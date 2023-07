SUPCON dévoile des avancées majeures dans la technologie Ethernet-APL lors de l'ARC Industry Leadership Forum Asia 2023 à Bangalore

Favoriser le développement durable, la transition énergétique et les performances grâce à la numérisation. L'Ethernet-APL facilite les connexions et rend les opérations plus intelligentes.

BANGALORE, Inde, 19 juillet 2023 /PRNewswire/ -- SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) a participé à l'ARC Industry Leadership Forum Asia 2023 à Bangalore les 12 et 13 juillet derniers. Le thème, Driving Sustainability, Energy Transition, and Performance through Digitalization (Favoriser le développement durable, la transition énergétique et les performances grâce à la numérisation), a attiré des invités de renommée mondiale qui ont partagé des idées et des pratiques sur les avancées de pointe en matière d'automatisation des processus et de transformation numérique.

Représentant les utilisateurs finaux, l'un des points forts du forum, était l'un des principaux acteurs indiens du secteur du développement des infrastructures et de la gestion de l'environnement, M. Jainendrasinh Shivgulam Thakur, directeur général adjoint de l'instrumentation chez Ramky. M. Thakur a expliqué comment la solution APL de SUPCON accompagne les réseaux de terrain pour leur permettre d'établir des connexions plus solides entre les systèmes de contrôle et les instruments de terrain, plus rapidement, plus facilement et de manière plus accessible dans les zones dangereuses, à des coûts considérablement réduits.

À l'issue d'une table ronde, M. Jack Li, PDG de SUPCON Singapour, a expliqué pourquoi la technologie APL est différente. « La réponse consistera à faire converger l'OT et l'IT. La prochaine étape pour la technologie APL est d'ajouter de l'universalité et une vitesse plus élevée à nos appareils de terrain existants. Le but est de faire des données d'exploitation de véritables atouts pour les systèmes de contrôle et de gestion, ce qui alimentera remarquablement les applications de transformation numérique, telles que la gestion des appareils intelligents et la maintenance prédictive, pour n'en nommer que quelques-unes. L'année dernière, SUPCON a lancé sa nouvelle génération de système intelligent de gestion et de contrôle des opérations (i-OMC), qui se caractérise par un fonctionnement autonome intelligent. Le déploiement du réseau APL a été pleinement appliqué et s'est avéré fructueux dans les projets i-OMC en Chine et profitera à davantage de clients dans les projets futurs. »

Pendant les deux jours de l'événement, le « numérique » a été le mot clé. En première ligne de l'industrie de process, les utilisateurs finaux et les fournisseurs ont subi un tsunami de perturbations, tandis que certains doivent encore faire face à la fragilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale et à la pénurie de main-d'œuvre. La transformation numérique et la transition énergétique sont les clés pour relever les défis, mais pour beaucoup, cela n'est pas encore acquis.

SUPCON, en tant que partenaire de confiance pour les entreprises de l'industrie de process, s'engage à stimuler l'innovation et à accélérer les objectifs pour aider les clients à réaliser leur transformation numérique et à améliorer leur résilience face aux aléas d'un environnement VUCA.

