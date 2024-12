Starlight Investments setzt seine Expansion in Großbritannien mit dem Erwerb einer zweiten großen Mietwohnanlage in Leeds fort

Durch die jüngste Akquisition erhöht sich Starlight's UK-Portfolio auf über 3.600 Mietobjekte

TORONTO, 16. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Starlight Investments („Starlight"), ein führendes globales Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen, hat den weiteren Ausbau seines britischen Portfolios durch den Erwerb einer im Bau befindlichen 300-Suiten-Build-to-Rent-Gemeinschaft („BTR") in Leeds angekündigt.

Das von dem in Leeds ansässigen Bauträger Torsion Group erworbene Objekt befindet sich in einer erstklassigen Lage am östlichen Rand des Stadtzentrums, nur wenige Gehminuten von beliebten Gegenden wie Kirkgate und anderen wichtigen Freizeitangeboten entfernt und liegt günstig in der Nähe des öffentlichen Nahverkehrs.

Das BTR-Projekt mit zwei Türmen, das sich derzeit im Bau befindet, wird 10- und 17-stöckige Wohnungen mit einer Mischung aus Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen sowie 63 Tiefgaragenplätze umfassen. Nach ihrer Fertigstellung wird die hochmoderne Wohnanlage über ein hochmodernes Fitnessstudio, ein Kino und zwei Dachterrassen verfügen. In die Gestaltung der Immobilie sind auch zahlreiche Elemente der Nachhaltigkeit eingeflossen.

Leeds ist die drittgrößte Stadt des Vereinigten Königreichs und gilt als wichtiges Finanzzentrum und wichtiges Beschäftigungszentrum. Mit einer vielfältigen Mischung aus moderner und historischer Architektur, einer lebendigen Kunstszene und einem starken Geschäfts- und Bildungssektor beherbergt die Stadt eine große Zahl von Berufstätigen und Studenten.

Diese Immobilie ist die zweite Akquisition von Starlight in Leeds in diesem Jahr und stellt einen weiteren strategischen Meilenstein in der europäischen Asset-Management-Plattform des Unternehmens dar. Mit dieser Akquisition hat Starlight UK nun über 3.600 Suiten unter Verwaltung.

„Wir freuen uns, die Präsenz von Starlight in Leeds, einer der am schnellsten wachsenden Städte Großbritanniens, weiter zu verstärken", sagte Jonnie Milich, Head of UK Residential, Starlight Investments. Der Erwerb dieser außergewöhnlichen „Build-to-Rent"-Gemeinschaft unterstreicht unser Engagement für Investitionen in die Schaffung von hochwertigem Mietwohnraum im Vereinigten Königreich. Im Jahr 2024 haben wir unser Portfolio in Großbritannien um mehr als 2.400 Suiten erweitert, und wir freuen uns darauf, unsere Expansion im kommenden Jahr fortzusetzen."

Über Starlight Investments

Starlight Investments ist ein weltweit führendes Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Ontario, Kanada. Als privater Eigentümer, Entwickler und Vermögensverwalter von mehr als 71.000 Mehrfamilienhäusern und über 7 Millionen Quadratmetern Gewerbefläche mit einem Gesamtvermögen von CAD $30B, bieten wir eine Reihe von Investmentvehikeln für verschiedene Immobilienstrategien. Das Leitmotiv von Starlight ist es, unser Engagement mit visionärer Neugier in Einklang zu bringen, um eine positive Wirkung für Investoren und Gemeinden gleichermaßen zu erzielen. Bei Starlight investieren wir mit Wirkung.

Erfahren Sie mehr unter www.starlightinvest.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn.

Kontakte: Jonnie Milich Head, UK Residential, +44 -7930-373-945, [email protected]; Raj Mehta, President, Global Markets, +1-647-725-0498, [email protected]; Gwen McGuire, Director, Communications, +1-416-234-8444, [email protected]

