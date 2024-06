Steve Nuckols wechselt als Leiter der Kundenbetreuung zu ArisGlobal

Nuckols wird seine jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Biowissenschaften und Technologie einsetzen, um Innovation und Kundenorientierung bei ArisGlobal zu fördern

BOSTON, 11. Juni 2024 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, ein Technologieunternehmen an der Spitze der Biowissenschaften und Erfinder von LifeSphere®, gab heute die Ernennung von Steve Nuckols zum Leiter der Kundenbetreuung bekannt. Nuckols bringt eine Fülle von Erfahrungen und eine nachweisliche Erfolgsbilanz in Führungspositionen in den Bereichen Biowissenschaften und Gesundheitstechnologie mit.

Nuckols wird sich auf das gesamte Kundenerlebnis konzentrieren, indem er die kommerzielle Strategie mit der Produktstrategie in Einklang bringt, das Kundenerlebnis aufbaut sowie verbessert und weiterhin sicherstellt, dass die Kundschaft den Wert, den sie von LifeSphere-Produkten erhalten, optimieren.

Nuckols kommt von DNAnexus zu ArisGlobal, wo er kaufmännischer Leiter war. DNAnexus ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Genomdatentechnologie. Unter Nuckols Leitung konnte es durch strategische Führung und kundenorientierte Ausrichtung auf die Unterstützung von Pharmaunternehmen, klinischen Diagnostikunternehmen und akademischen medizinischen Zentren ein beachtliches Wachstum und Innovationen erzielen.

Nuckols war zuvor zwei Jahre lang als Verwaltungsdirektor bei ArisGlobal tätig und trug maßgeblich zum Wachstum und zur Entwicklung des Unternehmens bei. Davor war er EVP und kaufmännischer Leiter bei ERT (jetzt Clario). Als Mitglied des ursprünglichen Führungsteams war er maßgeblich an der Umstrukturierung und dem schnellen Wachstum des Unternehmens beteiligt.

„Die Rückkehr von Steve ist ein Beispiel für perfektes Timing. In den letzten zwei Jahren hat sich ArisGlobal gewandelt und der Kundschaft durch fortschrittliche Technologie enorme Innovationen geboten. Steve wird unser Customer Excellence Team leiten und dabei helfen, unsere Schlüsselinitiativen voranzutreiben, um weiterhin wertvolle Technologien der nächsten Generation auf den Markt zu bringen", so Aman Wasan, Geschäftsführer von ArisGlobal. „Außerdem passen Steves Erfahrung und sein Engagement für herausragende Leistungen für unsere Kundschaft zu unserem Versprechen, auch weiterhin im Namen unserer Kundschaft innovativ zu sein und eine Branche zu verändern, die sich nach technologischen Fortschritten sehnt. Steves Ernennung unterstreicht unser Engagement für einen kundenorientierten Ansatz, der sicherstellt, dass alles, was wir liefern, den höchsten Standards entspricht und unsere Versprechen einhält."

Nuckols äußerte sich begeistert über seine Rückkehr zu ArisGlobal: „ArisGlobal bietet die branchenweit umfassendste Lösung für die F&E-Technologie im Bereich der Biowissenschaften – das LifeSphere R&D Ecosystem ist ein echter Gamechanger für die Pharmaindustrie und ich bin stolz darauf, Teil des Teams zu sein, das diese Art von Spitzenleistung erbringt. Ich bin erstaunt über die enormen Fortschritte, die ArisGlobal gemacht hat, insbesondere mit der Einführung von NavaX – der fortschrittlichsten Cognitive Computing Engine der Branche. Durch Innovation und ein nachhaltiges Engagement für Qualität ist ArisGlobal gut positioniert, um eine Branche zu verändern, die reif für den Wandel ist und wird sich auch weiterhin als führend erweisen. Die Möglichkeit, die Patientensicherheit, die Qualität und die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern sowie gleichzeitig auf die Bedürfnisse unserer Kundschaft einzugehen, ist wirklich inspirierend. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des ArisGlobal-Teams sowie unserem Kundenstamm und darauf, zum weiteren Erfolg und Wachstum des Unternehmens beizutragen.

Informationen zu ArisGlobal

ArisGlobal ist ein marktführender Anbieter von Technologielösungen für die Biowissenschaften, der die Art und Weise verändert, wie die erfolgreichsten Biowissenschaftsunternehmen von heute bahnbrechende Innovationen entwickeln und neue Produkte auf den Markt bringen.

Unsere Cloud-basierte Software LifeSphere® wurde entwickelt, um Prozesse zu rationalisieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Patientenergebnisse zu steigern. Mit LifeSphere bauen wir bereichsspezifische Plattformen für die Bereiche Sicherheit, Regulierung, medizinische Angelegenheiten und Qualität auf. ArisGlobal hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und verfügt über regionale Niederlassungen in Europa, Indien, Japan und China. Für weitere Neuigkeiten folgen Sie ArisGlobal auf LinkedIn oder besuchen Sie unsere Website www.arisglobal.com.

