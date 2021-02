Supermicro обеспечивает клиентское тестирование/валидацию для внедрения системных платформ

В рамках программы обеспечения ранней доступности JumpStart клиенты Supermicro могут осуществлять валидацию и оценку производительности своих приложений, что позволит им реализовывать эксплуатационные преимущества и возможности архитектуры нового поколения. Стать участником программы можно легко и быстро. Используя портал JumpStart компании Supermicro, заинтересованные клиенты Supermicro, связанные договором о неразглашении (NDA) и соответствующие установленным критериям, могут зарегистрироваться в программе и затем настроить свои системы на доступ к удаленным серверам Supermicro через защищенный портал.

Ассортимент продукции

Компания Supermicro имеет широкий ассортимент систем, готовых к поддержке процессоров Intel 3rd Gen Xeon Scalable, включая Blades, Ultra, семейство Twin, системы графических процессоров и пр.

На выбор клиентов предлагаются блейд-серверы на базе процессоров 3rd Gen Intel Xeon Scalable для корпусов SuperBlade с форм-факторами 8U и 6U, имеющие повышенную производительность, более быстродействующую память DDR4 3200 и интерфейс PCIe Gen4 для ускорения ввода-вывода данных. 8U SuperBlade предоставляет клиентам усовершенствованный модуль ввода-вывода (AIOM), обеспечивающий интерфейс ввода-вывода с лицевой стороны, а также улучшенные возможности сетевого взаимодействия, в частности коммутаторы 200G HDR InfiniBand или 25G Ethernet. Напротив, 6U SuperBlade обеспечивает клиентам конфигурацию с оптимизированной памятью, поддерживающую до 12 ТБ в компактном форм-факторе с высокой плотностью размещения. Модели SuperBlade 8U и 6U поддерживают накопители типа NVMe с возможностью замены в «горячем» режиме, а также резервные источники питания переменного/постоянного тока, что делает их идеальными для применения в корпоративных средах, системах облачных вычислений, EDA, виртуализации и высокопроизводительных вычислений.

Supermicro 1U и 2U Ultra SuperServer обеспечивают лучшую в своем классе производительность корпоративного уровня с непревзойденными достоинствами, гибкостью, масштабируемостью и эксплуатационной пригодностью. В зависимости от конфигурации они поддерживают высочайшие уровни отвода тепловой мощности ЦП с обширными возможностями сетевого взаимодействия и расширения.

Линейка многоузловых продуктов Twin охватывает множество вариантов для удовлетворения потребностей в хранилищах и серверах. К ним относятся BigTwin с высочайшей производительностью и плотностью размещения при 4-узловой компоновке в форм-факторе 2U, а также сетевые интерфейсы 1GbE, 10GbE, 25GbE, 100GbE и IB с модулем AIOM. FatTwin с системами размером 4U, поддерживающими 4 или 8 узлов, обеспечивает превосходную эффективность энергопотребления, обуславливающую высочайший КПД. Модульная архитектура Twin с возможностью «горячей» замены обеспечивает высокие уровни универсальности и эксплуатационной пригодности.

Supermicro предлагает широчайший в отрасли выбор серверов на графических процессорах, оптимизированных под задачи искусственного интеллекта, глубокого обучения и высокопроизводительных вычислений, в том числе полный ассортимент систем в форм-факторах от 1U до 10U, включая SuperBlade, поддерживающий до 40 графических процессоров на каждый сервер размером 8U. Supermicro предлагает серверы с высокой плотностью размещения в форм-факторах 2U и 4U со взаимосвязанными платами, имеющими по 4 и 8 графических процессоров, а также 8 линиями PCI-E на базе плат с 4- и 8-контактными разъемами. Благодаря нескольким процессорам, выпускаемым теперь и в форм-факторе PCIe, клиенты также могут ожидать значительного повышения производительности по всему обширному ассортименту многопроцессорных серверов Supermicro, включая 1U Ultra, BigTwin™, 8U SuperBlade® и встроенные системы с поддержкой графических процессоров.

Эти и другие продукты будут поддерживать платформу на базе процессоров Intel Xeon Scalable (X12). Компания Supermicro, как правило, первой на рынке обеспечивает ускоренный доступ к новейшим технологиям.

