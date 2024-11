Starlight Investments accroît considérablement sa plateforme de BTR au Royaume-Uni grâce à une acquisition historique de 500 millions de livres sterling de trois communautés totalisant 1 541 nouveaux logements à Manchester et à Basildon.

À Manchester, Starlight va acquérir deux tours de Renaker, un promoteur britannique de premier plan qui jouit d'une longue et fructueuse expérience. Au cours des dix dernières années, Manchester a connu l'une des plus fortes croissances démographique et économique de toutes les grandes villes du Royaume-Uni, une tendance qui devrait se poursuivre au cours de la prochaine décennie.

La première propriété acquise à Manchester est une tour résidentielle de 60 étages et de 532 suites, actuellement en construction dans la zone de conservation de Castlefield, sur les rives de la rivière Irwell. Il se trouve à distance de marche de plusieurs lignes de transport en commun et est facilement accessible aux quartiers d'affaires, de commerce et de divertissement d'Exchange Square et de Spinningfields. Une fois achevée, la propriété comprendra un mélange varié d'appartements d'une, deux et trois chambres. Les nombreux équipements de qualité comprennent une piscine intérieure, des espaces de travail, une salle de sport, des salons pour les résidents et une terrasse extérieure.

La seconde propriété de Manchester est une tour résidentielle de 40 étages et de 517 appartements située dans le quartier de Greengate. Il se trouve à quelques minutes de marche du Northern Quarter et du Central Business District (CBD) de Manchester. La propriété comprendra des appartements de haute qualité d'une, deux et trois chambres à coucher et se distinguera par une offre exceptionnelle d'équipements comprenant une terrasse sur le toit, des espaces de travail, une salle de sport et des salons pour les résidents.

La troisième propriété acquise à Basildon est un immeuble de taille moyenne de 492 appartements répartis sur trois blocs, situé à proximité de la gare principale et faisant partie d'une zone couverte par le plan directeur de régénération de la ville, d'un montant de 600 millions de livres sterling. Basildon est une ville très appréciée des navetteurs et se trouve à seulement 35 minutes en train du centre de Londres. L'immeuble comprendra des appartements d'une ou deux chambres et de nombreux équipements tels que cinq terrasses extérieures, une salle de sport et des espaces de travail.

Toutes les propriétés acquises comporteront de nombreuses caractéristiques de durabilité, notamment un éclairage à haut rendement, des panneaux solaires et des stations de recharge pour véhicules électriques.

Ces acquisitions marquent une étape importante dans la plate-forme européenne de gestion d'actifs résidentiels de Starlight qui, avec les acquisitions déjà annoncées, portera le portefeuille britannique de Starlight à plus de 3 300 appartements.

"Nous sommes ravis d'annoncer l'expansion significative de notre portefeuille au Royaume-Uni avec l'intention d'avoir un impact positif sur les communautés où nous opérons", a déclaré Daniel Drimmer, fondateur et directeur général de Starlight Investments. "Ces acquisitions reflètent notre stratégie visant à créer des communautés dynamiques et des logements locatifs de haute qualité sur des marchés en pleine croissance au Royaume-Uni. Notre présence croissante au Royaume-Uni et nos relations avec des promoteurs respectés et bien établis nous placent en bonne position pour mener à bien notre stratégie d'expansion dans le segment en pleine croissance des BTR dans ce pays".

"Nous sommes heureux d'avoir conclu ces deux transactions avec un partenaire mondial de qualité et professionnel, qui partage la même vision et les mêmes valeurs pour fournir des communautés de construction à louer de premier plan sur le marché. Nous nous réjouissons de développer cette relation à l'avenir", a ajouté Daren Whitaker, fondateur et président de Renaker, à l'adresse .

À propos de Starlight Investments

Starlight Investments est une société internationale d'investissement immobilier et de gestion d'actifs de premier plan dont le siège se trouve à Toronto (Ontario), au Canada. Propriétaire, promoteur et gestionnaire d'actifs privés de plus de 71 000 appartements multi-résidentiels et de plus de 7 millions de pieds carrés de locaux commerciaux, avec un actif sous gestion de 30 milliards de dollars canadiens, nous offrons une gamme d'instruments d'investissement dans le cadre de diverses stratégies immobilières. La mission de Starlight est d'équilibrer notre mandat avec une curiosité visionnaire afin de créer un impact positif pour les investisseurs et les communautés. Chez Starlight, nous investissons avec impact.

Pour en savoir plus, consultez le site www.starlightinvest.com ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn.

Contact : Jonnie Milich, responsable du secteur résidentiel au Royaume-Uni, +44 -7930-373-945, [email protected] ; Raj Mehta, président des marchés mondiaux, +1-647-725-0498, [email protected] ; Gwen McGuire, directeur de la communication, +1-416-234-8444, [email protected]

