Supermicro COMPUTEX Keynote revela a estratégia de acelerar tudo da empresa para inovação de produtos, escala de fabricação e tecnologia verde

O fundador da Supermicro e o CEO Charles Liang se juntarão à Jensen Huang, CEO da NVIDIA, e outros luminares do setor para delinear desenvolvimentos para acelerar as cargas de trabalho em nuvem, IA, Edge e armazenamento, investimentos para impulsionar a fabricação em escala de Rack e inovações para reduzir o impacto ambiental dos centros de dados atuais com tecnologias de computação verde

SÃO JOSÉ, Calif. e TAIPEI, Taiwan, 29 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), provedora total de soluções de TI para nuvem, IA/AM, armazenamento e 5G/Edge, continua oferecendo soluções de TI para reduzir o impacto ambiental dos modernos data centers de hoje. A Supermicro está avançando na tecnologia em áreas críticas, como design de produtos, computação verde, fabricação e integração em escala de rack, o que permite que as empresas se tornem produtivas e reduzam rapidamente o consumo de energia.

"Nosso foco na computação verde permite que a Supermicro projete e fabrique servidores e sistemas de armazenamento de última geração com as mais recentes tecnologias de CPU e GPU da NVIDIA, Intel e AMD, que reduzem o consumo de energia", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nossa inovadora opção de resfriamento líquido em escala de rack permite que as organizações reduzam as despesas de uso de energia de data centers em até 40%. Nossos populares servidores de GPU com o servidor NVIDIA HGX H100 8-GPU continuam sendo requisitados para cargas de trabalho de IA. Estamos expandindo nossas ofertas de soluções com servidores inovadores que utilizam o super chip NVIDIA Grace CPU e estamos trabalhando em estreita colaboração com a NVIDIA para levarmos servidores com eficiência energética ao mercado, para IA e outros setores. Em todo o mundo, nossa capacidade de fabricação é de 4.000 racks hoje, e mais de 5.000 no final deste ano".

A Supermicro tem o portfólio mais abrangente para suportar cargas de trabalho de IA e outros setores verticais. Esses sistemas inovadores incluem sistemas de montagem em rack de soquetes único e duplo, com base em processadores Intel Xeon Scalable de 4° geração e processadores AMD EPYC de 4° geração, em fatores de forma 1U, 2U, 4U 5U e 8U, que suportam 1-10 GPUs, bem como os sistemas SuperBlade® otimizados por densidade que suportam 20 GPUs NVIDIA H100 em um gabinete 8U, e sistemas SuperEdge projetados para IoT e ambientes edge. Os sistemas de armazenamento E3.S Petascale recém-anunciados oferecem desempenho, capacidade, produtividade e resistência significativos ao treinar em conjuntos de dados de IA muito grandes, ao mesmo tempo em que mantêm excelentes eficiências de energia.

Uma nova família de produtos criada no super chip NVIDIA Grace CPU estará disponível em breve. Cada um desses novos servidores conterá 144 núcleos com CPUs duplas unidas por uma conexão 900GB/sec, permitindo aplicativos de IA altamente responsivos e aqueles que exigem respostas de latência extremamente baixas. Com a CPU em execução a 500 W TDP, este sistema reduzirá o consumo de energia para cargas de trabalho nativas da nuvem e a próxima geração de aplicativos de IA.

Para mais informações, acesse: https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/2U/ARS-221GL-NR

Com as aplicações de IA proliferando, a demanda por servidores projetados por IA de ponta está aumentando, o que traz novos desafios para os provedores de sistemas incorporarem as CPUs e GPUs mais recentes. O servidor Supermicro GPU mais avançado incorpora CPUs duplas e até oito GPUs NVIDIA HGX H100, que estão disponíveis com uma opção resfriada a líquido, reduzindo a OPEX.

"A NVIDIA está trabalhando em estreita colaboração com a Supermicro para trazer rapidamente inovações para novos projetos de servidores, para atender às necessidades dos clientes mais exigentes", disse Ian Buck, vice-presidente de hiper escala e HPC da NVIDIA. "Com os servidores Supermicro alimentados pelos super chips Grace CPU em breve e as GPUs H100 ganhando força em todo o mundo, estamos trabalhando juntos para levarmos a IA a uma ampla gama de mercados e aplicações".

Para reduzir o TCO para clientes, a Supermicro está endossando a nova arquitetura de referência NVIDIA MGX, que resultará em mais de cem configurações de servidor para uma variedade de aplicações de IA, HPC e Omniverse. Esta arquitetura de referência modular inclui CPUs, GPUs e DPUs, e foi projetada para várias gerações de processadores.

