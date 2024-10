Sudarshan Chemical zawiera ostateczną umowę w sprawie przejęcia Grupy Heubach

Rozszerzenie globalnej obecności Sudarshan dzięki licznym efektom synergii.

Stworzenie oferty pigmentów dostępnej w 19 lokalizacjach na całym świecie.

Połączonym podmiotem będzie kierował dotychczasowy dyrektor zarządzający Sudarshan, Rajesh Rathi .

Klienci skorzystają z najlepszej w swojej klasie oferty produktów Sudarshan.

BOMBAJ, Indie, 15 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka Sudarshan Chemical Industries Limited („SCIL" lub „spółka") poinformowała dzisiaj o zawarciu ostatecznej umowy z niemiecką Grupą Heubach w sprawie jej przejęcia w ramach transakcji połączenia aktywów i udziałów.

To strategiczne przejęcie będzie skutkować powstaniem globalnej firmy produkującej pigmenty, łączącej działalność i doświadczenie SCIL z możliwościami technologicznymi Heubach.

Po przejęciu połączony podmiot będzie dysponować szeroką ofertą wysokiej jakości produktów pigmentowych i silnie zaznaczy swoją obecność na wiodących rynkach, w tym w Europie i obu Amerykach. Transakcja ta wzmocni ofertę produktów spółki SCIL, dając jej dostęp do klientów i umożliwiając dywersyfikację aktywów w 19 lokalizacjach na całym świecie. Połączonym podmiotem będzie kierował Rajesh Rathi oraz skuteczny zespół zarządzający, odznaczający się wysoką jakością umiejętności wykonawczych i kompetencji technicznych.

Grupa Heubach ma 200-letnią historię i stała się drugim co do wielkości graczem na rynku pigmentów na świecie po integracji z Clariant w 2022 r. W latach obrotowych 2021 i 2022 Grupa osiągnęła ponad miliard euro przychodów, docierając do klientów z całego świata, zwłaszcza w Europie, obu Amerykach oraz regionie Azji i Pacyfiku. Ze względu na rosnące koszty, problemy z zapasami i wysokie stopy procentowe Grupa w ostatnich dwóch latach stanęła w obliczu wyzwań finansowych. Przejęcie Heubach przez SCIL pozwoli sprostać tym wyzwaniom dzięki jasnemu planowi naprawczemu.

W odniesieniu do sfinalizowanej transakcji Rajesh Rathi, dyrektor zarządzający SCIL, powiedział: „Cieszymy się z zawarcia transakcji skutkującej połączeniem dwóch firm, które będą obsługiwać główne rynki na całym świecie. Starannie zintegrujemy oba podmioty, aby stworzyć prawdziwie globalną firmę produkującą pigmenty, dla której Frankfurt pozostanie strategiczną lokalizacją. Spółka SCIL jest znana ze swojej elastyczności i wydajności. Zamierzamy wprowadzić tę kulturę w obrębie połączonego podmiotu, aby uczynić go jedną z najbardziej zorientowanych na klienta i rentownych firm pigmentowych".

Bram D'hondt z Heubach powiedział z kolei: „Łącząc siły z SCIL, pragniemy kontynuować nasze ponad 200-letnie osiągnięcia w dostarczaniu klientom produktów wysokiej jakości. Wspólnie będziemy kształtować przyszłość branży pigmentów w myśl zasad zorientowania na klienta i doskonałości produktów. Nasze połączone możliwości pozwolą nam lepiej służyć klientom. Cieszymy się z możliwości współpracy z SCIL i wspólnego otwarcia kolejnego rozdziału naszej działalności".

Crawford Bayley i Noerr występują w charakterze doradców prawnych Sudarshan, a DC Advisory pełni funkcję doradcy finansowego.

