Supermicro presenta il SuperServer 2 PetaFLOPS basato sulla nuova NVIDIA HGX-2, la piattaforma più potente al mondo per server cloud per Intelligenza Artificiale e HPC

Supermicro ha uno stand da sponsor Platino in occasione della GPU Technology Conference (GTC - Conferenza sulla Tecnologia GPU) Taiwan 2018, Taipei Marriott Hotel il 30 e il 31 maggio.

"Per aiutare ad affrontare le dimensioni sempre più in aumento dei modelli per l'Intelligenza Artificiale che a volte ha bisogno di settimane di addestramento, Supermicro sta sviluppando server per il cloud basati sulla piattaforma HGX-2 in grado di offrire prestazioni di più di due volte superiori," ha dichiarato Charles Liang, Presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "Il sistema HGX-2 consente di eseguire un addestramento efficiente di modelli complessi. Combina 16 GPU Tesla V100 32GB SXM3 tramite NVLink e NVSwitch in modo da funzionare come acceleratore unificato da 2 PetaFlop con mezzo terabyte di memoria aggregata per offrire una potenza di calcolo unica."

Dal linguaggio naturale elaborato dai computer ai veicoli autonomi, i progressi rapidi dell'Intelligenza Artificiale hanno trasformato interi settori. Per attivare queste funzionalità, le dimensioni dei modelli AI stanno crescendo a dismisura. Allo stesso modo anche la complessità delle applicazioni HPC sta aumentando in conseguenza dei nuovi traguardi raggiunti in campo scientifico.

I sistemi di Supermicro basati su HGX-2 forniranno un design "superset" per i centri dati in grado di accelerare l'Intelligenza Artificiale e HPC nel cloud. Grazie alla estrema precisione delle ottimizzazioni, i server HGX-2 di Supermicro offrono le migliori prestazioni di calcolo e di memoria per un rapido addestramento dei modelli.

"A seguito dell'incredibile crescita della complessità e delle dimensioni dei modelli di Intelligenza Artificiale, i ricercatori e gli scienziati dei dati hanno bisogno di nuovi livelli di calcolo accelerato da GPU," ha dichiarato Ian Buck, vicepresidente e direttore generale di calcolo accelerato presso NVIDIA. "HGX-2 offre la potenza necessaria per gestire questi nuovi e pesanti modelli per un addestramento più rapido dell'Intelligenza Artificiale avanzata, consentendo inoltre di realizzare significativi risparmi di costi, spazio ed energia nei centri dati."

