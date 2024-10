Sudarshan Chemical signe un accord définitif pour l'acquisition de Heubach Group

L'opération renforce la présence mondiale de Sudarshan grâce à de multiples synergies.

Création d'un portefeuille de pigments avec des opérations sur 19 sites dans le monde.

Le directeur général de Sudarshan, M. Rajesh Rathi , dirigera l'entité combinée.

Les clients bénéficieront du portefeuille de produits de Sudarshan, le meilleur de sa catégorie.

BOMBAY, Inde, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Sudarshan Chemical Industries Limited (« SCIL » ou la « société ») annonce ce jour avoir signé un accord définitif avec l'allemand Heubach Group, visant son acquisition dans le cadre d'une combinaison d'une transaction d'actifs et d'actions.

Cette acquisition stratégique créera une entreprise mondiale de pigments, combinant les activités et l'expertise de SCIL avec les capacités technologiques de Heubach.

Après l'acquisition, l'entreprise regroupée disposera d'un vaste portefeuille de pigments composé de produits de haute qualité et d'une forte présence sur les principaux marchés, notamment l'Europe et les Amériques. L'opération optimisera le portefeuille de produits de SCIL, lui donnant accès à des clients et à des actifs diversifiés répartis sur 19 sites dans le monde. L'entreprise combinée sera dirigée par M. Rajesh Rathi et par une équipe de direction performante, dotée de compétences techniques et de capacités d'exécution de qualité.

Le groupe Heubach a 200 ans d'histoire et est devenu le deuxième acteur mondial du secteur des pigments après son intégration à Clariant en 2022. Heubach a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros au cours des exercices 2021 et 2022, avec une présence mondiale, notamment en Europe, dans les Amériques et dans la région APAC. Le groupe a été confronté à des défis financiers au cours des deux dernières années en raison de l'augmentation des coûts, des problèmes de stocks et des taux d'intérêt élevés. L'acquisition de Heubach par SCIL permettra de relever ces défis grâce à un plan de redressement clair.

Commentant la transaction, M. Rajesh Rathi, directeur général de SCIL, déclare : « Nous sommes ravis de cette transaction qui réunit deux entreprises qui s'adresseront aux principaux marchés mondiaux. Nous intégrerons soigneusement ces deux sociétés pour créer une entreprise de pigments véritablement mondiale, Francfort restant un site stratégique important. SCIL est reconnu pour son agilité et son efficacité, et nous intégrerons cette culture dans l'ensemble de l'entreprise combinée pour en faire l'une des entreprises de pigments les plus axées sur le client et les plus rentables ».

Bram D'hondt, Heubach , déclare : « En nous associant à SCIL, nous voulons retrouver notre héritage de plus de 200 ans de service aux clients avec des produits de haute qualité. Ensemble, nous façonnerons l'avenir de l'industrie des pigments en nous appuyant sur l'éthique de l'orientation client et de l'excellence des produits. Nos capacités combinées nous permettront de mieux servir nos clients. Nous nous réjouissons de travailler avec SCIL à l'aube de ce nouveau chapitre ».

Crawford Bayley et Noerr agissent en tant que conseillers juridiques de Sudarshan et DC Advisory en tant que conseiller financier.

La culture de l'agilité et l'orientation client seront au cœur de cette intégration. Les avantages stratégiques et financiers du regroupement sont les suivants :

Une entreprise centrée sur le client ( Sevā ) : Après l'acquisition, SCIL projette de devenir le fournisseur de prédilection pour tous les clients . L'entreprise disposera d'un large portefeuille de produits dans tous les segments et toutes les applications et sera en mesure d'offrir à ses clients le meilleur portefeuille de produits de sa catégorie. Les capacités de R&D et d'innovation de SCIL, combinées au réseau mondial de la chaîne d'approvisionnement, permettront à l'entreprise de servir efficacement ses clients.

L'acteur le plus important du marché mondial des pigments : L'entité combinée a pour objectif de devenir l'entreprise de pigments la plus valorisée au monde, avec une grande solidité financière et une grande rentabilité. L'acquisition renforce l'étendue du portefeuille de produits de SCIL sur les marchés mondiaux, lui donne la possibilité de servir des clients internationaux, en particulier en Europe et aux Amériques, et lui permet de diversifier ses actifs sur 19 sites dans le monde.

Une organisation agile : L'intégration créera une culture de l'agilité et de l'efficacité, avec des synergies significatives attendues dans toutes les fonctions. L'entreprise issue de la fusion mettra en œuvre les meilleures pratiques afin de maximiser la valeur pour les parties prenantes.

Dirigée par des responsables et des experts en pigments de renommée mondiale : SCIL établira une équipe de direction performante, dotée de compétences techniques et d'une capacité d'exécution de qualité. La société issue de la fusion sera dirigée par M. Rajesh Rathi , directeur général de SCIL, après la finalisation de l'opération.

Heubach dispose d'un large portefeuille de produits de haute qualité, avec un grand nombre de spécialités, y compris des produits sur mesure. La société sert une solide clientèle internationale avec des applications dans les domaines du revêtement, du plastique, des encres, de l'automobile, de l'électricité et de l'électronique. Heubach possède 17 sites de production dans le monde, ce qui lui assure une stabilité en cas de défis géopolitiques ou de chaîne d'approvisionnement, et garantit des relations pérennes avec les fournisseurs et les clients.

L'acquisition devrait être finalisée dans les 3 à 4 mois, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des autorités de régulation et des actionnaires de SCIL.

À propos de Sudarshan Chemical Industries Ltd.