Kultura elastyczności i zorientowanie na klienta będą centralnymi elementami integracji. Strategiczne i finansowe korzyści z połączenia są następujące:

Firma, w której sercu znajduje się klient: po przejęciu SCIL zamierza stać się „dostawcą pierwszego wyboru" dla wszystkich klientów. Firma będzie dysponować szeroką ofertą produktów w różnych segmentach i o różnych zastosowaniach oraz będzie w stanie zaoferować klientom produkty najlepsze w swojej klasie. Możliwości badawczo-rozwojowe i innowacyjne SCIL w połączeniu z globalną siecią dostaw umożliwią efektywną obsługę klientów.

po przejęciu SCIL zamierza stać się „dostawcą pierwszego wyboru" dla wszystkich klientów. Firma będzie dysponować szeroką ofertą produktów w różnych segmentach i o różnych zastosowaniach oraz będzie w stanie zaoferować klientom produkty najlepsze w swojej klasie. Możliwości badawczo-rozwojowe i innowacyjne SCIL w połączeniu z globalną siecią dostaw umożliwią efektywną obsługę klientów. Najbardziej wartościowy, globalny gracz na rynku pigmentów: połączony podmiot ma się stać najbardziej wartościową firmą w branży pigmentów na świecie, odznaczając się dużą siłą finansową i rentownością. Przejęcie pozwoli rozszerzyć ofertę produktów SCIL na rynkach globalnych, stworzy spółce możliwość obsługi klientów globalnych, zwłaszcza w Europie i obu Amerykach, a także pozwoli zdywersyfikować aktywa w 19 lokalizacjach na całym świecie.

połączony podmiot ma się stać najbardziej wartościową firmą w branży pigmentów na świecie, odznaczając się dużą siłą finansową i rentownością. Przejęcie pozwoli rozszerzyć ofertę produktów SCIL na rynkach globalnych, stworzy spółce możliwość obsługi klientów globalnych, zwłaszcza w Europie i obu Amerykach, a także pozwoli zdywersyfikować aktywa w 19 lokalizacjach na całym świecie. Elastyczna organizacja: integracja pozwoli wprowadzić kulturę elastyczności i wydajności, z wysokimi oczekiwaniami w zakresie synergii w obrębie poszczególnych funkcji. Połączony podmiot będzie wdrażać najlepsze praktyki z myślą o zmaksymalizowaniu wartości dla interesariuszy.

integracja pozwoli wprowadzić kulturę elastyczności i wydajności, z wysokimi oczekiwaniami w zakresie synergii w obrębie poszczególnych funkcji. Połączony podmiot będzie wdrażać najlepsze praktyki z myślą o zmaksymalizowaniu wartości dla interesariuszy. Przywództwo światowej klasy menedżerów i ekspertów w dziedzinie pigmentów: SCIL ustanowi wysokiej klasy zespół zarządzający z wysokimi umiejętnościami wykonawczymi i kompetencjami technicznymi. Po sfinalizowaniu transakcji połączoną spółką będzie kierował Rajesh Rathi , obecny dyrektor zarządzający SCIL.

Heubach posiada zróżnicowaną, wysokiej jakości ofertę produktów z dużym odsetkiem specjalizacji, w tym produkty niestandardowe. Firma obsługuje solidną bazę klientów z globalnego segmentu blue chip, dostarczając produkty przeznaczone do zastosowania w powłokach, tworzywach sztucznych, tuszach, motoryzacji, elektryce i elektronice. Heubach posiada 17 zakładów produkcyjnych na całym świecie, co zapewnia stabilność podczas wszelkich wyzwań geopolitycznych i trudności związanych z łańcuchem dostaw, przyczyniając się do budowania długoterminowych relacji z dostawcami i klientami.

Oczekuje się, że przejęcie zostanie sfinalizowane w ciągu 3-4 miesięcy, z zastrzeżeniem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia, w tym uzyskania zgód od organów regulacyjnych i akcjonariuszy SCIL.

Więcej informacji o Sudarshan Chemical Industries Ltd.