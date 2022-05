Supermicro adicionará servidores baseados no Grace CPU Superchip da NVIDIA ao portfólio líder do setor para aplicações de HPC, análise de dados e jogos em nuvem

"A Supermicro está desenvolvendo novas plataformas de servidores que incorporam o Grace CPU Superchip da NVIDIA", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Ao alavancar nossas soluções Building Block Solutions®, pretendemos oferecer uma ampla gama de servidores otimizados para cargas de trabalho específicas. Com base em nosso DNA de computação verde, a Supermicro oferece os servidores com eficiência energética mais avançados disponíveis para atender aos exigentes requisitos dos data centers. Nossos novos sistemas podem atender prontamente aos mercados de IA, HPC e análise de dados, que estão em rápida expansão."

"A NVIDIA vem trabalhando com a Supermicro para oferecer rapidamente produtos inovadores ao mercado", disse Paresh Kharya, diretor sênior de computação acelerada da NVIDIA. "O lançamento dos servidores da Supermicro com Grace CPU Superchips da NVIDIA otimizará diversas cargas de trabalho para atender às necessidades dos data centers modernos."

As soluções totais de TI da Supermicro foram desenvolvidas para oferecer aos clientes uma experiência unificada para suas necessidades de TI. A Supermicro testa e integra combinações de hardware e software que garantem que os projetos de nível de servidor ou rack atendam às necessidades atuais e futuras dos profissionais de TI. Como parte dessa prática contínua, a Supermicro incorporará o Grace CPU Superchip da NVIDIA em soluções que são otimizadas para cargas de trabalho de HPC, IA e análise de dados. Especificamente, o Grace CPU Superchip da NVIDIA interage com o mais recente protocolo PCIe Gen5, permitindo a conectividade ideal de 400 Gb/s com a plataforma NVIDIA Quantum-2 InfiniBand ou NVIDIA Spectrum Ethernet, incluindo placas de interface de rede inteligente NVIDIA ConnectX®-7 e DPUs NVIDIA BlueField-3, possibilitando cargas de trabalho seguras e aceleradas de HPC e IA.

A Supermicro colabora com a NVIDIA há muitos anos, oferecendo os aceleradores de gráficos, HPC e IA mais avançados a uma ampla gama de usuários. Com o novo Grace CPU Superchip da NVIDIA, todo o pacote de software NVIDIA, incluindo o NVIDIA AI Enterprise, rodará perfeitamente nos próximos servidores da Supermicro. A Supermicro também continuará a apoiar a NVIDIA Omniverse Enterprise, ajudando a acelerar a colaboração em design 3D e a simulação de mundos virtuais industriais e gêmeos digitais.

Para mais informações sobre os mais recentes sistemas da Supermicro certificados pela NVIDIA, acesse www.supermicro.com/ampere.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções totais de TI otimizadas para aplicações. Fundada e operando em San Jose, na Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer a inovação inédita no mercado para infraestrutura de TI empresarial, em nuvem, IA e 5G Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo que oferecemos produtos avançados de placa-mãe de alto volume, energia e chassi. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Holanda), aproveitando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o custo total de propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O portfólio premiado de servidores Server Building Block Solutions® permite que os clientes os otimizem com exatidão para sua carga de trabalho e aplicação, selecionando de uma ampla família de sistemas desenvolvidos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e soluções de resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

