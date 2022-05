Supermicro añade servidores basados en NVIDIA Grace CPU Superchip a la cartera de productos

"NVIDIA ha estado trabajando con Supermicro para sacar rápidamente productos innovadores al mercado", dijo Paresh Kharya, director senior de computación acelerada en NVIDIA. "El lanzamiento de los servidores de Supermicro con NVIDIA Grace CPU Superchips optimizará una amplia variedad de cargas de trabajo para satisfacer las necesidades de los centros de datos modernos".

Las soluciones Total IT de Supermicro están diseñadas para ofrecer a los clientes una experiencia única para sus necesidades de TI. Supermicro prueba e integra combinaciones de hardware y software que garantizan que los diseños a nivel de servidor o bastidor satisfacen las necesidades actuales y futuras de los profesionales de TI. Como parte de esta práctica continua, Supermicro incorporará el NVIDIA Grace CPU Superchip en soluciones optimizadas para cargas de trabajo de HPC, IA y análisis de datos. En concreto, el NVIDIA Grace CPU Superchip se interconecta con el último protocolo PCIe Gen5, lo que permite una conectividad óptima de 400Gb/s con la plataforma NVIDIA Quantum-2 InfiniBand o NVIDIA Spectrum Ethernet, incluyendo las tarjetas de interfaz de red inteligente NVIDIA ConnectX®-7 y las DPU NVIDIA BlueField-3, permitiendo cargas de trabajo de HPC e IA seguras y aceleradas.

Supermicro ha colaborado con NVIDIA durante muchos años, suministrando los aceleradores de gráficos, HPC e IA más avanzados a una amplia gama de usuarios. Con el nuevo NVIDIA Grace CPU Superchip, toda la pila de software de NVIDIA, incluida NVIDIA AI Enterprise, funcionará sin problemas en los próximos servidores de Supermicro. Supermicro también seguirá apoyando a NVIDIA Omniverse Enterprise, ayudando a acelerar la colaboración en el diseño 3D y la simulación de mundos virtuales industriales y gemelos digitales.

Para obtener más información sobre los últimos sistemas con certificación NVIDIA de Supermicro, visite www.supermicro.com/ampere.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder global en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer la primera innovación del mercado para la empresa, la nube, la IA y la infraestructura de TI 5G Telco/Edge. Nos estamos transformando en un proveedor de soluciones de TI totales con sistemas de servidores, IA, almacenamiento, IoT y conmutadores, software y servicios, a la vez que ofrecemos productos avanzados de placa base, alimentación y chasis de gran volumen. Los productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia, y se optimizan para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar para su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1824301/NVIDIA_Grace_systems.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.