Starlight Investments erreicht mit der Fertigstellung der ersten Phase der neuen Mietwohnanlage The Waypoint in Maidenhead einen wichtigen Meilenstein

255-Mietwohnungen am Flussufer im Londoner Pendlergürtel nehmen weiter Gestalt an

MAIDENHEAD, Vereinigtes Königreich, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments, ein führendes globales Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen, hat die Fertigstellung und den Start der ersten Phase von The Waypoint, der neuesten Build-to-Rent-Gemeinde des Unternehmens in Maidenhead, Berkshire, bekannt gegeben.

The Waypoint, a new build-to-rent community in Maidenhead, UK by Starlight Investments

Mit diesem Meilenstein werden 73 neue Mietwohnungen geliefert, die eine sorgfältig ausgewählte Mischung aus Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Suiten mit elegantem, offenem Design und gehobener Ausstattung bieten - ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur vollständigen Fertigstellung des Projekts im Laufe dieses Jahres. Die fertig gestellte Gemeinde wird 255 durchdacht gestaltete Wohnungen in drei Wohnanlagen umfassen.

Der Waypoint ist Teil der umfassenderen BTR-Entwicklung von Starlight im Rahmen des Sanierungsprojekts St Cloud Way, einer der größten laufenden Revitalisierungsinitiativen im Royal Borough of Windsor and Maidenhead.

"Die Fertigstellung der ersten Phase von The Waypoint spiegelt unser Engagement für den Ausbau hochwertiger Mietwohnungen in Großbritannien und die Unterstützung von Gemeinden wider, in denen die Nachfrage nach professionell verwalteten, modernen Mietwohnungen weiter steigt", so Jonnie Milich, Head of UK Residential, Starlight Investments. "Maidenhead ist aufgrund seiner Verkehrsanbindung, seiner wirtschaftlichen Stärke und seines zukunftsweisenden Erneuerungsplans ein idealer Standort für den langfristigen Aufbau einer Gemeinschaft".

The Waypoint liegt nur wenige Schritte von der Themse entfernt, bietet direkten Zugang zum Stadtzentrum von Maidenhead und ist nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt, der mit der U-Bahn und der Elizabeth Line Verbindungen mit einer Fahrzeit von ca. 35 Minuten ins Zentrum von London sowie Verbindungen ins gesamte Themse-Tal anbietet. Die Stadt liegt zentral in einem etablierten Beschäftigungszentrum für Technologie, Biowissenschaften und fortschrittliche Fertigung.

Nach seiner Fertigstellung wird The Waypoint fast 20.000 Quadratmeter an Innen- und Außenflächen bieten, die auf den Lebensstil ausgerichtet sind, darunter ein hochmodernes Fitnesscenter, Arbeitsbereiche, private Restaurants, einladende Aufenthaltsräume, eine Dachterrasse und einen begrünten Innenhof - Räume, die die Verbindung, das Wohlbefinden und ein verbessertes urbanes Leben fördern sollen. Die Wohnanlage ist außerdem durchgängig auf Nachhaltigkeit ausgelegt und spiegelt damit Starlights Engagement für langfristige Qualität und verantwortungsvolle Entwicklung wider.

Der Name der Immobilie, "The Waypoint", bezieht sich auf die Reisen des Lebens, die Verbindungen und die bedeutungsvollen Pausen entlang des Weges. Inspiriert von der Lage Maidenheads als wichtige Verbindung zwischen London und dem Themse-Tal, zeigt es einen Ort, der sowohl perfekt angebunden ist als auch durch seine Ruhe am Fluss definiert wird. The Waypoint basiert auf den Themen Navigation und Orientierung und stellt einen Ort dar, an den man zurückkehren kann - eine Gemeinschaft, in der die Bewohner sich ausruhen, auftanken und zuversichtlich ihre nächsten Schritte planen können.

Die Fertigstellung der ersten Phase ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für das britische BTR-Programm von Starlight und spiegelt die laufenden Fortschritte im gesamten britischen Portfolio des Unternehmens wider, zu dem auch Mietsiedlungen in großen Regionalstädten wie Manchester, Liverpool und Leeds sowie in wichtigen Märkten des Londoner Pendlergürtels gehören, in denen Mietwohnungen knapp sind. Mit einem britischen Portfolio von 4.000 Wohnungen und einem verwalteten Vermögen von 1,1 Milliarden Pfund setzt sich Starlight für die Förderung von Wohnungsbauzielen in der gesamten Region ein und bietet erstklassige Mietoptionen, die durch eine starke betriebliche Kontrolle unterstützt werden.

"Jetzt, wo wir die ersten Bewohner in The Waypoint willkommen heißen, sind wir stolz darauf, moderne, gut angebundene Wohnungen zu liefern, die den Bedürfnissen der heutigen Mieter entsprechen", so Milich weiter. "Wir freuen uns darauf, eine lebendige Gemeinschaft an einem wunderschönen Ort zu fördern, während dieses Projekt weiter Gestalt annimmt.

Wenn Sie mehr über The Waypoint erfahren möchten oder Informationen zur Anmietung benötigen, besuchen Sie die Website: https://www.thewaypoint-maidenhead.co.uk/

Über Starlight Investments

Starlight Investments ist ein führendes globales Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Ontario, Kanada. Als privater Eigentümer, Entwickler und Vermögensverwalter von mehr als 70.000 Mehrfamilienhäusern und mehr als 7 Millionen Quadratmetern Gewerbefläche mit CAD $30 Milliarden AUM bietet Starlight eine Reihe von Investmentvehikeln für verschiedene Immobilienstrategien. Das Leitmotiv von Starlight ist es, seine Amtszeit mit visionärer Neugierde zu verbinden, um positive Auswirkungen für Investoren und Gemeinden gleichermaßen zu schaffen. Bei Starlight investieren wir mit Wirkung.

Erfahren Sie mehr unter www.starlightinvest.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2957815/Starlight_Investments_Starlight_Investments_Marks_Major_Mileston.jpg