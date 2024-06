Steve Nuckols rejoint ArisGlobal en tant que directeur de la clientèle

M. Nuckols mettra à profit ses décennies de leadership dans les domaines des sciences de la vie et de la technologie pour renforcer l'innovation et l'orientation client chez ArisGlobal

BOSTON, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- ArisGlobal , une société technologique à la pointe des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere®, a annoncé aujourd'hui la nomination de Steve Nuckols au poste de directeur de la clientèle. M. Nuckols apporte une grande expérience et un succès avéré acquis dans des fonctions de direction dans les secteurs des sciences de la vie et de la technologie des soins de santé.

Steve Nuckols

M. Nuckols mettra l'accent sur une expérience client totale, en alignant la stratégie commerciale sur la stratégie produit, en construisant et en améliorant l'expérience client, et en continuant à s'assurer que les clients optimisent la valeur que leur procurent les LifeSphere .

Il rejoint ArisGlobal après avoir travaillé pour DNAnexus, où il occupait le poste de directeur commercial. DNAnexus est une société de technologie de données génomiques de premier plan. Sous sa direction, M. Nuckols a favorisé une croissance et une innovation notables grâce à un leadership stratégique et à une approche centrée sur le client, en soutenant les entreprises pharmaceutiques, les diagnostics cliniques et les centres médicaux universitaires.

M. Nuckols a auparavant occupé le poste de directeur des recettes chez ArisGlobal pendant deux ans, contribuant de manière significative à la croissance et au développement de l'entreprise. Avant cela, il a été vice-président exécutif et directeur commercial chez ERT (aujourd'hui Clario). En tant que membre de l'équipe de direction initiale, il a joué un rôle déterminant dans la transformation et la croissance rapide de l'entreprise.

« Le retour de Steve est un exemple de timing parfait. Au cours des deux dernières années, ArisGlobal s'est transformée, apportant d'énormes innovations aux clients grâce à une technologie de pointe. Steve gérera notre équipe d'excellence client et contribuera à faire avancer nos initiatives clés afin de continuer à mettre sur le marché de précieuses technologies de nouvelle génération », a déclaré Aman Wasan, PDG d'ArisGlobal. « En outre, l'expérience de Steve et son engagement en faveur de l'excellence client sont conformes à notre promesse de continuer à innover pour le compte de nos clients et de révolutionner un secteur qui aspire à des avancées technologiques. La nomination de Steve souligne notre engagement en faveur d'une approche centrée sur le client, en veillant à ce que tout ce que nous fournissons réponde aux normes les plus élevées et tienne nos promesses. »

Nuckols a exprimé son enthousiasme à l'idée de rejoindre ArisGlobal, en déclarant : « ArisGlobal offre la solution la plus complète de l'industrie pour la technologie de R&D en sciences de la vie – LifeSphere R&D Ecosystem change véritablement la donne pour l'industrie pharmaceutique, et je suis fier de faire partie de l'équipe qui offre ce type d'excellence. Je suis stupéfait de constater les progrès considérables réalisés par ArisGlobal, en particulier avec le lancement de NavaX, le moteur d'informatique cognitive le plus avancé du secteur. Grâce à l'innovation et à un engagement durable en faveur de la qualité, ArisGlobal est bien positionné pour révolutionner un secteur mûr pour le changement et continuera à se démarquer en tant que leader. « Améliorer la sécurité des patients, la qualité et la conformité, tout en étant à l'écoute des besoins de nos clients, est une opportunité vraiment exaltante. « Je me réjouis de travailler avec les membres de l'équipe d'ArisGlobal, notre clientèle, et de contribuer à la réussite et à la croissance continues de l'organisation. »

À propos d'ArisGlobal

ArisGlobal est un leader du marché des solutions technologiques dans le domaine des sciences de la vie et transforme la façon dont les entreprises de sciences de la vie les plus prospères d'aujourd'hui développent des innovations et mettent de nouveaux produits sur le marché.

Notre logiciel basé sur le cloud, LifeSphere®, est conçu pour rationaliser les processus, renforcer la collaboration et améliorer les résultats pour les patients. En tirant parti de LifeSphere, nous créons des plateformes spécifiques dans les domaines de la sécurité, de la réglementation, des affaires médicales et de la qualité. ArisGlobal, dont le siège social se trouve aux États-Unis, possède des bureaux régionaux en Europe, en Inde, au Japon et en Chine. Pour plus d'actualités, suivez ArisGlobal sur LinkedIn ou rendez-vous sur notre site web à l'adresse www.arisglobal.com .

