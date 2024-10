Sudarshan Chemical uzatvára definitívnu dohodu o akvizícii Heubach Group

Spoločnosť Sudarshan rozširuje svoje globálne pôsobenie prostredníctvom viacerých synergií.

Vytvorenie portfólia pigmentov s prevádzkami v 19 lokalitách po celom svete.

Generálny riaditeľ spoločnosti Sudarshan, Rajesh Rathi , povedie kombinovaný subjekt.

Zákazníci môžu ťažiť z prvotriedneho portfólia produktov Sudarshan.

MUMBAI, India, 15. októbra 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Sudarshan Chemical Industries Limited („SCIL" alebo „spoločnosť") dnes oznámila uzavretie definitívnej dohody s nemeckou skupinou Heubach Group o akvizícii v kombinácii predaja aktív a akcií.

Touto strategickou akvizíciou vznikne globálna spoločnosť v oblasti pigmentov, ktorá spojí prevádzky a odborné znalosti spoločnosti SCIL s technologickými možnosťami spoločnosti Heubach.

Zlúčená spoločnosť bude po akvizícii disponovať širokým portfóliom pigmentových produktov vysokej kvality a silnou pôsobnosťou na hlavných trhoch vrátane Európy a Ameriky. Zároveň rozšíri produktové portfólio spoločnosti SCIL, poskytne jej prístup k zákazníkom a diverzifikovanú stopu aktív v 19 lokalitách po celom svete. Zlúčenú spoločnosť povedie pán Rajesh Rathi a vysoko výkonný manažérsky tím s kvalitnými zručnosťami v oblasti realizácie a technickou kompetenciou.

Heubach Group má 200-ročnú históriu a po integrácii so spoločnosťou Clariant v roku 2022 sa stala druhým najväčším výrobcom pigmentov na svete. Vo fiškálnom roku 2021 a 2022 mal Heubach tržby viac ako miliardu eur s celosvetovou pôsobnosťou najmä v Európe, Amerike a regióne APAC. V posledných dvoch rokoch skupina čelila finančným problémom v dôsledku rastúcich nákladov, problémov so zásobami a vysokých úrokových sadzieb. Akvizícia Heubach spoločnosťou SCIL vyrieši tieto výzvy jasným plánom obratu.

V komentári k transakcii uviedol p. Rajesh Rathi, výkonný riaditeľ spoločnosti SCIL: „Sme nadšení touto transakciou, ktorá spája dve spoločnosti, aby mohli zásobovať hlavné globálne trhy. Tieto dve spoločnosti budeme dôkladne integrovať, aby sme vytvorili skutočne globálneho dodávateľa pigmentov, pričom Frankfurt zostane strategicky dôležitým miestom. Spoločnosť SCIL je známa svojou agilnosťou a efektivitou a túto kultúru začleníme do celej zlúčenej spoločnosti, aby sme z nej urobili jednu z najziskovejších pigmentových dodávateľov zameraných na zákazníka."

Bram D'hondt zo spoločnosti Heubach povedal: „Spojením síl so spoločnosťou SCIL sa snažíme stavať na našom viac ako 200-ročnom dedičstve dodávania vysokokvalitnýcn produktov zákazníkom Spoločne budeme formovať budúcnosť odvetvia pigmentov stavaním na étose orientácie na zákazníka a dokonalosti produktov. Naše kombinované schopnosti nám umožnia slúžiť našim zákazníkom lepšie. Tešíme sa na spoluprácu so SCIL pri vstupe do tejto ďalšej kapitoly."

Právne poradenstvo spoločnosti Sudarshan poskytuje Crawford Bayley a Noerr, pričom finančné poradenstvo poskytuje spoločnosť DC Advisory.

V centre tejto integrácie bude kultúra agility a zameranie na zákazníka. Strategické a finančné výhody tejto kombinácie zahŕňajú:

Vznik spoločnosť so zameraním na zákazníka ( Sevā ) v srdci: Spoločnosť SCIL po akvizícii plánuje stať sa prvou voľbou pre všetkých zákazníkov . Spoločnosť bude mať široké produktové portfólio pre rôzne segmenty a využitia, pričom dokáže ponúknuť zákazníkom najlepšie portfólio produktov vo svojej triede. Výskum, vývoj a inovačné schopnosti spoločnosti SCIL v kombinácii s globálnou sieťou dodávateľského reťazca umožnia spoločnosti efektívne slúžiť zákazníkom.

Spoločnosť SCIL po akvizícii plánuje . Spoločnosť bude mať široké produktové portfólio pre rôzne segmenty a využitia, pričom dokáže ponúknuť zákazníkom najlepšie portfólio produktov vo svojej triede. Výskum, vývoj a inovačné schopnosti spoločnosti SCIL v kombinácii s globálnou sieťou dodávateľského reťazca umožnia spoločnosti efektívne slúžiť zákazníkom. Najcennejší globálny hráč na poli pigmentov: Cieľom spojeného subjektu je stať sa najhodnotnejšou spoločnosťou v odvetví pigmentov na svete s veľkou finančnou silou a ziskovosťou. Akvizícia rozširuje škálu produktového portfólia spoločnosti SCIL na globálnych trhoch, dáva jej príležitosť slúžiť globálnym zákazníkom, najmä v Európe a Amerike, a diverzifikuje aktívnu stopu v 19 globálnych lokalitách.

Cieľom spojeného subjektu je stať sa najhodnotnejšou spoločnosťou v odvetví pigmentov na svete s veľkou finančnou silou a ziskovosťou. Akvizícia rozširuje škálu produktového portfólia spoločnosti SCIL na globálnych trhoch, dáva jej príležitosť slúžiť globálnym zákazníkom, najmä v Európe a Amerike, a diverzifikuje aktívnu stopu v 19 globálnych lokalitách. Agilná organizácia: Integrácia vytvorí kultúru agility a efektívnosti, s očakávanými významnými synergiami medzi funkciami. Zlúčená spoločnosť zavedie osvedčené postupy na maximalizáciu hodnoty pre zainteresované strany.

Integrácia vytvorí kultúru agility a efektívnosti, s očakávanými významnými synergiami medzi funkciami. Zlúčená spoločnosť zavedie osvedčené postupy na maximalizáciu hodnoty pre zainteresované strany. Vedenie špičkových manažérov a expertov na pigmenty: SCIL zostaví vysoko výkonný manažérsky tím s kvalitnými zručnosťami a technickou kompetenciou. Zlúčenú spoločnosť bude po uzavretí transakcie viesť pán Rajesh Rathi , generálny riaditeľ SCIL.

Heubach má široké a kvalitné produktové portfólio s veľkým percentom špeciálnych ponúk vrátane zákazkových produktov. Obsluhuje silnú zákaznícku základňu globálnych blue-chip zákazníkov s uplatnením v oblasti náterov, plastov, atramentov, automobilového priemyslu, elektrotechniky a elektroniky. Heubach má 17 výrobných závodov po celom svete, ktoré poskytujú stabilitu počas akýchkoľvek výziev v geopolitickom a dodávateľskom reťazci a zabezpečujú dlhodobé vzťahy s dodávateľmi a zákazníkmi.

Akvizícia by sa mala uzavrieť o 3 až 4 mesiace, za predpokladu splnenia zvyčajných obchodných podmienok, vrátane súhlasu regulátorov a akcionárov SCIL.

O spoločnosti Sudarshan Chemical Industries Ltd.