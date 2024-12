Starlight Investments poursuit son expansion au Royaume-Uni avec l'acquisition d'une deuxième grande communauté de construction locative à Leeds

Cette dernière acquisition porte le portefeuille de Starlight au Royaume-Uni à plus de 3 600 logements locatifs.

TORONTO, 16 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Starlight Investments (« Starlight »), une importante société mondiale d'investissement immobilier et de gestion d'actifs, a annoncé la poursuite de l'expansion de son portefeuille au Royaume-Uni grâce à l'acquisition d'une communauté de 300 unités construites pour être louées (« BTR ») en cours de développement à Leeds.

La propriété, achetée à Torsion Group, un promoteur basé à Leeds, bénéficie d'un emplacement de choix à la périphérie est du centre-ville, à distance de marche de quartiers populaires tels que Kirkgate et d'autres offres de loisirs de premier plan, et est idéalement située à proximité des transports publics.

Actuellement en cours de construction, le projet BTR de deux tours comprendra des résidences de 10 et 17 étages avec un mélange d'appartements d'une, deux et trois chambres à coucher et 63 places de parking souterrain. Une fois achevée, cette communauté très aménagée comprendra une salle de sport ultramoderne, un cinéma et deux terrasses sur le toit. La conception de la propriété intègre également de nombreux éléments de durabilité.

Leeds est la troisième ville du Royaume-Uni et est reconnue comme un centre financier clé et un pôle d'emploi majeur. Avec un mélange varié d'architecture moderne et historique, une scène artistique dynamique et des secteurs d'activité et d'éducation solides, la ville accueille une large population de professionnels et d'étudiants.

Cette propriété représente la deuxième acquisition de Starlight à Leeds cette année, marquant ainsi une nouvelle étape stratégique dans la plateforme européenne de gestion d'actifs résidentiels de la société. Avec cette acquisition, Starlight UK gère désormais plus de 3 600 appartements.

« Nous sommes heureux de renforcer la présence de Starlight à Leeds, l'une des villes à la croissance la plus rapide du Royaume-Uni », a déclaré Jonnie Milich, responsable du secteur résidentiel au Royaume-Uni, Starlight Investments, sur le site . « L'acquisition de cette communauté exceptionnelle de construction à louer souligne notre engagement à investir dans la création de logements locatifs de haute qualité au Royaume-Uni. En 2024, nous avons ajouté plus de 2 400 suites à notre portefeuille britannique, et nous nous réjouissons de poursuivre notre expansion au cours de l'année à venir. »

À propos de Starlight Investments

Starlight Investments est une société mondiale de premier plan spécialisée dans l'investissement immobilier et la gestion d'actifs, dont le siège se trouve à Toronto, en Ontario, au Canada. Propriétaire, promoteur et gestionnaire d'actifs privés de plus de 71 000 appartements multi-résidentiels et de plus de 7 millions de pieds carrés de locaux commerciaux, avec un actif sous gestion de 30 milliards de dollars canadiens, nous offrons une gamme d'instruments d'investissement dans le cadre de diverses stratégies immobilières. La mission de Starlight est d'équilibrer notre mandat avec une curiosité visionnaire afin de créer un impact positif pour les investisseurs et les communautés. Chez Starlight, nous investissons avec impact.

