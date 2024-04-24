随着联邦政府 ACP 计划的结束，COX 将继续致力于通过低价互联网实现数字公平

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Cox Communications

Apr 24, 2024, 14:06 ET

关键要点： 

  • Cox 提供多项低价优惠，以确保人们保持与高速互联网的连接，包括为符合条件的家庭提供每月 9.95 美元的优惠 
  • 我们鼓励消费者联系 Cox，寻找适合他们需求的解决方案  

亚特兰大2024年4月24日 /美通社/ -- 随着联邦政府的平价网络连接计划 (ACP) 即将结束，许多低收入家庭将开始寻找负担得起的互联网服务。全国有近 2300 万人依靠 30 美元的补贴（部落土地为 75 美元）来支付互联网服务费或免费获得互联网服务。遗憾的是，联邦政府对 ACP 的资助只持续到 4 月，预计将在 5 月终止补贴。 

自今年年初以来，Cox 一直在与受 ACP 补贴终止影响的客户接触，以确保他们了解可用的平价互联网计划和可定制的优惠。

Cox Communications 总裁 Mark Greatrex 表示："研究表明，可靠的宽带连接会对人们的生活产生重大的积极影响。我们的工作不会因为平价网络连接计划的开始或结束而受影响，我们将继续在我们服务的社区中提供接入服务和平价互联网。"

Cox 的平价互联网选项 

十多年来，Cox 通过为符合条件的低收入家庭提供以下项目和计划，倡导数字公平：

  • Connect2Compete 互联网计划 - 一项每月 9.95 美元的服务，适用于有K-12 年级的孩子，并且参与了全国学校午餐计划或其他特定联邦计划（例如 SNAP 补充营养援助计划）的家庭。 
  • ConnectAssist 互联网计划 - 为参与 SNAP、Medicaid、公共住房、Pell Grant 等特定政府计划的低收入家庭提供每月 30 美元的服务。该计划适用于当前领取 ACP 福利的所有 Cox 客户以及符合 ACP 资格标准的客户。 
  • 所有 Cox 赞助的互联网项目均无需信用审核，不收取押金和 Wi-Fi 调制解调器租赁费。此外，客户将享受无限数据和访问 400 万个 Wi-Fi 热点的权限。 
  • 客户可以选择通过 Cox Digital Academy 提高数字能力，还可以获取打折的个人电脑。 

Cox 的平价手机套餐  

对于 Cox 客户，Cox Mobile 为所有精打细算的消费者提供了起价为 15 美元/千兆比特的套餐，还为使用手机和互联网组合服务的消费者提供了额外优惠。

Cox 对数字公平和互联网接入的坚定承诺 

Cox 已通过数字公平计划将超过 500 万人连接到互联网，并承诺投入数亿美元将互联网覆盖范围扩大到服务不足的农村社区。这种扩张已见成效，成千上万的家庭和企业首次获得了快速可靠的互联网服务。

过去十年，Cox 已在光纤网络上投资了超过 110 亿美元，为所有市场的社区提供了接入服务和可选方案。

建立伙伴关系，促进社区互联，丰富社区生活 

Cox 与 Boys & Girls Club of America (BGCA) 建立了长达 20 年的合作伙伴关系，通过提供 100 多个配备工具、技术和高速互联网的创新实验室，彰显了其培养数字未来新生代的承诺。

Cox 正在与其服务社区中的更多组织（公共、私人和非营利组织）开展合作，为需要平价互联网的个人提供服务，并将继续确保这些组织拥有工具和资源，以帮助其成员适应 ACP 的结束。 

Cox ACP 客户接下来可以期待什么 

Cox 将继续积极与客户沟通，确保他们了解如何激活可定制的互联网计划。为了缓解客户可能面临的挑战，Cox 将在 5 月向消费者发放由联邦政府资助的部分 ACP 补贴，金额为 14 美元（部落土地上的家庭为 35 美元）。

客户如何了解更多信息 

需要了解 Cox 互联网选项的享受 ACP 补贴的客户，或希望进一步了解 Cox 数字公平计划的客户，可访问cox.com/digitalequity

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