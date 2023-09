Suvoda étend sa présence en Roumanie avec l'ouverture d'un bureau à Iași

L'effectif mondial de Suvoda est en bonne voie pour une croissance à deux chiffres

PHILADELPHIE, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC , une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques qui se spécialise dans les études complexes dans des domaines thérapeutiques comme l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares, a renforcé sa présence en Roumanie avec l'ouverture de son nouveau bureau à Iași.

Cette décision stratégique renforce encore la capacité de Suvoda à répondre à la demande mondiale croissante suite au lancement réussi de sa plateforme technologique d'essais cliniques et de sa nouvelle solution eCOA plus tôt cette année. Le bureau de Suvoda à Iași, qui a officiellement ouvert ses portes en juillet, abritera des équipes spécialisées dans le développement de produits, l'ingénierie logicielle et les services professionnels, avec des projets d'expansion dans d'autres domaines à mesure que l'entreprise se développe.

« Notre nouveau bureau d'Iași est important, car il abrite un bassin de talents enviable qui nous permettra de continuer à fournir à nos clients les solutions et le soutien de haute qualité pour lesquels Suvoda est reconnue dans le monde entier », a déclaré Marius Manole, co-fondateur et vice-président des solutions techniques, directeur général de la branche roumaine de Suvoda.

Palas Iași, où se trouve le bureau de Suvoda, est une zone de développement mixte de premier plan située au cœur du quartier du centre civique d'Iași, à proximité du célèbre palais de la culture. L'espace de bureau de Suvoda a été conçu avec soin afin de faciliter le travail d'équipe, tout en continuant à soutenir la stratégie de Suvoda priorisant le télétravail.

Iași, la troisième plus grande ville de Roumanie, est un centre universitaire dynamique reconnu, comptant cinq universités publiques et environ 60 000 étudiants. Iași est également une plaque tournante majeure pour le secteur informatique, hébergeant des multinationales de premier plan comme Amazon, Oracle, Xerox et Accenture. Cité charmante alliant patrimoine culturel et progrès technologiques, la ville est une destination attractive pour les professionnels qualifiés à la recherche d'une carrière enrichissante et Suvoda vise à exploiter ce bassin de talents pour alimenter sa croissance et ses efforts d'innovation continus.

« Notre objectif avec le bureau d'Iași est de continuer à favoriser la productivité et l'innovation sans limites. Que nos employés choisissent de travailler depuis notre bureau de Bucarest, le nouveau site d'Iași ou à distance, Suvoda est en mesure de favoriser une communauté connectée qui reconnaît le travail des membres de notre équipe et récompense l'innovation », a déclaré Tudor Cozac, directeur de l'ingénierie logicielle pour la branche roumaine de Suvoda. « Alors que la présence de Suvoda en Roumanie continue de croître, ce nouveau bureau nous aide à tenir notre engagement de favoriser un environnement de collaboration et d'appartenance. »

À propos de Suvoda

Suvoda est une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans les études complexes et vitales dans des domaines thérapeutiques comme l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares. Fondée en 2013 par des experts en technologies eClinical, Suvoda donne aux professionnels chargés des essais cliniques les moyens de gérer au mieux leurs essais les plus urgents grâce à des solutions logicielles avancées fournies sur une plateforme unique. Suvoda a également des bureaux à Portland, dans l'Oregon, à Barcelone, en Espagne, à Bucarest et Iasi, en Roumanie, et à Tokyo, au Japon. Le taux de recommandation net (NPS) de la société dépasse constamment la moyenne du secteur technologique, ce qui contribue à ce que la société soit sélectionnée par les promoteurs d'essais et les CRO pour soutenir plus de 1 000 essais dans 80 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site suvoda.com . Suivez Suvoda sur LinkedIn .

Pour toute information, veuillez contacter :

Mara Conklin, (847) 340-6823

[email protected]

Kathy Zoeller, (312) 485-2422

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1759317/Suvoda_Logo.jpg

SOURCE Suvoda LLC