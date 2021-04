Supermicro представляет системы на базе процессоров Intel Xeon 3-го поколения

Всеобъемлющий ассортимент систем с использованием инновационных технологий

Новая линейка включает более сотни оптимизированных для приложений систем, среди которых Hyper, SuperBlade®, семейство продуктов Twin (BigTwin®, TwinPro® и FatTwin®), Ultra, CloudDC, GPU, Telco / 5Gand Edge-серверы. Все они созданы на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения. Первоклассный процессор Intel Xeon Platinum 8380 с 40 ядрами, работающими на частоте 2,3 ГГц на платформах Ultra и Hyper, обеспечивает непревзойденную производительность. Оптимизированные для сетевого использования ЦП используются в обширном портфеле систем с 5G и Edge. Многоузловые системы Big Twin и SuperBlade с процессорами Intel Speed Select обеспечивают гибкость и эффективность для поставщиков облачных услуг. Однопроцессорные системы WIO и системы хранения данных значительно экономят средства при работе с приложениями общего назначения и хранении данных. В линейку также входят конфигурации с водяным охлаждением для ЦП высокой мощности в системах с высокой плотностью размещения в установках HPC с возможностью прямого жидкостного охлаждения, что устраняет ограничения традиционного воздушного охлаждения для отвода тепла и, таким образом, позволяет снизить общие эксплуатационные расходы центра обработки данных.

«Наши процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения разработаны с целью обеспечения подлинной гибкости работы. Это единственные процессоры для центров обработки данных со встроенным ускорением на базе технологии искусственного интеллекта. Они предназначены для обслуживания любой рабочей нагрузки, от периферии до облака. «Благодаря результатам нашего партнерства с компанией Supermicro инновационные ИТ-провайдеры из любой отрасли могут предоставлять качественные услуги при любом уровне нагрузки и быстро адаптироваться, гарантируя стабильную производительность, — отметила Лиза Спелман (Lisa Spelman), корпоративный вице-президент и генеральный директор Xeon and Memory Group. — Мы продолжаем тесно сотрудничать с компанией Supermicro, чтобы принести еще больше пользы клиентам, создавая и внедряя технологии, которые решают их самые большие проблемы».

По мере развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения компания Supermicro внедряет новые системы с графическими процессорами на базе Intel Xeon Scalable 3-го поколения. В этих системах скорость ввода-вывода PCI-E 4.0 увеличена вдвое для повышения производительности при рабочей нагрузке. Портфель решений компании включает в себя высокоинтегрированные системы в корпусе 4U с восемью графическими процессорами, предназначенные для высоких рабочих нагрузок, а также системы в корпусе 2U с двухузловыми однопроцессорными графическими картами с улучшенной энергоэффективностью для облачных игр и потоковой передачи контента. Платформа CloudDC со сбалансированной архитектурой с выделенным вводом-выводом и хранилищем All-Flash для каждого ЦП обеспечивает меньшую задержку, более высокую производительность, а также предоставляет удаленный прямой доступ к памяти (RDMA) в крупномасштабных облачных средах.

Линейка продуктов Supermicro X12 также включает системы, оптимизированные для 5G и Edge, в том числе Ultra-E, Hyper-E и сервер 2U UP 210P Edge. Высокопроизводительное серверное решение Hyper-E отличается непревзойденной вычислительной мощностью и множеством возможностей для расширения, отвечая при этом строгим требованиям телекоммуникационных компаний, таким как сертификация NEBS третьего уровня, небольшая системная глубина и доступный с лицевой стороны ввод-вывод. Hyper-E идеально подходит для сетей 5G и приложений Edge, которые требуют локальной обработки и должны включать алгоритмы искусственного интеллекта в малом форм-факторе в средах с низким энергопотреблением и ограничениями по температуре. Компания Supermicro с ее обширным ассортиментом систем X12 может легко поддерживать ряд требований к сбору данных, вычислениям и технологии искусственного интеллекта.

«По мере развития первой в стране облачной сети 5G компании Intel и Supermicro позволяют максимально задействовать возможности подключения следующего поколения от ядра до периферии, — сказал Сидд Ченумолу (Sidd Chenumolu), вице-президент компании DISH по развитию технологий. — DISH давно поддерживает партнерские отношения с обеими компаниями, и мы рады возможности продолжить это прекрасное сотрудничество».

Компания Supermicro уже внедрила системы совместно с ведущими научно-исследовательскими учреждениями в области высокопроизводительных вычислений, среди которых — Кибермедиа-Центр Осакского университета (Cybermedia Center Osaka University), который применяет системы на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения для суперкомпьютера под названием SQUID (Supercomputer for Quest to Unsolved Interdisciplinary Data Science).

«Исследователи и ученые из Осакского университета работают над своими собственными исследовательскими проектами в надежде принести пользу обществу за счет своих открытий. Мы рады возможности использовать последнее поколение решений компаний Intel и Supermicro для передовых научно-исследовательских проектов, требующих применения высокопроизводительных вычислений (HPC) и анализа данных (HPDA)», — заявил д-р Сусуму Дейт (Susumu Date), Кибермедиа-центр, Осакский университет.

Кроме того, линейка продуктов X12 открывает новые возможности при работе с массивами данных, позволяя клиентам воспользоваться преимуществами новейшей постоянной памяти Intel Optane серии 200. Новые системы X12 быстрее получают доступ к данным, обрабатывая их с вдвое большей производительностью ввода-вывода при использовании PCI-E 4.0. Благодаря поддержке до восьми каналов памяти на сокет с частотой 3200 МГц можно напрямую адресовать больший объем памяти на более высокой скорости, тем самым увеличив производительность приложений до 46% в широко используемых тестах.

В новых системах X12 улучшены функции безопасности и управления. Полное шифрование памяти делает продукты X12 значительно безопаснее, чем любое предыдущее поколение систем компании Supermicro, что дает уверенность в защите ценных данных клиентов и гарантирует результативность. Решения SuperServers от Supermicro поддерживают расширения Intel Software Guard Extensions, которые предоставляют анклавы защищенной памяти для запуска приложений и их данных.

Серверы Supermicro X12 также имеют новую интеллектуальную систему управления с повышенной безопасностью с аппаратным Root of Trust (ROT), поддержкой Redfish 1.8 и улучшенным веб-интерфейсом Supermicro Intelligent Management. Программное обеспечение компании Supermicro для управления облачной инфраструктурой, SuperCloud Composer, теперь поддерживает и платформы X12, обеспечивая скорость, гибкость и простоту ИТ-администрирования за счет интеграции задач центра обработки данных в единое интеллектуальное решение для управления задачами. SuperCloud Composer также отслеживает и управляет всем портфелем серверов Supermicro нескольких поколений, а также сторонними системами с помощью функции управления жизненным циклом центра обработки данных.

В ближайшее время компания Supermicro представит несколько архитектурных решений, использующих процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения, включая Oracle Linux и сертифицированные решения SAP. Новые процессоры созданы для различных типов рабочих нагрузок, включая работу с HPC, AI, Enterprise и Cloud.

Для получения дополнительной информации об этих современных продуктах посетите виртуальную витрину и веб-сайт Supermicro X12.

* На основе двухпроцессорной платформы с постоянной памятью Intel Optane серии 200 для поддержки 12 ТБ на каждую платформу

Информация о компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу We Keep IT Green®, и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

