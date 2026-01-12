Suvoda définit une nouvelle norme pour la simplification de l'expérience des patients et des sites en matière d'essais cliniques

CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie, 12 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Suvoda, une société de technologie d'essai clinique, a pris des mesures décisives en 2025 pour proposer des essais cliniques plus connectés et rationalisés à l'intention des patients et des sites. La fusion de l'entreprise avec Greenphire a représenté un moment charnière dans cette évolution, en renforçant la capacité de Suvoda à relever les défis opérationnels persistants affectant les essais grâce à une approche plus unifiée. Avec la poursuite de l'innovation produit et le déploiement d'outils d'IA, Suvoda a terminé l'année avec un élan croissant pour mettre en place un écosystème unique et cohérent capable de réduire la complexité tout au long du cycle de vie de l'essai clinique.

« Les douze derniers mois ont marqué une étape importante pour Suvoda », a déclaré Jagath Wanninayake, PDG de Suvoda. « Nos équipes ont consacré beaucoup d'effort pour associer deux entreprises solides et fournir de nouvelles capacités qui reflètent ce dont les patients et les sites ont réellement besoin. À l'aube de 2026, nous voulons aider les promoteurs et les sites à effectuer leurs essais avec clarté, tout en offrant aux patients une expérience plus fluide et plus positive. »

Faciliter le parcours du patient

Le lancement de l'application patient de Suvoda a été un événement majeur de l'année, en démontrant sans ambiguïté comment une plateforme unifiée est capable d'améliorer considérablement l'expérience des patients en matière d'essais cliniques. Dans une interface grand public que les patients peuvent utiliser sur leurs propres appareils, l'application regroupe les questionnaires d'évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA), les paiements des patients, les rappels et la programmation des visites. Cette avancée permet aux participants de rester engagés tout en allégeant la charge administrative de sites généralement très occupés.

Exploiter l'IA pour alléger la charge administrative des essais cliniques

Suvoda a également simplifié les méthodes d'accès aux informations critiques par les équipes d'étude grâce à Sofia, un assistant IA actuellement déployé dans Suvoda IRT avec une prochaine expansion de la plateforme. Sofia aide les utilisateurs à poser des questions et à obtenir des réponses grâce à un outil d'IA générative, en remplaçant la navigation en plusieurs étapes par des réponses rapides et claires. Conçu avec de solides contrôles de confidentialité et de rôles, Sofia prend en charge la prise de décision quotidienne des équipes d'étude sans compromettre la sécurité des données ou l'intégrité de l'étude en aveugle.

Reconnu pour son innovation

L'approche de Suvoda a été reconnue plusieurs fois en 2025, avec notamment un nouveau brevet pour son architecture de plate-forme, ce qui porte son total à cinq. Everest Group a également désigné Suvoda leader dans son évaluation RTSM PEAK Matrix®. Suvoda a introduit dans tout son portefeuille de produits des améliorations qui renforcent la transparence, la qualité des données et la facilité d'utilisation, signe de l'importance que la société accorde à l'innovation pratique nécessaires pour l'exécution des essais dans le monde réel.

Positionné pour une croissance continue en 2026

L'entreprise prévoit la poursuite de sa forte croissance en 2026, car les promoteurs pharmaceutiques et les organisations de recherche sous contrat veulent de plus en plus des plateformes unifiées qui réduisent la complexité des essais tout en favorisant des expériences exceptionnelles pour les patients et les sites.

« Nous avons passé 2025 non seulement à fusionner deux entreprises, mais aussi à unifier nos technologies, notre personnel et notre mission », a déclaré M. Wanninayake. « Cette approche va nous permettre d'offrir encore plus de valeur en 2026 et au-delà. Nous sommes prêts à aider les promoteurs et les sites et à répondre à un plus grand nombre de leurs besoins en matière d'essais cliniques et à aider les patients à participer aux études avec facilité et confiance. »

À propos de Suvoda

Suvoda est une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques qui propose une plateforme logicielle en temps réel de premier plan permettant aux sponsors et aux ORC de prendre des décisions éclairées, et aux sites et aux patients d'agir calmement et de manière contrôlée. Suvoda fournit des solutions logicielles interconnectées et orientées vers l'action, ainsi que des services et une assistance de premier plan, de sorte que, même dans les moments les plus critiques en termes de délai et déterminants pour la mission, les études qui changent la vie continuent d'avancer. Suvoda, dont le siège se trouve près de Philadelphie, possède également des bureaux à Portland (Oregon), à Barcelone (Espagne), à Bucarest et Iasi (Roumanie) et à Tokyo (Japon). La société maintient des taux de satisfaction de la clientèle qui dépassent régulièrement la moyenne du secteur technologique, ce qui lui vaut d'être choisie par des promoteurs d'essais et des ORC pour accompagner plus de 2 000 essais cliniques dans plus de 95 pays. Suvoda a récemment fusionné avec Greenphire, un fournisseur de premier plan d'outils de gestion financière des essais cliniques et d'assistance aux patients. Pour en savoir plus, consultez le site suvoda.com et suivez Suvoda sur LinkedIn.

CONTACT :

Robin Abadía

Directeur de la communication externe

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1759317/Suvoda_updated_Logo.jpg