Starlab Space anuncia una asociación estratégica con Palantir Technologies, Inc.

Soluciones de software impulsadas por IA para habilitar una plataforma de investigación espacial de próxima generación

HOUSTON, 20 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Starlab Space LLC (Starlab Space), la empresa conjunta global liderada por Estados Unidos entre Voyager Space , Airbus , Mitsubishi Corporation y MDA Space , anunció hoy a Palantir Technologies, Inc. (NYSE: PLTR) (Palantir) como socio estratégico. Palantir se convertirá en el proveedor exclusivo de soluciones de gestión de datos de software para toda la empresa para la estación espacial comercial Starlab.

El software impulsado por IA de Palantir permite a analistas, usuarios y tomadores de decisiones optimizar toda la arquitectura espacial. Palantir ayuda a ofrecer soluciones de software adaptables y de vanguardia desde el suelo hasta el borde, lo que ayuda a garantizar que las capacidades espaciales sean máximamente resilientes, efectivas y accesibles.

Starlab Space y Palantir aprovecharán el modelado de datos a través de gemelos digitales y tecnologías de inteligencia artificial para mejorar las operaciones de Starlab en toda la empresa. El gemelo digital de Starlab optimizará la asignación de recursos, la planificación de misiones y el rendimiento general del sistema, reduciendo los costes operativos y agilizando las operaciones a bordo para las tripulaciones de Starlab. Utilizando la tecnología de Palantir, Starlab podrá identificar problemas potenciales y predecir el mantenimiento, ayudando a extender la vida útil de los componentes críticos. El procesamiento predictivo terrestre también optimizará la investigación a bordo modelando el entorno de microgravedad y completando el análisis previo al lanzamiento.

"Las avanzadas tecnologías de IA de Palantir revolucionarán la forma en que se gestionan y operan las estaciones espaciales", afirmó Tim Kopra, consejero delegado de Starlab Space. "Además, la experiencia de Palantir en análisis de datos y modelado predictivo impulsará la innovación y la eficiencia en toda nuestra empresa conjunta. Juntos, estamos preparados para avanzar las fronteras de la investigación espacial y garantizar que sigamos siendo resilientes, eficaces y adaptables a medida que avanzamos hacia este nueva era de exploración espacial comercial".

"Starlab es un líder comercial que trabaja para resolver algunos de los desafíos operativos y de ingeniería más complejos en la exploración del espacio", destacó Alexander C. Karp, cofundador y consejero delegado de Palantir Technologies Inc. "No podríamos estar más entusiasmados sobre nuestra asociación mientras trabajamos para ampliar nuestra ventaja competitiva a través del suministro de inteligencia decisiva y en tiempo real en todo el mundo y en el espacio".

La noticia de hoy sigue a la reciente expansión de Starlab para incluir MDA Space, integrando sus capacidades robóticas líderes en la industria y ampliando el consorcio internacional de empresas estratégicas y de alto perfil de la empresa conjunta con herencia de vuelo y experiencia comprobada, incluidas Voyager Space, Airbus y Mitsubishi Corporation. Los socios estadounidenses, europeos, japoneses y canadienses permiten la continuación de la red de socios de la Estación Espacial Internacional a través de entidades comerciales.

"La aceleración de nuestra creciente empresa conjunta es estimulante", explicó Dylan Taylor, presidente y consejero delegado de Voyager Space. "Somos una fuerza global que construye una estación espacial comercial para las demandas del mercado. Voyager y todos nuestros socios en Starlab no tienen intención de desacelerar. Nuestro equipo abarca las mejores corporaciones aeroespaciales a nivel mundial y ahora, con Palantir, nos unimos a líderes de tecnología avanzada que transformar la eficiencia, la sostenibilidad y la seguridad de la exploración espacial humana".

Además de los socios de la empresa conjunta, Starlab Space tiene un acuerdo de colaboración estratégica con Northrop Grumman , una asociación de diseño y experiencia con Hilton Hotels , y ha conseguido un contrato de lanzamiento con SpaceX para su vehículo Starship.

Acerca de Starlab Space

Starlab Space LLC es una empresa conjunta global que diseña, construye y operará la estación espacial comercial Starlab. Starlab prestará servicios a una base global de clientes de agencias, investigadores y empresas espaciales, garantizando una presencia humana continua en la órbita terrestre baja y una transición perfecta de la ciencia y la investigación de la microgravedad desde la Estación Espacial Internacional a la nueva era de las estaciones espaciales comerciales.

La empresa conjunta incluye Voyager Space , Airbus , Mitsubishi Corporation y MDA Space . Starlab Space tiene acuerdos de colaboración estratégica con Northrop Grumman y Palantir Technologies , una asociación de diseño y experiencia con Hilton Hotels y ha conseguido un contrato de lanzamiento con SpaceX para su vehículo Starship.

Para obtener más información sobre Starlab, visite el sitio web de Starlab en www.starlab-space.com y síganos en las redes sociales en @Starlab_Space (X, Instagram) y @Starlab (Linkedin).