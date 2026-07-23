SUNMI étend sa plateforme SoftPOS afin de proposer des paiements sans contact sécurisés sur un plus grand nombre d'appareils professionnels connectés

SINGAPOUR, 23 juillet 2026 /PRNewswire/ -- SUNMI a étendu sa plateforme SoftPOS et offre ainsi des fonctionnalités de paiement sans contact sécurisées à un plus grand nombre de terminaux commerciaux intelligents. En collaboration avec des partenaires de paiement majeurs à l'échelle mondiale, SUNMI accélère l'adoption de SoftPOS dans les secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et d'autres contextes de commerce en présentiel.

La dernière mise à jour élargit l'écosystème de terminaux intelligents de SUNMI en proposant une plus grande souplesse de déploiement aux prestataires de services de paiement et aux commerçants. En intégrant la technologie SoftPOS dans les appareils commerciaux, les entreprises sont en mesure de proposer des paiements sans contact sécurisés sans compromettre leur efficacité opérationnelle.

L'un des atouts majeurs réside dans l'intégration de la solution CPad dans les terminaux de point de vente de bureau SUNMI. Cette solution associe les fonctionnalités de gestion d'entreprise du terminal de bureau aux fonctionnalités de paiement dédiées de CPad, permettant ainsi aux commerçants de gérer les commandes et les opérations sur le terminal principal tout en acceptant des paiements sans contact sécurisés sur un appareil de paiement distinct. Il en résulte un processus de paiement simplifié, avec une différence claire entre les opérations commerciales et l'acceptation des paiements.

La plateforme renforce également la compatibilité des terminaux, la sécurité des paiements, la gestion des appareils et les capacités de déploiement au niveau mondial. En collaboration avec ses partenaires de l'écosystème, notamment Soft Space, viva.com, Softpay, OPP et Rubean, SUNMI facilite le déploiement de solutions SoftPOS dans une diversité toujours plus large d'environnements commerciaux.

Depuis plus d'une décennie, SUNMI développe sa plateforme de terminaux commerciaux intelligents : des terminaux de point de vente traditionnels aux terminaux intelligents sous Android, puis aujourd'hui les appareils dotés de fonctionnalités SoftPOS intégrées. En associant sa plateforme matérielle intelligente à l'écosystème mondial des paiements, SUNMI offre aux commerçants des options plus flexibles pour mettre en place des solutions de paiement sécurisées, évolutives et pérennes.

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