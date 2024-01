O relatório mostra que a Geração Z permanece motivada pelo desempenho e pela estética, mas continua desejando a comunidade ao entrar no mercado de trabalho

SAN FRANCISCO, 3 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- Strava, a principal comunidade digital para pessoas ativas com mais de 120 milhões de atletas, anunciou hoje o lançamento do Relatório de Tendências Esportivas do Ano (Year in Sport: The Trend Report, em inglês) destacando as tendências globais entre pessoas ativas de todas as gerações. Não é surpresa que os comportamentos e hábitos da Geração Z variem em relação às outras gerações, mas eles também têm motivações, barreiras e interesses diferentes quando se trata de permanecer ativo.

Strava lança o Relatório de Tendências Esportivas do Ano, mostrando o que motiva e desmotiva as gerações

Como parte do relatório altamente antecipado, a Strava conduziu uma pesquisa global com 6.990 pessoas ativas, provenientes tanto da comunidade global da Strava, com mais de 120 milhões de atletas, quanto de uma amostragem aleatória de pessoas ativas dentro e fora da plataforma Strava. As constatações, juntamente com os dados de atividade da Strava em 2023, fornecem percepções novas e exclusivas sobre as tendências que estão moldando o mundo do exercício e da exploração, além de indicar o que podemos esperar para este ano.

Em todas as gerações, os atletas da Strava dizem que o motivo número um para se exercitar com outras pessoas é a conexão social. Mais da metade dos atletas do Strava diz que se sente mais motivada por amigos ou familiares que se exercitam - e 77% dos atletas da Geração Z dizem que se sentem mais conectados a outras pessoas quando veem as atividades de seus amigos ou familiares na Strava. No final da lista de motivadores? Celebridades e influenciadores, mesmo para a Geração Z e para os Millennials (Geração Y).

A Geração Z também é a mais social, com 29% a mais de probabilidade do que a Geração Y de se exercitar com outra pessoa pelo menos em parte do tempo. Em parte, isso pode se dever à competição saudável, já que a Geração Z tem 31% menos probabilidade de se exercitar principalmente por causa da saúde do que seus colegas Millennials ou da Geração X, mas é mais provável que se exercite em busca de desempenho atlético.

Quando se trata de barreiras ao exercício e à manutenção de uma rotina consistente, mais de dois terços dos atletas de todas as gerações citaram a falta de tempo devido às demandas de trabalho como um dos principais obstáculos. Mesmo assim, as demandas de trabalho não impediram a Geração Z de atingir suas metas de condicionamento físico - 39% dos atletas da Geração Z no Strava começaram um novo emprego e 30% mudaram de cidade em 2023, mas eles têm 32% mais chances do que outras gerações de dizer que estão mais em forma do que no ano passado.

"Sabemos que os comportamentos da Geração Z refletem seus valores e a influência de viver em um mundo cada vez mais digital, o que, para esse grupo, significa que eles estão, em última análise, centrados no ativismo, na comunidade e na conexão", disse Zipporah Allen, diretora de negócios (CBO) da Strava. "No último ano, vimos a Geração Z como a principal fonte de crescimento da comunidade por meio de novos clubes na Strava. Eles também contribuíram para o aumento de esportes como a corrida, apesar de terem mais barreiras para manter a consistência. Isso mostra que o exercício será um valor central para essa geração, razão pela qual eles já estão recorrendo à Strava como a principal plataforma para se manterem motivados e conectados."

Enquanto a conexão liderou globalmente, há outros motivadores e barreiras identificados entre pessoas ativas:

Os animais de estimação nos ajudam a sair de casa: "76% dos atletas da Strava que têm animais de estimação dizem que seus companheiros peludos os ajudam a sair de casa quando não o fariam de outra forma – e que se exercitar com seu animal de estimação é mais divertido.

"76% dos atletas da Strava que têm animais de estimação dizem que seus companheiros peludos os ajudam a sair de casa quando não o fariam de outra forma – e que se exercitar com seu animal de estimação é mais divertido. A segurança e as responsabilidades domésticas podem ser barreiras para a prática de exercícios: Os homens na Strava têm 13% mais chances do que as mulheres de citar as responsabilidades domésticas como um obstáculo. As mulheres são 9% mais propensas do que os homens a citar a falta de locais seguros para se exercitar.

Os homens na Strava têm 13% mais chances do que as mulheres de citar as responsabilidades domésticas como um obstáculo. As mulheres são 9% mais propensas do que os homens a citar a falta de locais seguros para se exercitar. A mudança climática está afetando nossos hábitos de exercício: 75% dos atletas no Strava disseram que o calor extremo afetou seus planos de exercícios em 2023 – e a má qualidade do ar afetou 27%.

75% dos atletas no Strava disseram que o calor extremo afetou seus planos de exercícios em 2023 – e a má qualidade do ar afetou 27%. As listas de reprodução são um parceiro de treino confiável, mas pode faltar variedade: 43% dos atletas da Geração X na Strava afirmam que estão ouvindo a mesma música de treino há anos.

Para ver o relatório completo e os lugares mais populares para fazer caminhadas, andar de bicicleta e correr ao redor do mundo, confira o Relatório de Tendências Esportivas do Ano em: https://press.strava.com/.

Sobre a Strava

Strava é a principal comunidade digital para pessoas ativas, com mais de 120 milhões de atletas em mais de 190 países. A plataforma oferece uma visão holística do seu estilo de vida ativo, não importa onde você mora, qual esporte goste de praticar e/ou qual equipamento você usa. Todos pertencem à Strava quando buscam uma vida ativa. Junte-se à comunidade, encontre motivação e descubra novas experiências com uma assinatura na Strava.

Nossos números favoritos:

Mais de 10 bilhões de atividades compartilhadas na Strava

10 bilhões de atividades compartilhadas na Strava Membros da comunidade em mais de 190 países

40 milhões de atividades carregadas (uploads) por semana

Mais de 30 milhões de segmentos

30 milhões de segmentos Mais de 3.000 atletas profissionais na Strava

3.000 atletas profissionais na Strava Mais de 10 bilhões de Kudos dados em 2023

10 bilhões de Kudos dados em 2023 Mais de 10 milhões de fotos e vídeos compartilhados por semana

10 milhões de fotos e vídeos compartilhados por semana Mais de 3.200 organizações parceiras melhorando suas comunidades com a Strava Metro

Contato de mídia: Erin Wyer / [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2305089/YiS23_TrendReport_Header_en_US.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1919893/STRAVA_INC_Logo.jpg

FONTE STRAVA, INC.