A Supermicro também incorporará a mais recente tecnologia de rede NVIDIA, a plataforma de rede NVIDIA Spectrum ™-X, em uma ampla gama de soluções. A plataforma é a primeira projetada especificamente para melhorar o desempenho e a eficiência das nuvens IA baseadas na Ethernet. O Spectrum-X é construído com base em inovações de rede impulsionadas pelo acoplamento apertado da unidade de processamento de dados (DPU) NVIDIA BlueField NVIDIA Spectrum-4 Ethernet®-3. Esta tecnologia inovadora atinge um melhor desempenho geral de IA e eficiência energética 1,7 vezes maior, juntamente com desempenho consistente e previsível em ambientes multi-tenant.

A computação verde é fundamental para os data centers atuais, que consomem de 1 a 1,5% da demanda mundial de eletricidade. A solução completa de resfriamento líquido em escala de rack da Supermicro reduz significativamente a necessidade de métodos tradicionais de resfriamento. Com fontes de alimentação e bombas redundantes e de troca de calor, racks inteiros de servidores otimizados de IA e HPC de alto desempenho podem ser resfriados de forma eficiente mesmo durante uma fonte de energia ou falha da bomba. Esta solução também utiliza placas frias customizadas para CPUs e GPUs, que são mais eficientes na remoção de calor do que os projetos tradicionais. Até US $10 bilhões em custos de energia podem ser economizados se os data centers baixarem sua eficácia no uso de energia mais perto de 1,0 com a tecnologia Supermicro e não precisarem construir 30 usinas de energia de combustíveis fósseis.

Para saber mais sobre a Supermicro Liquid Cooling Solutions, acesse: www.supermicro.com/liquidcooling

A solução de resfriamento líquido da Supermicro inclui:

CDU — A unidade de distribuição de resfriamento, que circula o líquido em todo o rack de servidores.

— A unidade de distribuição de resfriamento, que circula o líquido em todo o rack de servidores. CDM — A distribuição múltipla de resfriamento, que entrega o líquido frio para cada servidor e pelo caminho de retorno.

— A distribuição múltipla de resfriamento, que entrega o líquido frio para cada servidor e pelo caminho de retorno. Placas Frias — Fixadas diretamente às CPUs ou GPUs, e são projetados sob medida.

— Fixadas diretamente às CPUs ou GPUs, e são projetados sob medida. Mangueiras/Conectores — Para conectar o líquido do servidor ao CDM com conectores à prova de vazamento.

A Supermicro classificou uma série de servidores de várias famílias de produtos com esta solução de resfriamento de última geração. A lista de servidores inclui os seguintes:

BigTwin®: 2U2N, 2U4N

SuperBlade

Hiper: 1U, 2U

GPU Servers (PCIe e SXM)

GrandTwinTM 4U8N, 4U4N

A integração em escala de rack é outra competência central que as operadoras de data center estão exigindo. O tempo de produtividade mais rápido exige que racks inteiros sejam entregues aos data centers, prontos para uso. A Supermicro tem a capacidade de entregar clusters L11 e L12, totalmente testados, incluindo aplicações do cliente, e configurados para resfriamento líquido em larga escala quando necessário.

Para saber mais sobre a Supermicro e conversar com especialistas em produtos na Computex Taipei 2023, acesse www.supermicro.com/computex

Assista à palestra principal do CEO da Supermicro na Computex Taipei 2023, com Charles Liang, e o convidado especial, fundador e CEO da NVIDIA, Jensen Huang.

Para saber mais sobre a ampla gama de produtos da Supermicro, acesse www.supermicro.com

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções integrais de TI otimizadas para aplicações. Fundada e sediada em São José (Califórnia, EUA), a Supermicro tem como missão ser pioneira na inovação para infraestruturas de TI, 5G Telco/Edge, nuvem empresarial e IA. Estamos nos transformando em um provedor de soluções integrais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo em que fornecemos produtos avançados de placa-mãe, energia e chassi de alto volume. Os produtos são projetados e fabricados internamente (nos Estados Unidos, em Taiwan e nos Países Baixos), alavancando operações a nível global, para garantir soluções com mais escala e eficiência, mas também otimizados para melhorar o custo total de propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação verde). O portfólio premiado de Server Building Block Solutions® permite que os clientes os otimizem com exatidão para sua carga de trabalho e aplicação, selecionando entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e soluções de resfriamento (ar condicionado, resfriamento de ar livre ou resfriamento líquido).

'Supermicro', 'Server Building Block Solutions' e 'We Keep IT Green' são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2086944/Super_Micro_servers.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

SOURCE Super Micro Computer, Inc.