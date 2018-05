Supermicro apresenta SuperServer de 2 PetaFLOPS baseado no novo HGX-2 da NVIDIA, a plataforma de servidor em nuvem mais poderosa do mundo para IA e HPC

A Supermicro vai ocupar um estande de patrocinadora platina na Conferência de Tecnologias de GPU (GTC – GPU Technology Conference) de Taiwan de 2018, no Taipei Marriott Hotel, em 30 e 31 de maio.

"Para ajudar a lidar com o tamanho em rápida expansão dos modelos de IA que, algumas vezes, requerem semanas de treinamento, a Supermicro está desenvolvendo servidores em nuvem baseados na plataforma HGX-2 que irão disponibilizar mais do dobro de desempenho", disse o presidente e presidente-executivo da Supermicro, Charles Liang. "O sistema HGX-2 irá habilitar treinamento eficiente de modelos complexos. Ele combina 16 GPUs Tesla V100 32GB SXM3 conectadas via NVLink e NVSwitch para trabalhar como um acelerador unificado de 2 PetaFlop com meio terabyte de memória agregada, para garantir poder de computação incomparável".

De fala natural por computadores a veículos autônomos, o rápido progresso em inteligência artificial tem transformado setores inteiros. Para habilitar esses recursos, os modelos de IA estão explodindo em tamanho. Aplicações de HPC estão crescendo similarmente em complexidade, conforme elas liberam novas percepções científicas.

Os sistemas baseados em HGX-2 da Supermicro irão fornecer um projeto de superconjunto (superset) para centros de dados acelerando IA e HPC na nuvem. Com otimizações finamente ajustadas, o servidor HGX-2 da Supermicro irá disponibilizar o maior desempenho de computação e memória para treinamento rápido de modelo.

"Como a complexidade e o tamanho dos modelos de IA estão explodindo, os pesquisadores e cientistas de dados precisam de novos níveis de computação acelerada por GPU", disse o vice-presidente e gerente geral de computação acelerada da NVIDIA, Ian Buck. "O HGX-2 fornece o poder para manejar esses novos modelos massivos para treinamento mais rápido de inteligência artificial avançada, ao mesmo tempo que gera economias de custo, espaço e energia significativas para o centro de dados".

