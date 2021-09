Supermicro apresenta Rack Plug and Play Cloud Infrastructure com testes e validação de acesso remoto gratuitos

À medida que mais clientes sentem o ônus causado pelo aumento nos custos da hospedagem em nuvem, muitos estão procurando migrar cargas de trabalho em nuvem para infraestruturas internas com custo mais baixo. Ainda assim, querem evitar a necessidade de desenvolver uma solução interna personalizada. A Supermicro, em colaboração com a RedHat e a Intel, apresentou uma solução pronta para usar que permitirá que os clientes criem uma infraestrutura em nuvem escalável em dias, em vez de semanas ou meses. A configuração básica pode ser adquirida de forma definitiva ou pode ser alugada por aproximadamente 3.000 dólares por mês 1 . O modelo de taxa fixa elimina taxas de uso imprevistas, ou seja, quanto mais você usar, mais economizará.

"O programa Rack Plug and Play Cloud Infrastructure da Supermicro oferece eficiências revolucionárias em custo e desempenho para as empresas atuais", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Disponibilizamos sistemas em rack prontos para usar, totalmente montados e validados, incluindo hardware e software, permitindo que se implementem e coloquem os sistemas on-line mais rapidamente. Esse programa pode economizar tempo e esforço de projeto para os clientes. Nossa mais recente iniciativa JumpStart utiliza CPUs da Intel, memória persistente Intel Optane, armazenamento NVMe All-Flash e rede 100 GbE para um desempenho de classe mundial. Com a plataforma de contêineres da RedHat OpenShift e a configuração gratuita de testes e validação de acesso remoto JumpStart, os clientes podem iniciar imediatamente a transição para a nuvem instalada na própria empresa de forma eficiente e escalável."

A configuração JumpStart da Supermicro é uma opção básica do portfólio completo de soluções Rack Plug e Play Cloud Infrastructure da Supermicro que oferecem ainda mais desempenho, modularidade, alta capacidade e projetos extremos. Essa solução pronta para usar inclui o rack, cabeamento, fonte de alimentação e infraestrutura de resfriamento para simplificar a implementação da solução em escala. Ela pode suportar centenas de instâncias e contêineres com um custo total de propriedade até 70%* melhor do que as ofertas de hospedagem em nuvem.

"A Red Hat OpenShift é a plataforma Kubernetes empresarial líder do setor e oferece maior consistência em qualquer infraestrutura para um melhor desenvolvimento, implementação e gerenciamento de aplicações em escala", disse Joe Fernandes, vice-presidente e gerente geral de Core Cloud Platforms da Red Hat. "Combinando o poder da OpenShift com os processadores da Intel e a solução de infraestrutura em nuvem da Supermicro, as empresas podem reduzir custos e não só satisfazer as necessidades imediatas de carga de trabalho, mas também abordar melhor requisitos de crescimento futuros, necessários em sistemas mais sofisticados. Temos o prazer de colaborar com a Supermicro e a Intel para ajudar a dar suporte a clientes em toda a nuvem híbrida aberta."

"A Intel está colaborando com a Supermicro para disponibilizar um cluster de sistemas completamente configurado e pronto para usar, com os mais recentes processadores Intel Xeon para testar soluções de software inovadoras", disse Rose Schooler, vice-presidente corporativa de vendas de centros de dados globais da Intel. "Nossos processadores escaláveis Intel Xeon de 3ª geração com aceleradores de IA integrados permitem o desenvolvimento de uma nova classe de aplicações, proporcionando um desempenho excepcional."

Com o programa gratuito de acesso remoto JumpStart da Supermicro, os clientes da Supermicro podem começar a validar e comparar suas aplicações imediatamente, tornando possível a experiência prática com a solução. O acesso ao programa é simples e rápido. Utilizando o portal JumpStart da Supermicro, as partes interessadas podem se registrar e acessar a solução por meio de um portal seguro.

Portfólio de produtos

A configuração JumpStart da Supermicro é baseada em um sistema de múltiplos nodos BigTwin® 2U de quatro nodos com processadores escaláveis Intel Xeon de 3ª geração para até 320 núcleos, 16 TB de memória, 736 TB de armazenamento de All-Flash NVMe PCI-E 4.0 por sistema, juntamente com três sistemas 1U Ultra, suportando até 1,1 PB de armazenamento All-Flash NVMe PCI-E 4.0, switch de 100 GbE para NVMe-oF e um switch de 25 GbE que oferece desempenho superior em redes de dados e armazenamento para o armazenamento de objetos na própria empresa. É uma versão em escala da arquitetura de referência Red Hat® OpenShift® da Supermicro, uma solução de alta densidade. A solução é baseada na Red Hat OpenShift, a plataforma Kubernetes empresarial líder do setor. As configurações adicionais do Rack Plug and Play Cloud Infrastructure da Supermicro estão disponíveis e otimizadas para eficiência, escala e desempenho com base nas plataformas de computação edge Ultra, SuperBlade® e CloudDC da Supermicro.

Saiba mais participando de nosso webinário, "Crie uma nuvem pronta para uso com a Rack Plug-N-Play Cloud Infrastructure com otimização de custos", com representantes da Supermicro, da Intel e da Red Hat, disponível ao vivo ou on-demand.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é a principal fornecedora da Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados empresariais, computação em nuvem, inteligência artificial e sistemas de computação de ponta em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e oferece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

Intel, o logotipo da Intel e outras marcas da Intel são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

Red Hat e OpenShift são marcas comerciais ou marcas registradas da Red Hat, Inc. ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.

1 Para um aluguel de três anos, sujeito a análise e aprovação de crédito; termos e condições adicionais são aplicáveis. Consulte o site para obter mais detalhes (link)

*Com base nas estimativas internas da Supermicro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1625008/Super_Micro_Comp_Rack_Scale.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.