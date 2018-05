Supermicro dévoile le SuperServeur 2 PétaFLOPS qui s'appuie sur la nouvelle HGX-2 de NVIDIA, la plateforme de serveur cloud la plus puissante au monde pour l'IA et le HPC

Supermicro organise un Stand des partenaires de niveau Platinum lors de la Conférence sur les technologies GPU (GTC) de Taiwan 2018, à l'hôtel Marriott de Taipei les 30 et 31 mai.

« Afin d'aider à faire face à la croissance rapide de la taille des modèles d'IA qui requièrent parfois des délais d'apprentissage de plusieurs semaines, Supermicro développe actuellement des serveurs cloud qui s'appuient sur la plateforme HGX-2 et qui fourniront des performances plus de deux fois supérieures », a déclaré Charles Liang, président-directeur général de Supermicro. « Le système HGX-2 permettra des apprentissages efficaces de modèles complexes. Il combine 16 GPU Tesla V100 SXM3 de 32 Go via NVLink et NVSwitch pour fonctionner comme un accélérateur de 2 PétaFlop avec la moitié d'un téraoctet de mémoire agrégée afin de fournir une puissance de calcul sans précédent. »

De la voix naturelle par les ordinateurs aux véhicules autonomes, les rapides progrès de l'IA ont transformé des secteurs d'activités entiers. Ces capacités sont rendues possibles par des modèles d'IA dont la taille explose. Les applications HPC connaissent une augmentation similaire en termes de complexité, alors qu'elles ouvrent de nouvelles perspectives scientifiques.

Les systèmes de Supermicro qui s'appuient sur HGX-2 fourniront une conception du surensemble pour les centres de données, accélérant l'IA et le HPC dans le cloud. Avec des optimisations finement réglées, le serveur HGX-2 de Supermicro fournira les meilleures performances de calcul et de la mémoire pour l'apprentissage rapide des modèles.

« Alors que la complexité et la taille des modèles explosent, les chercheurs et experts en mégadonnées ont besoin de nouveaux niveaux de calcul accéléré par des GPU », a déclaré Ian Buck, vice-président et directeur général du calcul accéléré chez NVIDIA. « HGX-2 fournit la puissance nécessaire pour gérer ces nouveaux modèles massifs pour un apprentissage plus rapide de l'IA avancée, tout en permettant des économies significatives en matière de coût, d'espace et d'énergie dans les centres de données. »

