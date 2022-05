Supermicro ajoute des serveurs NVIDIA Grace CPU Superchip au portefeuille leader du secteur pour les applications HPC, Data Analytics et Cloud Gaming

« Supermicro développe de nouvelles plateformes de serveurs intégrant le NVIDIA Grace CPU Superchip », a déclaré Charles Liang, PDG de Supermicro. « En nous appuyant sur nos solutions Building Block Solutions® novatrices, nous prévoyons d'offrir une vaste gamme de serveurs optimisés pour des charges de travail précises. Utilisant notre ADN de calcul écologique, Supermicro propose les serveurs les plus avancés et économes en énergie à même de répondre aux exigences rigoureuses des datacenters. Nos nouveaux systèmes, les premiers sur le marché, peuvent répondre rapidement à l'expansion rapide des marchés de l'intelligence artificielle, du calcul haute performance et de l'analyse des données. »

« NVIDIA a travaillé avec Supermicro pour mettre rapidement sur le marché des produits innovants », a déclaré Paresh Kharya, directeur principal de l'informatique accélérée chez NVIDIA. « La sortie des serveurs de Supermicro avec NVIDIA Grace CPU Superchips permettra d'optimiser une grande variété de charges de travail pour répondre aux besoins des datacenters modernes. »

Les solutions Total IT de Supermicro sont conçues pour proposer aux clients une expérience unique et répondre à leurs besoins informatiques. Supermicro teste et intègre des combinaisons de matériel et de logiciels qui garantissent que les conceptions de serveurs ou de rack répondent aux besoins actuels et futurs des professionnels de l'informatique. Dans le cadre de cette pratique continue, Supermicro intégrera le NVIDIA Grace CPU Superchip dans des solutions optimisées pour les charges de travail HPC, IA et d'analyse de données. Plus précisément, le NVIDIA Grace CPU Superchip s'interface avec le dernier protocole PCIe Gen5, permettant une connectivité optimale de 400 Go/s avec la plateforme InfiniBand NVIDIA Quantum-2 ou NVIDIA Spectrum Ethernet, y compris les cartes d'interface réseau intelligentes NVIDIA ConnectX®-7 et NVIDIA BlueField-3 DPU, permettant de sécuriser et d'accélérer les charges de travail HPC et IA.

Supermicro collabore avec NVIDIA depuis de nombreuses années, proposant les accélérateurs graphiques, HPC et IA les plus avancés à un large éventail d'utilisateurs. Avec le nouveau NVIDIA Grace CPU Superchip, toute la pile logicielle NVIDIA, y compris NVIDIA AI Enterprise, fonctionnera parfaitement sur les prochains serveurs Supermicro. Supermicro continuera également d'assurer le support de NVIDIA Omniverse Enterprise, contribuant à accélérer la collaboration en matière de conception 3D et la simulation de mondes virtuels industriels et de jumeaux numériques.

Pour plus d'informations sur les derniers systèmes certifiés NVIDIA de Supermicro, consultez le site www.supermicro.com/ampere.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial des solutions informatiques globales optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San José, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques totales avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT et de commutateurs, tout en fournissant des produits avancés de cartes mères, d'alimentation et de châssis à volume élevé. Les produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le coût total de possession et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de solutions de stockage, de réseaux, d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement liquide).

