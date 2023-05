Supermicro Lanceert Eerste NVIDIA HGX H100 8 EN 4-GPU H100 Servers met Vloeistofkoeling -- Vermindert Koster Datacenter tot 40%

Vloeistofgekoelde AI Training-infrastructuur op Grote Schaal Afgeleverd als een Totale Rack-Geïntegreerde Oplossing om Implementatie te Versnellen, Prestatie te Verhogen en de Totale Kost voor het Milieu te Verminderen.

SAN JOSE, Californië en HAMBURG, Duitsland, 23 mei 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een Totale IT-oplossingsprovider voor Cloud, AI/ML, Opslag en 5G/Edge, blijft zijn aanbod voor datacentra uitbreiden met vloeistofgekoelde NVIDIA HGX H1000 rack-oplossingen op maat. Geavanceerde vloeistofkoelingstechnologieën, volledig van Supermicro, verminderen de levertijd voor een complete installatie, verhogen de prestatie en resulteren in lagere operationele kosten terwijl ze de PUE van datacentra significant verlagen. Een datacenter bespaart naar schatting 40% aan energie wanneer ze de Supermicro vloeistofgekoelde oplossing gebruiken in vergelijking met een luchtgekoeld datacenter. Daarenboven kunnen de directe koelkosten tot 86% verminderd worden in vergelijking met bestaande datacentra.

"Supermicro blijft de toon aangeven in de sector door de veeleisende noden van AI-werklading en wereldwijde moderne datacentra te ondersteunen," zei Charles Liang, voorzitter en CEO van Supermicro. "Onze innovatieve GPU-servers die gebruik maken van vloeistofkoelingstechnologie verlagen de energievereisten van datacentra significant. Met de hoeveelheid energie die de huidige snel evoluerende grootschalige AI-modellen vereisen is het cruciaal voor operatoren van datacentra om de TCO en de Totale Kost voor het Klimaat (TCE) te optimaliseren. We hebben bewezen expertise in het ontwerpen en bouwen van volledige racks van hoogwaardige servers. Deze GPU-systemen worden ontworpen vanaf de grond voor rackscale-integratie met vloeistofkoeling voor superieure prestaties, efficiëntie en eenvoudige implementatie waardoor we met een korte levertijd kunnen voldoen aan de vereisten van onze klanten.

Ga voor meer informatie over de GPU-servers van Supermicro naar:° https://www.supermicro.com/en/products/gpu

AI-geoptimaliseerde racks met de nieuwste Supermicro productfamilies, waaronder de Intel- en AMD-server productlijnen kunnen van standaard ingenieursmodellen snel geleverd worden of kunnen eenvoudig aangepast worden volgens de unieke vereisten van de gebruiker. Supermicro blijft de breedste productlijn met servers en opslagsystemen met de hoogste prestaties om complexe rekenintensieve projecten aan te pakken van de sector aanbieden. Rackscale-geïntegreerde oplossingen geven klanten het vertrouwen en de mogelijkheid om de racks aan te sluiten, te verbinden met het netwerk en sneller productiever te worden dan als ze de technologie zelf moeten beheren.

De vloeistofgekoelde GPU-server van topklasse bevat dual Intel of AMD CPU's en acht of vier onderling verbonden NVIDIA HGX H100 Tensor Core GPU's. Het gebruik van vloeibare koeling vermindert het energieverbruik van datacentra met tot 40%, °met lagere operationele kosten als gevolg. Daarenboven, overstijgen beide systemen de vorige generatie van systemen die met NVIDIA HGX GPU uitgerust waren significant, door 30x meer prestatie en efficiëntie te voorzien in de hedendaagse large transformer-modellen met snellere GPU-GPU onderlinge verbindingsnelheid en netwerken en opslag gebaseerd op PCIe 5.0.

State-of-the-art acht NVIDIA H100 SXM5 Tensor Core GPU-servers van Supermicro voor de huidige grootschaligste AI modelen bevatten:

SYS-821GE-TNHR – (Dual 4 th Gen Intel Xeon Scalable CPUs, NVIDIA HGX H100 8 GPUs, 8U) https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/8U/SYS-821GE-TNHR

Gen Intel Xeon Scalable CPUs, NVIDIA HGX H100 8 GPUs, 8U) AS -8125GS-TNHR – (Dual 4th Gen AMD EPYC CPUs, NVIDIA HGX H100 8 GPUs, 8U) https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/8U/AS-8125GS-TNHR

Supermicro ontwerpt ook een reeks GPU-servers die aan te passen zijn voor snelle AI-training, vast volume AI inferencing of AI-fused HPC werkladingen, inclusief de systemen met vier NVIDIA H100 SXM5 Tensor Core GPUs.

SYS-421GU-TNXR - (Dual 4 th Gen Intel Xeon Scalable CPUs, NVIDIA HGX H100 4 GPUs, 4U) https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/4U/SYS-421GU-TNXR

Gen Intel Xeon Scalable CPUs, NVIDIA HGX H100 4 GPUs, 4U) SYS-521GU-TNXR - (Dual 4th Gen Intel Xeon Scalable CPUs, NVIDIA HGX H100 4 GPUs, 5U) https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/4U/SYS-521GU-TNXR

De vloeistofgekoelde oplossing op rackniveau van Supermicro bevat een Coolant Distribution Unit (CDU) die tot 80kW direct-to-chip (D2C) koeling voorziet voor de hoogste TDP CPU's en GPU's van vandaag voor een wijde waaier aan Supermicro-servers. De overtollige en hot-swappable energievoorziening en vloeibare koelpompen zorgen ervoor dat de servers constant gekoeld zijn, zelfs in geval van falen van de energievoorziening of een pomp. De lekvrije verbindingen geven klanten het bijkomende vertrouwen van ononderbroken vloeibare koeling voor alle systemen. Meer informatie over het Supermicro Liquid Cooling system vind je hier: https://www.supermicro.com/en/solutions/liquid-cooling

Rackscale-ontwerp en -integratie zijn cruciale diensten geworden voor systeemleveranciers. Gezien AI en HPC een steeds meer cruciale technologie geworden zijn binnen organisaties, moeten configuraties op server-niveau naar het ganse datacenter geoptimaliseerd en geconfigureerd worden voor maximale prestatie. Het Supermicro-systeem en rackscale-experten werken nauw samen met klanten om de vereisten te verkennen en om de kennis en productiecapaciteit te hebben om een significant aantal racks te leveren aan klanten wereldwijd.

Lees de Supermicro Grootschalige AI-oplossing Mededeling- https://www.supermicro.com/solutions/Solution-Brief_Rack_Scale_AI.pdf

Supermicro bij ISC

Om meer te weten te komen over deze technologieën en onze experts te ontmoeten, kun je ons bezoeken bij de Supermicro-stand D405 op het ISC High Performance 2023 evenement in Hamburg, Duitsland, 21 -25 Mei 2023.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte totale IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij vormen ons om tot leverancier van Total IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en diensten, en leveren daarbij geavanceerde high-volume moederbord-, voedings- en behuizingsproducten. De producten worden intern ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalvergroting en efficiëntie, en ze worden geoptimaliseerd om de TCO te verbeteren en de milieu-impact te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklading en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processors, GPU's en geheugen-, opslag-, netwerk-, stroom- en koeloplossingen (geklimatiseerde, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Intel, het Intel-logo en andere Intel-merken zijn handelsmerken van Intel Corporation of zijn dochterondernemingen.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren ervan.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2081911/Supermicro_AI_and_Liquid_Cooling_Solutions.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/4046594/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.