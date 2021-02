Supermicro disponibiliza aos clientes testagem e validação dos próximos sistemas baseados em processadores escaláveis Intel Xeon de 3ª geração para acelerar a adoção da plataforma do sistema

"O programa JumpStart demonstra o foco contínuo da Supermicro no suporte aos clientes e lhes proporciona o acesso mais rápido possível aos processadores escaláveis da Intel Xeon de 3ª geração amplamente esperados nas plataformas Supermicro X12", declarou Don Clegg, vice-presidente sênior de vendas mundiais da Supermicro. "A Supermicro tem um relacionamento de longa data com a Intel e espera dar suporte aos processadores líderes do setor de próxima geração da Intel que visam mercados críticos, incluindo nuvem, IA, HPC e edge computing."

Sob o programa de disponibilidade antecipada JumpStart, os clientes da Supermicro podem validar e comparar suas aplicações, permitindo que eles realizem os benefícios e recursos de desempenho da arquitetura de próxima geração. O acesso ao programa é fácil e rápido. Usando o portal JumpStart da Supermicro, os clientes interessados da Supermicro sob NDA que se qualificam podem se registrar e configurar seus sistemas para acessar os servidores remotos da Supermicro por meio do portal seguro.

Portfólio de produtos

A Supermicro tem um extenso portfólio de sistemas prontos para suportar os processadores escaláveis de 3ª geração da Intel Xeon , incluindo The Blades, Ultra, Twin family, GPU systems, etc.

Os clientes podem selecionar Servidores blade escalonáveis baseados em processador Intel Xeon de 3ª geração para os gabinetes SuperBlade 8U e 6U, desempenho aprimorado, memória DDR4 3200 mais rápida e PCIe Gen4 para E/S mais rápida. O SuperBlade 8U oferece aos clientes AIOM para E/S frontal e opções de rede avançadas, como interruptores InfiniBand HDR de 100G ou interruptores Ethernet de 25G. Em contraste, o SuperBlade 6U oferece aos clientes uma configuração otimizada em termos de memória que suporta até 12TB em um fator de forma de alta densidade. Ambos os SuperBlade 8U e 6U suportam NVMe de troca a quente e fontes redundantes de alimentação AC/DC, o que os torna ideais para aplicações em empresas, nuvem, EDA, virtualização e HPC.

Os superservidores 1U e 2U Ultra da Supermicro oferecem o melhor desempenho em categoria corporativ, ao mesmo tempo em que oferecem valor, flexibilidade, escalabilidade e capacidade de manutenção incomparáveis. Dependendo da configuração, eles suportam os TDPs de CPU mais altos com grandes possibilidades de rede e expansão.

A linha de produtos Twin de múltiplos nós abrange uma infinidade de opções para requisitos de armazenamento e servidor. Esses incluem o BigTwin com o maior desempenho e densidade em um design de quatro nós de 2U, e as opções de rede AIOM 1GbE, 10GbE, 25GbE, 100GbE e IB. A FatTwin com sistemas 4U que suportam 4 ou 8 nós oferece excelente PUE para a mais alta eficiência. A arquitetura dupla modular de troca a quente permite alta flexibilidade e capacidade de manutenção.

A Supermicro oferece a seleção mais ampla de servidores GPU otimizados para cargas de trabalho de IA, Deep Learning e HPC, incluindo uma linha completa de sistemas de 1U a 10U, incluindo a SuperBlade, que suporta até 40 GPUs por 8U. A Supermicro oferece servidores 2U e 4U de alta densidade com placas 4-GPU e 8-GPU interligadas e 8 PCI-E baseados em placas de quatro e oito vias. Com várias GPUs agora também disponíveis no fator de forma PCIe, os clientes também podem contar com um grande aumento de desempenho no extenso portfólio de servidores multi-GPU da Supermicro, incluindo 1U Ultra, BigTwin™, 8U SuperBlade®, bem como sistemas integrados que suportam GPUs.

Esses produtos e outros suportarão a plataforma baseada em processador escalável Intel Xeon (X12). A Supermicro é geralmente a primeira no mercado com acesso acelerado às mais recentes tecnologias.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (Nasdaq: SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é a principal fornecedora da Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados empresariais, computação em nuvem, inteligência artificial e sistemas de computação de ponta em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e oferece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

