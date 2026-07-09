Supermicro vereenvoudigt Edge AI-implementaties met gevalideerde Kubernetes-appliances in samenwerking met Red Hat en Everpure

SAN JOSE, Calif., 9 juli 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van complete IT-oplossingen voor AI, Enterprise, Storage en 5G/Edge met Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), heeft vandaag de introductie aangekondigd van Kubernetes Edge AI-appliances in samenwerking met Red Hat en Everpure. Supermicro heeft een full-stack edge-Kubernetes-oplossing gevalideerd, aangedreven door het toonaangevende Kubernetes-gebaseerde hybride cloudapplicatieplatform Red Hat OpenShift en het eerste Kubernetes-databeheerplatform dat speciaal is ontwikkeld voor AI-workloads van Portworx by Everpure. Deze kant-en-klare appliance, inclusief vooraf geïnstalleerde software en hardware, wordt via Supermicro aan klanten beschikbaar gesteld.

Simplify Edge AI Deployments with Validated Kubernetes Solutions

"AI-inferentie aan de edge vereist meer dan alleen hardware — het vraagt om een gevalideerd, schaalbaar platform dat klanten met vertrouwen kunnen implementeren", aldus Vik Malyala, Chief Business Officer van Supermicro. "Samen met Red Hat en Everpure leveren we een kant-en-klare Kubernetes Edge AI Appliance die de implementatie vereenvoudigt, de tijd tot omzetgeneratie verkort en klanten in staat stelt AI-workloads efficiënt op te schalen binnen gedistribueerde edge-omgevingen."

Klik hier voor meer informatie over de gevalideerde full-stack edge-Kubernetes-oplossing met Red Hat en Everpure.

Door Red Hat OpenShift te combineren met de edge-computinginfrastructuur van Supermicro en het databeheerplatform Portworx by Everpure voor AI-workloads kunnen organisaties AI-applicaties eenvoudiger implementeren, beheren, opschalen en beveiligen in gedistribueerde edge-omgevingen.

"Nu AI-gestuurde applicaties de manier waarop organisaties aan de edge opereren blijven veranderen, is de behoefte aan een robuust, consistent en schaalbaar platform groter dan ooit. Red Hat OpenShift biedt die basis door een uniforme hybride cloudapplicatieomgeving te leveren die de complexiteit van het implementeren, orkestreren en beheren van AI-workloads vermindert. In samenwerking met Supermicro en Everpure zetten wij ons in om klanten te voorzien van een ondersteunde, geïntegreerde en krachtige oplossing die hun tijd tot waarderealisatie voor AI-inferentie aan de edge versnelt", aldus Kelly Switt, Senior Director, Intelligent Edge and Industrial Business Lead bij Red Hat.

Portworx by Everpure levert de Kubernetes-native opslag- en databeheerlaag voor de Edge AI Appliances van Supermicro. Hierdoor kunnen ondernemingen AI-inferentie, containers en virtuele machines op edge-locaties uitvoeren met dezelfde datadiensten op ondernemingsniveau als in hun centrale datacenters. In tegenstelling tot arraygebaseerde opslagoplossingen die op iedere locatie speciale hardware vereisen, biedt Portworx softwaregedefinieerde, geaggregeerde lokale opslag op de compacte edge-servers van Supermicro binnen een veerkrachtig, zelfherstellend dataplatform dat autonoom blijft functioneren, zelfs tijdens netwerkuitval. Het resultaat is gegevensbescherming en hoge beschikbaarheid op ondernemingsniveau voor iedere edge-locatie, met een consistent opslagbeleid en een uniforme operationele ervaring die naadloos doorloopt van edge naar core en cloud.

"Ondernemingen die AI aan de edge implementeren, worden geconfronteerd met een belangrijk hiaat in hun infrastructuur: zij hebben opslag en gegevensbescherming op ondernemingsniveau nodig, maar kunnen geen traditionele storage-arrays inzetten in omgevingen zoals winkels of fabrieken", aldus Greg Muscarella, General Manager van Portworx by Everpure. "Samen met Supermicro en Red Hat leveren we een kant-en-klare oplossing die de vertrouwde diensten van Portworx combineert, zoals consistent beheer, ingebouwde veerkracht en de operationele eenvoud om op te schalen naar duizenden locaties zonder IT-expertise op locatie."

Supermicro behoort tot de marktleiders op het gebied van edge-computinginfrastructuur, met een van de grootste, meest energiezuinige en meest veelzijdige portfolio's van edge-servers en -apparaten, beschikbaar in een breed scala aan vormfactoren. Hierdoor kan Supermicro voor elke use case maatwerkoplossingen ontwikkelen, met geoptimaliseerde initiële aanschafkosten en een lage total cost of ownership (TCO).

Supermicro DCBBS levert een complete, modulaire AI-infrastructuur die is opgebouwd uit gevalideerde componenten en subsystemen en flexibele implementatie mogelijk maakt, van afzonderlijke servers en netwerkoplossingen tot complete rack- en datacenteroplossingen, inclusief software en services. Supermicro blijft toonaangevend in de sector met een uitgebreid portfolio van AI-infrastructuuroplossingen, waarmee organisaties wereldwijd schaalbare, efficiënte en milieuvriendelijke AI-datacenters kunnen implementeren.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte, complete IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, zet zich in voor het als eerste op de markt brengen van innovaties op het gebied van Enterprise-, Cloud-, AI- en 5G Telco/Edge-IT-infrastructuur. Wij zijn een leverancier van complete IT-oplossingen met servers, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en ondersteunende diensten. De expertise van Supermicro op het gebied van moederbord-, voedings- en chassisontwerp ondersteunt onze ontwikkeling en productie en maakt innovatie van de volgende generatie mogelijk, van cloud tot edge, voor onze klanten wereldwijd. Onze producten worden in eigen beheer ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalbaarheid en efficiëntie. Daarnaast zijn ze geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun systemen optimaal afstemmen op specifieke workloads en toepassingen door te kiezen uit een uitgebreide reeks systemen die zijn opgebouwd uit flexibele en herbruikbare bouwstenen. Deze ondersteunen een breed scala aan vormfactoren, processors, geheugen, GPU's, opslag-, netwerk-, voedings- en koelingsoplossingen (luchtkoeling, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle overige merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.