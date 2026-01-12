Suvoda setzt neue Maßstäbe für eine optimierte Patienten- und Prüfzentrumserfahrung in klinischen Studien

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Suvoda, ein Technologieunternehmen für klinische Studien, hat 2025 entscheidende Schritte hin zu einer vernetzten und optimierten klinischen Studienerfahrung für Patienten sowie Prüfzentren unternommen. Der Zusammenschluss des Unternehmens mit Greenphire war ein entscheidender Moment auf diesem Weg und stärkte Suvodas Fähigkeit, anhaltende Herausforderungen im Studienablauf mit einem einheitlichen Ansatz anzugehen. Zusammen mit der fortgesetzten Produktinnovation und dem Einsatz von KI-Tools schloss Suvoda das Jahr mit einer wachsenden Dynamik in Richtung eines einzigen, zusammenhängenden Ökosystems ab, das die Komplexität über den gesamten Lebenszyklus klinischer Studien reduziert.

„Die vergangenen zwölf Monate waren für Suvoda ein wichtiger Schritt nach vorn", sagte Jagath Wanninayake, Geschäftsführer von Suvoda. „Unsere Teams gingen mit Sorgfalt und Bedacht vor, als wir zwei starke Unternehmen zusammenführten und neue Funktionen bereitstellten, die sich daran orientieren, was Patienten und Prüfzentren wirklich brauchen. Zu Beginn des Jahres 2026 konzentrieren wir uns darauf, Sponsoren und Prüfzentren dabei zu unterstützen, ihre Studien klar und sicher zu steuern, und Patienten zugleich ein reibungsloseres, unterstützenderes Erlebnis zu bieten."

Den Weg für Patienten erleichtern

Ein prägender Meilenstein des Jahres war die Einführung der Patienten-App von Suvoda, ein klarer Beleg dafür, wie eine einheitliche Plattform die Erfahrung von Patienten in klinischen Studien spürbar verbessern kann. Die App vereint eCOA-Fragebögen, Patientenzahlungen, Erinnerungen sowie die Terminplanung für Studienbesuche in einer nutzerfreundlichen Oberfläche, die Patienten auf ihren eigenen Geräten nutzen können. Diese Weiterentwicklung hilft Teilnehmern, engagiert zu bleiben, und reduziert zugleich den administrativen Aufwand in stark ausgelasteten Prüfzentren.

KI nutzen, um den administrativen Aufwand in klinischen Studien zu reduzieren

Suvoda vereinfacht zudem mit Sofia, einer KI-Assistentin, die derzeit in Suvoda IRT eingesetzt wird und künftig auf weitere Teile der Plattform ausgeweitet werden soll, den Zugriff von Studienteams auf wichtige Informationen. Sofia hilft Nutzern, mit einem generativen KI-Tool Fragen zu stellen sowie Antworten zu erhalten und ersetzt die mehrstufige Navigation durch schnelle, klare Rückmeldungen. Mit robustem Datenschutz sowie rollenbasierten Kontrollen unterstützt Sofia die alltägliche Entscheidungsfindung von Studienteams, ohne die Datensicherheit oder die Integrität der Verblindung der Studie zu gefährden.

Anerkannt für Innovation

Der Ansatz von Suvoda fand auch 2025 Anerkennung, u. a. durch ein neues Patent für seine Plattformarchitektur. Damit erhöhte sich die Zahl der Patente auf fünf. Die Everest Group hat Suvoda zudem in ihrer „RTSM PEAK Matrix®"-Bewertung als Leader eingestuft. Suvoda hat sein gesamtes Portfolio erweitert, um die Transparenz, die Datenqualität und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Dies spiegelt den kontinuierlichen Fokus auf praktische Innovationen wider, die den realen Studienbetrieb unterstützen.

Für weiteres Wachstum im Jahr 2026 positioniert

Das Unternehmen geht davon aus, sein starkes Wachstum 2026 fortzusetzen, da Pharmasponsoren und Auftragsforschungsinstitute (CROs) zunehmend nach einheitlichen Plattformen suchen, die die Komplexität von Studien reduzieren und zugleich außergewöhnliche Erfahrungen für Patienten sowie Prüfzentren ermöglichen.

„Wir haben 2025 nicht nur zwei Unternehmen zusammengeführt, sondern auch unsere Technologien, unsere Beschäftigten und unsere Mission zusammengebracht", sagte Wanninayake. „Dieses Fundament versetzt uns in die Lage, 2026 und darüber hinaus noch größeren Mehrwert zu schaffen. Wir sind bereit, Sponsoren und Prüfzentren dabei zu unterstützen, noch mehr ihrer Anforderungen in klinischen Studien zu erfüllen, und Patienten zu helfen, ihre Studien mit Leichtigkeit und einem sicheren Gefühl zu durchlaufen."

Informationen zu Suvoda

Suvoda ist ein globales Technologieunternehmen für klinische Studien mit einer marktführenden Echtzeit-Softwareplattform, die Sponsoren und CROs dabei unterstützt, sichere Entscheidungen zu treffen, und Prüfzentren sowie Patienten hilft, Studien reibungslos und kontrolliert umzusetzen. Suvoda bietet vernetzte, handlungsorientierte Softwarelösungen und branchenführende Dienstleistungen sowie Support, damit selbst in den zeit- und missionskritischsten Momenten lebensverändernde Studien vorangetrieben werden können. Der Hauptsitz von Suvoda liegt in der Metropolregion Philadelphia. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen Standorte in Portland (Oregon), Barcelona (Spanien), Bukarest und Iași (Rumänien) sowie Tokio (Japan). Das Unternehmen erzielt Kundenzufriedenheitswerte, die den Durchschnitt der Technologiebranche kontinuierlich übertreffen. Dies trägt dazu bei, dass Studiensponsoren sowie CROs Suvoda auswählen, um mehr als 2000 Studien in über 95 Ländern zu unterstützen. Suvoda hat kürzlich mit Greenphire fusioniert, einem führenden Anbieter von Finanzmanagement- und Patientenunterstützungstools für klinische Studien. Weitere Informationen finden Sie auf suvoda.com und folgen Sie Suvoda auf LinkedIn.

