Supermicro erweitert sein branchenführendes Portfolio um NVIDIA Grace CPU Superchip-basierte Server für HPC-, Datenanalyse- und Cloud-Gaming-Anwendungen

„NVIDIA hat mit Supermicro zusammengearbeitet, um innovative Produkte schnell auf den Markt zu bringen", sagte Paresh Kharya, Senior Director of Accelerated Computing bei NVIDIA. „Die Veröffentlichung von Supermicros Servern mit NVIDIA Grace CPU Superchips wird eine Vielzahl von Workloads optimieren, um den Anforderungen moderner Rechenzentren gerecht zu werden."

Die Total IT-Lösungen von Supermicro sind so konzipiert, dass Kunden ihre IT-Anforderungen aus einer Hand erhalten. Supermicro testet und integriert Kombinationen von Hardware und Software, die sicherstellen, dass Server- oder Rack-Level-Designs die aktuellen und zukünftigen Anforderungen von IT-Profis erfüllen. Als Teil dieser fortlaufenden Praxis wird Supermicro den NVIDIA Grace CPU Superchip in Lösungen einbauen, die für HPC-, KI- und Datenanalyse-Workloads optimiert sind. Der NVIDIA Grace CPU Superchip verfügt über eine Schnittstelle zum neuesten PCIe Gen5-Protokoll, die eine optimale 400 Gb/s-Konnektivität mit dem NVIDIA Quantum-2 InfiniBand plattform oder NVIDIA Spectrum Ethernet, einschließlich NVIDIA ConnectX®-7 Smart Network Interface Cards und NVIDIA BlueField-3 DPUs, und ermöglicht so sichere und beschleunigte HPC- und KI-Workloads.

Supermicro arbeitet seit vielen Jahren mit NVIDIA zusammen und liefert die fortschrittlichsten Grafik-, HPC- und AI-Beschleuniger an eine Vielzahl von Anwendern. Mit dem neuen NVIDIA Grace CPU Superchip wird der gesamte NVIDIA Software-Stack, einschließlich NVIDIA AI Enterprise, nahtlos auf den kommenden Supermicro Servern laufen. Supermicro wird auch weiterhin NVIDIA Omniverse Enterprise unterstützen, um die Zusammenarbeit bei der 3D-Konstruktion und die Simulation von virtuellen Welten und digitalen Zwillingen in der Industrie zu beschleunigen.

Weitere Informationen über die neuesten NVIDIA-zertifizierten Systeme von Supermicro finden Sie unter www.supermicro.com/ampere.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist bestrebt, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir wandeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen, während wir weiterhin fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte anbieten. Die Produkte werden im eigenen Haus (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden die globalen Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und im Hinblick auf die Verbesserung der TCO und die Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Familie von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind und eine umfassende Reihe von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicher, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1824301/NVIDIA_Grace_systems.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.