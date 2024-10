Stay Better in China：La Chine est vraiment confortable et sûre.

NANCHANG, Chine, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport du Jiangxi International Communication Center(JXICC) :

Khay est étudiante diplômée en acupuncture à l'université de médecine traditionnelle chinoise de Jiangxi. Elle souhaite ramener la médecine traditionnelle chinoise dans son pays et l'intégrer dans la pratique de la clinique après l'obtention de son diplôme. Elle pense que la Chine est vraiment confortable et sûre.

Stay Better in China:China is really comfortable and safe

Sur le thème de la modernisation à la chinoise, Khay partage ses vies merveilleuses et ses histoires touchantes en Chine sous divers aspects tels que la construction culturelle, le développement industriel, la protection de l'environnement et la revitalisation rurale. Elle est impatiente d'apporter l'expérience de la modernisation à la chinoise dans son pays pour contribuer à la prospérité et au développement de son pays. Elle attend également de la Chine qu'elle joue un rôle plus actif sur la scène internationale et qu'elle contribue avec plus de sagesse et de force à la paix et au développement dans le monde. Elle est convaincue que ces belles visions deviendront certainement réalité à mesure que la Chine continuera à se développer et à progresser.

YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=1eFeQWcLphQ

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=1eFeQWcLphQ