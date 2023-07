SUPCON onthult belangrijke vooruitgang in Ethernet-APL-technologie op ARC Industry Leadership Forum Asia 2023 in Bangalore

Driving Sustainability, Energy Transition, and Performance through Digitalization. Ethernet-APL maakt verbindingen eenvoudiger en processen slimmer.

BANGALORE, India, 19 juli 2023 /PRNewswire/ -- SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) nam op 12 en 13 juli deel aan het ARC Industry Leadership Forum Asia 2023 in Bangalore. Het thema, Driving Sustainability, Energy Transition, and Performance through Digitalization (duurzaamheid, energietransitie en prestaties stimuleren door digitalisering), trok wereldwijd toonaangevende gasten die inzichten en praktijken deelden over spraakmakende ontwikkelingen in procesautomatisering en digitale transformatie.

Een van de hoogtepunten van het forum was de aanwezigheid van Jainendrasinh Shivgulam Thakur, Deputy General Manager, Instrumentation van Ramky en een van India's toonaangevende spelers in de sector van de infrastructuurontwikkeling en het milieubeheer, die de eindgebruikers vertegenwoordigde. De heer Thakur vertelde hoe de APL-oplossing van SUPCON veldnetwerken in staat stelt om op een snellere, eenvoudigere en toegankelijkere manier sterkere verbindingen te maken tussen regelsystemen en veldinstrumenten in gevaarlijke omgevingen tegen aanzienlijk lagere kosten.

Na een paneldiscussie legde Jack Li, CEO van SUPCON Singapore, verder uit waardoor de APL-technologie zich echt onderscheidt. "Het antwoord zal zijn om OT en IT te laten convergeren. De volgende stap voor APL is om universaliteit en hogere snelheid toe te voegen aan onze bestaande veldapparatuur, zodat de bedrijfsgegevens echte activa worden voor de controle- en beheersystemen, die opmerkelijk genoeg digitale transformatietoepassingen zullen voeden, zoals het beheer van intelligente apparaten en voorspellend onderhoud, om er maar een paar te noemen. Vorig jaar bracht SUPCON zijn nieuwe generatie Intelligent Operation Management & Control System (i-OMC) uit, dat intelligente autonome werking biedt. De inzet van het APL-netwerk is volledig toegepast en succesvol gebleken in i-OMC-projecten in China en zal in toekomstige projecten ten goede komen aan meer klanten."

Tijdens het tweedaagse evenement was digitaal het sleutelwoord. In de frontlinies van de procesindustrie hebben zowel eindgebruikers als leveranciers een tsunami van verstoringen ervaren. Voor sommige onder hen is de wereldwijde kwetsbaarheid van de toeleveringsketen en personeelstekorten nog steeds niet verteerd. Digitale transformatie en energietransitie vormen de speerpunten van de aanpak van uitdagingen, maar voor zovelen blijft het een werk in uitvoering.

Als betrouwbare partner voor procesindustriële bedrijven zet SUPCON zet zich in om innovatie te stimuleren en deliverables te versnellen, met het doel klanten te helpen hun digitale transformatie te realiseren en hen beter bestand te maken tegen de grillen van de VUCA-tijd.

