Storyteq nommé leader dans le Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® pour les plateformes de marketing de contenu

LONDRES, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- Gartner® a reconnu Storyteq comme un leader des plateformes de marketing de contenu (CMP) pour la quatrième année consécutive. Le Magic Quadrant™ 2026 de l'analyste mondial pour les CMP place Storyteq au premier rang en matière de capacité d'exécution, la mesure de la performance actuelle d'un CMP et de sa capacité à atteindre ses objectifs.

Storyteq named a Leader in 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Content Marketing Platforms.

Storyteq est le seul CMP alimenté par l'IA qui favorise la collaboration entre les équipes créatives et marketing tout au long du cycle de vie du contenu, débloquant ainsi l'écosystème orienté objet nécessaire pour connecter votre DAM, l'automatisation créative et les flux de travail, afin que les marques puissent enfin tenir les promesses de l'IA.

« Nous sommes incroyablement fiers d'avoir été désignés quatre fois leader dans le Magic Quadrant de Gartner dans le domaine des CMP », déclare Andrew Swinand, PDG de ITG powered by Storyteq.

« Ce qui, selon nous, distingue Storyteq, c'est qu'il permet aux marques d'exploiter pleinement le potentiel de l'IA en fournissant l'infrastructure des CMP nécessaire à l'organisation de leurs chaînes d'approvisionnement en contenu », poursuit M. Swinand. « Nous avons conçu notre plateforme CMP pour tirer parti de l'IA afin de prédire ce qui sera performant, d'orchestrer la façon dont elle est créée et de l'optimiser en permanence pour la croissance. »

Avec Storyteq, l'IA passe d'une fonctionnalité « boulonnée » aux modèles d'opérations marketing des entreprises à un outil totalement intégré et fiable au sein de leur infrastructure de contenu.

Storyteq se différencie par des fonctionnalités transparentes de confiance en l'IA, offrant une visibilité complète sur le processus de prise de décision de l'IA, les sources de données, le contexte et les actions pour une conformité totale et une mise à l'échelle en toute confiance.

Grâce à l'intégration de sa couche propriétaire Halo Intelligence®, il analyse les données réelles des clients, l'intention de la marque et l'historique des campagnes afin de vous permettre de savoir exactement quel contenu trouvera un écho auprès de votre public avant même de le créer.

Et avec Agent Console™ comme hub pour créer, déployer, mettre à l'échelle et gérer tous les agents d'IA marketing, les marques sont en mesure de rationaliser les flux de travail, d'améliorer la qualité et d'accélérer les opérations de contenu au sein de Storyteq.

John Kirk, directeur de la stratégie d'ITG powered by Storyteq, commente : « Storyteq transforme le CMP en un système d'exploitation intelligent et orchestré par des agents. Alors que de nombreuses marques ajoutent l'IA à des systèmes désorganisés, Storyteq fournit la base de l'IA pour le marketing de contenu, avec l'infrastructure de données permettant aux outils d'IA d'être branchés sur le CMP en toute sécurité et de fonctionner ensemble de manière transparente.

« Nous amenons Storyteq au-delà d'un CMP traditionnel pour devenir la couche de contrôle intelligente pour les opérations de contenu, où les données, l'IA et l'exécution se rejoignent. Sans une infrastructure de contenu unifiée, l'IA ne crée pas d'avantage, elle accélère au contraire le chaos, la duplication et le gaspillage des investissements. »

L'inclusion de Storyteq en tant que leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour le CMP et le DAM intervient après que la société ait également été nommée leader dans le dernier Magic Quadrant pour le DAM, où elle a été la mieux placée pour l'exhaustivité de sa vision.

Gartner, Magic Quadrant des plateformes de marketing de contenu, Jeff Cohen, Rene Cizio, Jess Walker, 2 avril 2026

Gartner et Magic Quadrant sont des marques commerciales de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales.

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À propos de Storyteq

Storyteq est la plateforme de marketing de contenu optimisée par l'IA et le DAM d'entreprise d'ITG. La plateforme unifie les opérations de marketing et améliore l'efficacité à chaque étape du parcours du contenu, ce qui permet aux spécialistes du marketing de créer du contenu de meilleure qualité, plus rapidement. La solution Enterprise de Storyteq est configurable en fonction du mode de travail unique de chaque entreprise, quelle que soit la complexité de ses opérations, le nombre de ses marques ou les marchés dans lesquelles elle opère. Elle est également disponible sous forme de produit Storyteq Professional préconfiguré. Gartner reconnaît Storyteq comme un leader dans les domaines des plateformes de marketing de contenu et des DAM.

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