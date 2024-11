Starlight Investments vergrößert seine britische BTR-Plattform mit einer £500 Millionen teuren Akquisition von drei Gemeinden mit insgesamt 1.541 neuen Wohnungen in Manchester und Basildon

In Manchester erwirbt Starlight zwei Hochhäuser von Renaker, einem führenden britischen Bauträger mit einer langjährigen und erfolgreichen Erfolgsbilanz. Manchester verzeichnete in den letzten zehn Jahren das höchste Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum aller Großstädte im Vereinigten Königreich, ein Trend, der sich im nächsten Jahrzehnt fortsetzen dürfte.

Das erste Objekt, das in Manchester erworben wird, ist ein 60-stöckiger Wohnturm mit 532 Zimmern, der derzeit im Castlefield-Gebiet am Ufer des Irwell gebaut wird. Von hier aus sind mehrere Verkehrsanbindungen zu Fuß zu erreichen und die pulsierenden Geschäfts-, Einzelhandels- und Unterhaltungsviertel von Exchange Square und Spinningfields leicht zugänglich. Nach der Fertigstellung wird die Immobilie eine vielfältige Mischung aus Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen umfassen. Zu den umfangreichen und hochwertigen Einrichtungen gehören ein Innenpool, Arbeitsbereiche, ein Fitnessstudio, Aufenthaltsräume und eine Außenterrasse.

Bei dem zweiten Objekt in Manchester handelt es sich um einen 40-stöckigen Wohnturm mit 517 Zimmern im Stadtviertel Greengate. Der Standort ist nur einen kurzen Spaziergang vom Northern Quarter und dem Central Business District (CBD) von Manchester entfernt. Die Immobilie wird über hochwertige Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen verfügen und sich durch ein außergewöhnliches Angebot an Annehmlichkeiten wie eine Dachterrasse, Arbeitsbereiche, ein Fitnessstudio und Aufenthaltsräume für die Bewohner auszeichnen.

Bei der dritten Immobilie, die in Basildon erworben wird, handelt es sich um ein mittelhohes Gebäude mit 492 Zimmern in drei Blöcken in der Nähe des Hauptbahnhofs, das zu einem Gebiet gehört, das Teil des 600 Millionen Pfund teuren Masterplans für die Stadterneuerung ist. Basildon ist eine beliebte Pendlerstadt und nur 35 Minuten mit dem Zug vom Zentrum Londons entfernt. Das Gebäude wird über Ein- und Zweizimmerwohnungen verfügen und umfangreiche Annehmlichkeiten wie fünf Außenterrassen, ein Fitnessstudio und Co-Working-Bereiche bieten.

Alle zu erwerbenden Immobilien werden zahlreiche Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen, darunter hocheffiziente Beleuchtung, Sonnenkollektoren und Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Diese Akquisitionen stellen einen wichtigen Meilenstein in Starlights europäischer Asset-Management-Plattform für Wohnimmobilien dar. Zusammen mit den bereits angekündigten Akquisitionen wird sich Starlights Portfolio in Großbritannien auf über 3.300 Wohneinheiten erhöhen.

"Wir freuen uns, , die signifikante Erweiterung unseres britischen Portfolios bekannt zu geben, mit der Vision, die Gemeinden, in denen wir tätig sein werden, positiv zu beeinflussen", so Daniel Drimmer, Gründer und Chief Executive Officer von Starlight Investments, . "Diese Akquisitionen spiegeln unsere Strategie wider, dynamische Gemeinschaften und qualitativ hochwertige Mietwohnungen in wachsenden Märkten im Vereinigten Königreich zu schaffen. Durch unsere zunehmende Präsenz in Großbritannien und unsere Beziehungen zu angesehenen und etablierten Bauträgern sind wir gut aufgestellt, um unsere Expansionsstrategie im wachsenden BTR-Segment des Landes umzusetzen.

"Wir freuen uns, diese beiden Transaktionen mit einem hochwertigen und professionellen globalen Partner abgeschlossen zu haben, der die gleiche Vision und die gleichen Werte teilt, um marktführende Build-to-Rent-Gemeinschaften zu schaffen. Wir freuen uns darauf, diese Beziehung in Zukunft weiter auszubauen", fügt Daren Whitaker, Gründer und Vorsitzender von Renaker, , hinzu.

Über Starlight Investments

Starlight Investments ist ein weltweit führendes Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Ontario, Kanada. Als privater Eigentümer, Entwickler und Vermögensverwalter von mehr als 71.000 Mehrfamilienhäusern und über 7 Millionen Quadratmetern Gewerbefläche mit einem Gesamtvermögen von CAD $30B, bieten wir eine Reihe von Investmentvehikeln für verschiedene Immobilienstrategien. Das Leitmotiv von Starlight ist es, unser Engagement mit visionärer Neugier in Einklang zu bringen, um eine positive Wirkung für Investoren und Gemeinden gleichermaßen zu erzielen. Bei Starlight investieren wir mit Wirkung.

Erfahren Sie mehr unter www.starlightinvest.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2563954/Starlight_Investments_Starlight_Investments_Significantly_Increa.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2563955/Starlight_Investments_Starlight_Investments_Significantly_Increa.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2563956/Starlight_Investments_Starlight_Investments_Significantly_Increa.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2563953/Starlight_Investments_Starlight_Investments_Significantly_Increa.jpg

Kontakte: Jonnie Milich, Leiter, UK Residential, +44 -7930-373-945, [email protected]; Raj Mehta, President, Global Markets, +1-647-725-0498, [email protected]; Gwen McGuire, Director, Communications, +1-416-234-8444, [email protected]

