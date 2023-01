A STOOF International apresenta um SUV Trojan blindado com protecção máxima certificada

BERLIM, 3 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O "Trojan", baseado no Toyota LC 300, na classe de resistência VR9, da STOOF International, representa uma novidade absoluta com protecção máxima absoluta para missões civis, militares e policiais, utilizável como SUV blindado e limusina blindada para uma condução silenciosa em todas as estradas, terreno leve, médio e pesado, reforçado com componentes de alto desempenho na carroçaria, estrutura, suspensão, rodas e travões.

Os veículos blindados STOOF International têm chapas de aço fortes, aramida, vidros de vidros com centímetros de espessura, chassis especiais com travões especiais, sistemas de extinção de incêndio, sistemas de localização GPS, rodas com sistemas de rodagem, tanques blindados, sistemas de escape protegidos, sirenes, luzes intermitentes, bem como muitas outras características especiais secretas e são acima de tudo uma coisa: proteger os ocupantes.

Os veículos de protecção especial são fortalezas rolantes e oferecem uma protecção abrangente contra ataques. Balas e estilhaços não conseguem penetrar na carroçaria, mas os ocupantes permanecem ilesos. Os carros blindados STOOF servem de meio de transporte seguro para políticos, reis e rainhas ou gestores de alto nível.

Stoff foi fundada em 1865 e está agora na sua 5ª geração com 150 empregados.

Este veículo é único e insuperável no mundo. Com ela, a empresa estabelece um padrão insuperável. O novo "Trojan" baseado no Toyota LC 300 é um veículo de segurança superlativo, luxo e segurança sobre rodas, que actualmente não é igual.Este veículo é testado não só de acordo com as directrizes civis VPAM, mas também de acordo com a norma militar STANAG 4569.

A STOOF International, por exemplo, construiu um modelo sucessor baseado no Toyota LC 300 com a marca "Trojan" nos pavilhões de produção da empresa em Borkheide, numa área de aproximadamente 25.000 m², a pouco menos de 50 km da capital alemã Berlim, após o VPAM BRV e ERV versão 3, também obteve a certificação com uma explosão a 2 metros com três em três estrelas do Beschussamt alemão, reflectindo 150 anos de experiência na construção de veículos especiais.

Fred Stoof sobre este veículo blindado de protecção máxima todo-o-terreno: "Quando se trata de proteger a vida humana, não há espaço para erros. Nós, como STOOF International, desenvolvemos e produzimos as nossas soluções especiais de protecção de veículos exclusivamente de acordo com as directrizes da VPAM (Association of Test Centres for Attack Resistant Materials and Construction) e do STANAG (Acordo de Normalização do Gabinete de Normas da OTAN). Utilizamos materiais balísticos certificados para a blindagem. Durante a análise dos pontos fracos, os peritos da Stoof International prestam atenção às dobradiças, arestas, costuras de soldadura e colagens. Antes disso, as placas de blindagem e o vidro da blindagem instalado no veículo são testados quanto à resistência às balas num teste de material separado.Os testes e certificação oficiais dos nossos veículos especialmente protegidos são efectuados pelo gabinete independente à prova de bala do governo alemão e representam uma segurança intransigente e protecção dos ocupantes com o seu procedimento especial de certificação".

Para mais informações sobre o Trojan blindado da STOOF International, clique aqui: https://www.stoof-international.de

Pode ver o vídeo sobre a certificação do veículo, Made in Germany, aqui: https://www.youtube.com/watch?v=E0PPb_tXPOs

