden die Datenmodellierung durch digitale Zwillinge und KI-Technologien nutzen, um die Abläufe von Starlab im gesamten Unternehmen zu verbessern. Der digitale Zwilling von Starlab wird die Ressourcenzuweisung, die Missionsplanung und die Gesamtsystemleistung optimieren, die Betriebskosten senken und die Abläufe an Bord für die Starlab-Besatzungen vereinfachen. Mithilfe der Technologie von Palantir kann Starlab potenzielle Probleme erkennen und die Wartung vorhersagen, wodurch die Lebensdauer kritischer Komponenten verlängert wird. Das Ground Predictive Processing wird auch die Forschung an Bord optimieren, indem es die Mikrogravitationsumgebung modelliert und Analysen vor dem Start durchführt.

„Die fortschrittlichen KI-Technologien von Palantir werden die Art und Weise, wie Raumstationen verwaltet und betrieben werden, revolutionieren", sagte Tim Kopra, CEO von Starlab Space. „Darüber hinaus wird Palantirs Fachwissen in den Bereichen Datenanalyse und prädiktive Modellierung Innovation und Effizienz in unserem gesamten Joint Venture fördern. Gemeinsam sind wir in der Lage, die Grenzen der Weltraumforschung zu erweitern und sicherzustellen, dass wir in dieser neuen Ära der kommerziellen Weltraumforschung widerstandsfähig, effektiv und anpassungsfähig bleiben."

„Starlab ist ein führendes kommerzielles Unternehmen, das an der Lösung einiger der komplexesten technischen und betrieblichen Herausforderungen bei der Erforschung des Weltraums arbeitet", sagte Alexander C. Karp, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Palantir Technologies Inc. „Wir könnten nicht enthusiastischer über unsere Partnerschaft sein, da wir daran arbeiten, unseren Wettbewerbsvorteil durch die Bereitstellung entscheidender Echtzeit-Informationen auf der ganzen Welt und im Weltraum auszubauen."

Die heutige Nachricht folgt auf die jüngste Erweiterung von Starlab expansion um MDA Space, im Zuge derer die branchenführenden Robotikfähigkeiten des Unternehmens integriert und das internationale Konsortium des Joint Ventures von strategischen und hochkarätigen Unternehmen mit Flugerfahrung, darunter Voyager Space, Airbus und Mitsubishi Corporation, erweitert werden. Die US-amerikanischen, europäischen, japanischen und kanadischen Partner ermöglichen die Fortführung des Partnernetzes der Internationalen Raumstation durch kommerzielle Unternehmen.

„Die Beschleunigung unseres wachsenden Joint Ventures ist hocherfreulich", sagt Dylan Taylor, Chairman und CEO von Voyager Space. „Wir sind eine globale Kraft, die eine kommerzielle Raumstation für die Anforderungen des Marktes baut. Voyager und alle unsere Partner in Starlab haben nicht die Absicht, langsamer zu werden. Unser Team umfasst die besten Luft- und Raumfahrtunternehmen der Welt, und mit Palantir schließen wir uns nun mit führenden Technologieunternehmen zusammen, die die Effizienz, Nachhaltigkeit und Sicherheit der bemannten Weltraumforschung verändern werden."

Zusätzlich zu den Joint-Venture-Partnern hat Starlab Space ein strategisches Teaming-Abkommen mit Northrop Grumman, eine Design- und Erfahrungspartnerschaft mit Hilton Hotels und hat einen Startvertrag mit SpaceX für sein Starship-Raumschiff abgeschlossen.

Über Starlab Space

Starlab Space LLC ist ein globales Joint Venture, das die kommerzielle Raumstation Starlab entwirft, baut und betreiben wird. Starlab wird einen weltweiten Kundenstamm von Raumfahrtagenturen, Forschern und Unternehmen bedienen und so die kontinuierliche Präsenz von Menschen in der erdnahen Umlaufbahn und einen nahtlosen Übergang von Wissenschaft und Forschung in der Mikrogravitation von der Internationalen Raumstation in die neue Ära der kommerziellen Raumstationen gewährleisten.

Zu dem Joint Venture gehören Voyager Space, Airbus, Mitsubishi Corporation und MDA Space. Starlab Space hat strategische Teamvereinbarungen mit Northrop Grumman und Palantir Technologies, eine Design- und Erfahrungspartnerschaft mit Hilton Hotels und hat einen Startvertrag mit SpaceX für sein Starship-Fahrzeug abgeschlossen.

