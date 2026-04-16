Starlight Investments marque une étape importante avec l'achèvement de la première phase de la nouvelle communauté de construction-location à The Waypoint à Maidenhead

255-home riveride rental community in London Commuter Belt continues to take shape

MAIDENHEAD, Royaume-Uni, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments, l'une des principales sociétés mondiales d'investissement immobilier et de gestion d'actifs, a annoncé l'achèvement et le lancement de la première phase de The Waypoint, la plus récente communauté de construction à louer (BTR) de la société à Maidenhead, dans le Berkshire.

The Waypoint, a new build-to-rent community in Maidenhead, UK by Starlight Investments

Cette étape importante permet de construire 73 nouveaux logements locatifs, offrant un mélange soigneusement sélectionné d'appartements d'une, deux ou trois chambres à coucher avec d'élégantes conceptions ouvertes et des finitions haut de gamme - marquant une étape importante vers l'achèvement complet du développement plus tard cette année. La communauté achevée comprendra 255 maisons bien conçues réparties dans trois résidences.

Le Waypoint fait partie d'un projet plus vaste de Starlight dans le cadre du projet de régénération de St Cloud Way, l'une des plus grandes initiatives de revitalisation en cours dans le Royal Borough de Windsor et Maidenhead.

"L'achèvement de la première phase de The Waypoint témoigne de notre engagement à développer la construction de logements locatifs de haute qualité au Royaume-Uni et à soutenir les communautés où la demande de logements locatifs modernes et gérés par des professionnels continue de croître", a déclaré Jonnie Milich, responsable du secteur résidentiel au Royaume-Uni, Starlight Investments. "La connectivité des transports, la force économique et le plan de régénération tourné vers l'avenir de Maidenhead en font un lieu idéal pour la construction d'une communauté à long terme.

Le Waypoint est situé à quelques pas de la Tamise, offre un accès direct au centre-ville de Maidenhead et n'est qu'à quelques minutes de marche de la gare principale, qui propose des services de métro et de la ligne Elizabeth, avec des temps de trajet d'environ 35 minutes vers le centre de Londres, ainsi que des liaisons dans toute la vallée de la Tamise. La ville est située au centre d'un pôle d'emploi établi pour la technologie, les sciences de la vie et la fabrication de pointe.

Une fois achevé, The Waypoint offrira près de 20 000 pieds carrés d'espaces intérieurs et extérieurs axés sur le style de vie, y compris un centre de remise en forme ultramoderne, des espaces de travail, des restaurants privés, des salons accueillants pour les résidents, une terrasse sur le toit et une cour paysagée - des espaces conçus pour encourager la connexion, le bien-être et l'amélioration de la vie en milieu urbain. La communauté intègre également des caractéristiques de durabilité dans sa conception, reflétant l'engagement de Starlight en faveur de la qualité à long terme et du développement responsable.

Le nom de la propriété, "The Waypoint", évoque les voyages de la vie, les connexions et les pauses significatives le long du chemin. Inspiré par la position de Maidenhead en tant que lien clé entre Londres et la vallée de la Tamise, il capture un lieu qui est à la fois parfaitement connecté et défini par le calme de son bord de rivière. Fondé sur les thèmes de la navigation et de l'orientation, The Waypoint représente un lieu de retour - une communauté où les résidents peuvent se reposer, se ressourcer et planifier en toute confiance leurs prochaines étapes.

L'achèvement de la première phase marque une nouvelle étape importante pour le programme BTR de Starlight au Royaume-Uni et reflète les progrès en cours dans l'ensemble du portefeuille de la société au Royaume-Uni, qui comprend des communautés locatives dans les principales villes régionales, notamment Manchester, Liverpool et Leeds, ainsi que les marchés clés de la ceinture de banlieue de Londres qui connaissent une pénurie de logements locatifs. Avec un portefeuille britannique de 4 000 logements et 1,1 milliard de livres sterling d'actifs sous gestion, Starlight s'engage à soutenir les objectifs de logement dans toute la région et à fournir les meilleures options de location, soutenues par une gestion opérationnelle rigoureuse.

"Alors que nous commençons à accueillir les premiers résidents de The Waypoint, nous sommes fiers de proposer des logements modernes et bien desservis qui répondent aux besoins des locataires d'aujourd'hui", a ajouté M. Milich. "Nous sommes impatients de favoriser l'émergence d'une communauté dynamique dans un endroit magnifique, à mesure que ce projet prend forme".

Pour en savoir plus sur The Waypoint et obtenir des informations sur la location, rendez-vous sur le site : https://www.thewaypoint-maidenhead.co.uk/

À propos de Starlight Investments

Starlight Investments est une société d'investissement et de gestion d'actifs immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale , dont le siège se trouve à Toronto (Ontario), au Canada. propriétaire, promoteur et gestionnaire d'actifs privés de plus de 70 000 appartements multi-résidentiels et de plus de 7 millions de pieds carrés de locaux commerciaux, avec CAD 30 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Starlight offre une gamme de véhicules d'investissement dans le cadre de diverses stratégies immobilières. La mission de Starlight est d'équilibrer son mandat avec une curiosité visionnaire afin de créer un impact positif pour les investisseurs et les communautés. Chez Starlight, nous investissons avec impact.

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