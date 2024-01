Strava publie un rapport sur les tendances sportives de l'année montrant ce qui motive et ce qui démotive chaque génération

Le rapport montre que la génération Z reste motivée par la performance et l'esthétique, mais qu'elle maintient son besoin de communauté lorsqu'elle entre sur le marché du travail

SAN FRANCISCO, 3 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Strava , la principale communauté numérique pour les personnes actives qui compte plus de 120 millions d'athlètes, a annoncé aujourd'hui la publication de Year In Sport : The Trend Report, son rapport sur les tendances sportives de l'année, qui met en lumière les tendances mondiales chez les personnes actives par génération. Il n'est pas surprenant que les comportements et les habitudes de la génération Z diffèrent de ceux des autres générations, mais ils expriment également des motivations, des obstacles et des intérêts différents en matière d'activité physique.

Pour ce rapport très attendu, Strava a mené une enquête mondiale auprès de 6 990 personnes actives issues à la fois de la communauté mondiale de Strava, qui compte plus de 120 millions d'athlètes, et d'un échantillon aléatoire composé de personnes actives sur la plateforme Strava et en dehors de celle-ci. Les résultats, associés aux données sur l'activité de Strava en 2023, donnent un aperçu nouveau et unique des tendances qui façonnent le monde de l'exercice physique et de l'exploration et laissent entrevoir ce à quoi nous pouvons nous attendre cette année.

Toutes générations confondues, les athlètes de Strava déclarent que la principale raison pour laquelle ils pratiquent une activité physique est le lien social. Plus de la moitié des athlètes Strava déclarent être plus motivés par leurs amis ou les membres de leur famille qui font de l'exercice, et 77 % des athlètes de la génération Z déclarent se sentir plus connectés aux autres lorsqu'ils voient les activités de leurs amis ou de leur famille sur Strava. Au bas de la liste des facteurs de motivation ? Les célébrités et les influenceurs — même pour la génération Z et les milléniaux.

La génération Z est également la plus sociale, étant 29 % plus susceptible que les milléniaux de s'entraîner avec une autre personne au moins une partie du temps. Cela peut être dû en partie à un esprit de compétition sain, car les membres de la génération Z sont 31 % moins susceptibles de pratiquer une activité physique principalement pour leur santé que leurs homologues milléniaux ou de la génération Y, mais ils sont les plus susceptibles de pratiquer une activité physique dans le but de réaliser des performances sportives.

Concernant les obstacles à l'exercice physique et au maintien d'une routine régulière, plus des deux tiers des athlètes toutes générations confondues ont cité le manque de temps en raison des exigences professionnelles comme étant le principal obstacle. Malgré cela, les exigences professionnelles n'ont pas empêché la génération Z d'atteindre ses objectifs en matière de forme physique — 39 % des athlètes de la génération Z inscrits sur Strava ont commencé un nouvel emploi et 30 % ont déménagé en 2023, mais ils étaient 32 % plus susceptibles que les autres générations de dire qu'ils sont en meilleure forme physique que l'an dernier.

« Nous savons que les comportements de la génération Z reflètent leurs valeurs et l'influence de la vie dans un monde de plus en plus numérique, ce qui, pour ce groupe, signifie qu'ils sont finalement attachés à l'activisme, à la communauté et aux relations, a déclaré Zipporah Allen, directrice commerciale chez Strava. Au cours de l'année écoulée, nous avons constaté que la génération Z était la principale source de croissance de la communauté grâce aux nouveaux clubs sur Strava. Ils ont également contribué à l'augmentation de la pratique de sports tels que la course à pied, bien que ce soient eux qui rencontrent le plus de difficultés à maintenir une régularité. Cela montre que l'exercice physique sera une valeur centrale pour cette génération, c'est pourquoi ils se tournent déjà vers Strava comme plateforme clé pour rester motivés et en lien avec les autres. »

Bien que le lien soit en tête au niveau mondial, d'autres facteurs clés de motivation et d'entrave ont été identifiés parmi les personnes actives :

Les animaux de compagnie nous font sortir : 76 % des athlètes inscrits sur Strava qui ont des animaux de compagnie disent que leurs compagnons à poil les aident à sortir alors qu'ils ne le feraient pas autrement — et que faire de l'exercice avec leur animal de compagnie est plus amusant.

76 % des athlètes inscrits sur Strava qui ont des animaux de compagnie disent que leurs compagnons à poil les aident à sortir alors qu'ils ne le feraient pas autrement — et que faire de l'exercice avec leur animal de compagnie est plus amusant. La sécurité et les responsabilités domestiques peuvent être des obstacles à l'exercice physique : Sur Strava, les hommes sont 13 % plus susceptibles que les femmes de citer les responsabilités domestiques comme un obstacle. Les femmes sont 9 % plus susceptibles que les hommes de citer le manque de lieux sûrs pour faire de l'exercice physique.

Sur Strava, les hommes sont 13 % plus susceptibles que les femmes de citer les responsabilités domestiques comme un obstacle. Les femmes sont 9 % plus susceptibles que les hommes de citer le manque de lieux sûrs pour faire de l'exercice physique. Les changements climatiques ont une incidence sur nos habitudes en matière d'exercice physique : 75 % des athlètes inscrits sur Strava ont déclaré que la chaleur extrême avait affecté leurs projets d'exercice physique en 2023 — et 27 % la mauvaise qualité de l'air.

75 % des athlètes inscrits sur Strava ont déclaré que la chaleur extrême avait affecté leurs projets d'exercice physique en 2023 — et 27 % la mauvaise qualité de l'air. Les playlists sont un partenaire d'entraînement fiable, mais peuvent manquer de variété : 43 % des athlètes de la génération X inscrits sur Strava disent écouter la même musique pour faire du sport depuis des années.

Pour consulter le rapport complet et les lieux les plus populaires pour faire de la randonnée, du vélo et de la course à pied dans le monde, consultez le rapport Year In Sport : The Trend Report sur : https://press.strava.com/ .

