Supermicro lança os primeiros servidores NVIDIA HGX H100 8 e 4-GPU H100 da indústria com resfriamento líquido -- que reduz os custos de energia do centro de dados em até 40%

SÃO JOSÉ, Califórnia e HAMBURGO, Alemanha, 23 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), uma provedora de soluções integrais de TI para nuvem, IA/AM, armazenamento e 5G/Edge, continua a expandir suas ofertas de centro de dados com soluções de escala de rack NVIDIA HGX H100 com resfriamento líquido. As tecnologias avançadas de resfriamento inteiramente líquido da Supermicro reduzem o tempo de espera para uma instalação completa, aumentam o desempenho e resultam em menores despesas operacionais, ao mesmo tempo em que reduzem significativamente a eficácia no uso de energia (em inglês: Power usage effectiveness, PUE) dos centros de dados. A economia para um centro de dados é estimada em 40% de energia ao usar as soluções de resfriamento líquido da Supermicro em comparação com um centro de dados refrigerado a ar. Além disso, pode ser obtida uma redução de até 86% nos custos diretos de resfriamento em comparação com centros de dados existentes.

"A Supermicro continua liderando o setor, atendendo às exigentes necessidades de cargas de trabalho de IA e centros de dados modernos em todo o mundo", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nossos inovadores servidores GPU que utilizam nossa tecnologia de resfriamento líquido reduzem significativamente os requisitos de energia dos centros de dados. Com a quantidade de energia necessária para permitir a rápida evolução dos modelos de IA de grande escala atuais, a otimização do Custo Total de Propriedade (TCO) e do Custo Total para o Meio Ambiente (TCE) é crucial para os operadores de centros de dados. Temos experiência comprovada em projetar e construir racks inteiros de servidores de alto desempenho. Esses sistemas GPU são desenvolvidos a partir do zero para integração em escala de rack com resfriamento líquido para oferecer desempenho, eficiência e facilidade de implementação superiores, permitindo-nos atender aos requisitos de nossos clientes com um curto prazo de entrega."

Para saber mais sobre os servidores GPU da Supermicro, acesse: https://www.supermicro.com/en/products/gpu

Os racks otimizados para IA com as mais recentes famílias de produtos da Supermicro, incluindo as linhas de produtos de servidor Intel e AMD, podem ser entregues rapidamente a partir de modelos de engenharia padrão ou facilmente personalizados com base nos requisitos exclusivos do usuário. A Supermicro continua a oferecer a mais ampla linha de produtos do setor com os servidores e sistemas de armazenamento de mais alto desempenho para lidar com projetos complexos de computação intensiva. As soluções integradas em escala de rack oferecem aos clientes a confiança e a capacidade de conectar os racks, conectar-se à rede e se tornarem mais produtivos antes de gerenciar a tecnologia por conta própria.

O servidor GPU refrigerado a líquido de primeira linha contém duas CPUs Intel ou AMD e oito ou quatro GPUs NVIDIA HGX H100 Tensor Core interconectadas. O uso do resfriamento líquido reduz o consumo de energia dos centros de dados em até 40%, resultando em custos operacionais mais baixos. Além disso, ambos os sistemas superam significativamente a geração anterior de sistemas equipados com GPU NVIDIA HGX, fornecendo desempenho e eficiência de até 30x nos modelos de transformadores grandes atuais com velocidade de interconexão GPU-GPU mais rápida e rede e armazenamento baseados em PCIe 5.0.

Oito servidores GPU NVIDIA H100 SXM5 Tensor Core de última geração da Supermicro para os modelos de IA de maior escala atuais incluem:

SYS-821GE-TNHR – (CPUs duplas escaláveis Intel Xeon de 4ª geração, 8 GPUs NVIDIA HGX H100, 8U) https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/8U/SYS-821GE-TNHR

AS -8125GS-TNHR – (CPUs duplas AMD EPYC de 4ª geração, 8 GPUs NVIDIA HGX H100, 8U) https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/8U/AS-8125GS-TNHR

A Supermicro também desenvolve uma gama de servidores GPU personalizáveis para treinamento rápido de IA, inferência de IA em grande volume ou cargas de trabalho HPC com fusão de IA, incluindo os sistemas com quatro GPUs NVIDIA H100 SXM5 Tensor Core.

SYS-421GU-TNXR – (CPUs duplas escaláveis Intel Xeon de 4ª geração, 4 GPUs NVIDIA HGX H100, 4U) https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/4U/SYS-421GU-TNXR

SYS-521GU-TNXR – (CPUs duplas escaláveis Intel Xeon de 4ª geração, 4 GPUs NVIDIA HGX H100, 5U) https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/4U/SYS-521GU-TNXR

A solução de nível de rack de resfriamento líquido da Supermicro inclui uma Unidade de Distribuição de Refrigerante (em inglês: Coolant Distribution Unit, CDU) que fornece até 80 kW de resfriamento direto ao chip (D2C) para as mais altas CPUs e GPUs TDP atuais para uma ampla gama de servidores da Supermicro. A fonte de alimentação redundante e hot-swappable e as bombas de resfriamento líquido garantem que os servidores sejam continuamente resfriados, mesmo com uma fonte de alimentação ou falha da bomba. Os conectores à prova de vazamento oferecem aos clientes a confiança adicional de resfriamento líquido ininterrupto para todos os sistemas. Saiba mais sobre o sistema de resfriamento líquido da Supermicro em: https://www.supermicro.com/en/solutions/liquid-cooling

O design e a integração em escala de rack se tornaram um serviço fundamental para fornecedores de sistemas. À medida que a IA e a HPC se tornaram uma tecnologia cada vez mais fundamental dentro das organizações, as configurações desde o nível do servidor até todo o centro de dados devem ser otimizadas e configuradas para desempenho máximo. Os especialistas em sistema e escala de rack da Supermicro trabalham em estreita colaboração com os clientes para explorar os requisitos e têm o conhecimento e as habilidades de fabricação para fornecer um número significativo de racks para clientes em todo o mundo.

Leia o resumo da solução de IA de grande escala da Supermicro - https://www.supermicro.com/solutions/Solution-Brief_Rack_Scale_AI.pdf

Supermicro na ISC

Para explorar essas tecnologias e conhecer nossos especialistas, planeje uma visita ao estande D405 da Supermicro no evento ISC High Performance 2023 em Hamburgo, Alemanha, de 21 a 25 de maio de 2023.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções integrais de TI otimizadas para aplicações. Fundada e sediada em São José (Califórnia, EUA), a Supermicro tem como missão oferecer produtos pioneiros para infraestruturas de TI empresarial, em nuvem, de IA e de Telco/Edge 5G. Estamos nos transformando em um provedor de soluções integrais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo em que fornecemos produtos avançados de placa-mãe, energia e chassi de alto volume. Os produtos são projetados e fabricados internamente (nos Estados Unidos, em Taiwan e nos Países Baixos), alavancando operações a nível global para garantir soluções com mais escala e eficiência, mas também otimizadas para melhorar o Custo Total de Propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação verde). O portfólio premiado de servidores Building Block Solutions® permite que os clientes os otimizem com exatidão para sua carga de trabalho e aplicação, selecionando de uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e soluções de resfriamento (ar condicionado, resfriamento gratuito ou resfriamento líquido).

