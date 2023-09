Suvoda baut seine Präsenz in Rumänien aus und eröffnet eine Niederlassung in Iași

Die globale Belegschaft von Suvoda ist auf dem Weg zu einem zweistelligen Wachstum

PHILADELPHIA, 14. September 2023 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC, ein weltweit tätiges Technologieunternehmen im Bereich klinischer Studien, das auf komplexe Studien in therapeutischen Bereichen wie Onkologie, zentrales Nervensystem (ZNS) und seltene Krankheiten spezialisiert ist, hat seine Präsenz in Rumänien mit der Eröffnung seines neuesten Büros in Iași ausgebaut.

Dieser strategische Schritt ist eine weitere Stärkung der Fähigkeit von Suvoda, die steigende globale Nachfrage zu bedienen, nachdem das Unternehmen bereits zu Beginn dieses Jahres seine Technologieplattform für klinische Studien und seine leistungsstarke neue eCOA-Lösung erfolgreich eingeführt hat. In der Niederlassung von Suvoda in Iași, die im Juli offiziell eröffnet wurde, werden Teams arbeiten, die sich auf Produktentwicklung, Softwareentwicklung und professionelle Dienstleistungen spezialisieren, wobei im Zuge des Wachstums des Unternehmens auch eine Expansion in andere Bereiche geplant ist.

„Unsere neue Niederlassung in Iași ist wichtig, weil dort ein unvergleichlicher Talentpool arbeiten wird, der es uns ermöglicht, unseren Kunden weiterhin die hochwertigen Lösungen und den Support zu bieten, für den Suvoda weltweit bekannt ist", so Marius Manole, Mitbegründer, Vizepräsident für technische Lösungen sowie Generaldirektor von Suvoda Rumänien.

Palas Iași, wo sich die Niederlassung von Suvoda befindet, ist ein großartiges Mischnutzungsprojekt im Herzen des Verwaltungsviertels von Iași, in der Nähe des berühmten Kulturpalastes. Die Büroräume von Suvoda sind so konzipiert, dass sie die Teamarbeit erleichtern und gleichzeitig den Remote-First-Ansatz von Suvoda unterstützen.

Iași ist die drittgrößte Stadt Rumäniens und als dynamisches akademisches Zentrum mit fünf öffentlichen Universitäten und etwa 60.000 Studenten bekannt. Iași ist auch ein wichtiges IT-Zentrum und Standort bekannter multinationaler Unternehmen wie Amazon, Oracle, Xerox und Accenture. Mit ihrer reizvollen Mischung aus kulturellem Erbe und technischem Fortschritt ist die Stadt ein attraktives Ziel für qualifizierte Fachkräfte, die eine interessante Karriere anstreben. Suvoda möchte diesen Talentpool nutzen, um sein anhaltendes Wachstum und seine Innovationen voranzutreiben.

„Mit der Niederlassung in Iași verfolgen wir das Ziel, Produktivität und Innovation ohne Grenzen weiter zu fördern. Unabhängig davon, ob unsere Mitarbeiter in unserem Büro in Bukarest, am neuen Standort in Iași oder von zu Hause aus arbeiten, ist Suvoda in der Lage, eine vernetzte Gemeinschaft zu fördern, die unsere Teammitglieder wertschätzt und Innovationen belohnt", so Tudor Cozac, Leiter der Softwareentwicklung von Suvoda Rumänien. „Die Präsenz von Suvoda in Rumänien wächst weiter und diese neue Niederlassung trägt dazu bei, dass wir unserer Verpflichtung zur Schaffung eines Umfelds der Zusammenarbeit und Zugehörigkeit nachkommen können."

Informationen zu Suvoda

Suvoda ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen im Bereich klinischer Studien, das auf komplexe, lebenserhaltende Studien in therapeutischen Bereichen wie Onkologie, zentrales Nervensystem (ZNS) und seltene Krankheiten spezialisiert ist. Suvoda wurde 2013 von Experten für eClinical-Technologien gegründet und ermöglicht es Fachleuten für klinische Studien, die dringendsten Momente in den dringendsten Studien durch fortschrittliche Softwarelösungen auf einer einzigen Plattform zu verwalten. Suvoda hat seinen Hauptsitz vor den Toren Philadelphias und unterhält außerdem Niederlassungen in Portland (Oregon), Barcelona (Spanien), Bukarest und Iasi (Rumänien) und Tokio (Japan). Der Net Promoter Score (NPS) des Unternehmens übertrifft durchweg den Durchschnitt der Technologiebranche, was dazu beigetragen hat, dass das Unternehmen von Studiensponsoren und CROs für die Unterstützung von mehr als 1.000 Studien in 80 Ländern ausgewählt wurde. Weitere Informationen erhalten Sie auf suvoda.com. Folgen Sie Suvoda auf LinkedIn.

