Suvoda、臨床試験における患者と施設の体験を効率化する新たな基準を確立

コンショホッケン（ペンシルバニア州）, 2026年1月13日 /PRNewswire/ -- 臨床試験テクノロジー企業であるSuvodaは、2025年に患者と治験実施施設の両方にとって、より連携され簡素化された臨床試験体験の実現に向けた決定的な一歩を踏み出しました。同社によるGreenphireとの合併は、この歩みにおける重要な転機となり、より統合されたアプローチによって、長年にわたり存在してきた治験運営上の課題に対処するSuvodaの能力を強化しました。継続的な製品イノベーションとAIツールの導入と相まって、Suvodaは臨床試験のライフサイクル全体にわたる複雑性を低減する、単一で一体化したエコシステムの実現に向けた勢いを高めながら、年末を迎えました。

「過去12か月間は、Suvodaにとって重要な前進の一歩となりました」と、SuvodaのCEOであるJagath Wanninayake氏は述べました。「2つの強力な企業を統合するにあたり、当社のチームは細心の注意と明確な意図をもって取り組み、患者と治験実施施設が実際に必要としているものを反映した新たな機能を提供しました。2026年を迎えるにあたり、当社は治験依頼者および治験実施施設が明確な見通しをもって治験を進められるよう支援すると同時に、患者に対してより円滑で、より支援の行き届いた体験を提供することに注力しています。」

患者の治験参加プロセスをより容易に

今年を象徴する重要なマイルストーンの一つが、Suvodaの患者向けアプリの提供開始であり、統合されたプラットフォームが患者の臨床試験体験を実質的に改善できることを明確に示しました。このアプリは、eCOA質問票、患者への支払い、リマインダー、来院スケジュール管理を、患者自身のデバイスで利用可能な単一のコンシューマーグレードのインターフェースに統合しています。この進展により、参加者のエンゲージメントを維持しつつ、多忙な治験実施施設における事務的負担の軽減が図られます。

AIを活用した臨床試験における事務負担の軽減

Suvodaは、現在Suvoda IRTに導入されており、将来的にはプラットフォーム全体への拡大を予定しているAIアシスタントのSofiaにより、治験チームが重要な情報へアクセスする方法も簡素化しました。Sofiaは生成AIツールを活用し、ユーザーが質問を行い回答を得ることを可能にすることで、複数ステップにわたる操作を迅速かつ明確な応答に置き換えます。強固なプライバシー対策と役割ベースのアクセス制御を備えて構築されたSofiaは、データセキュリティや試験の盲検性を損なうことなく、治験チームの日常的な意思決定を支援します。

イノベーションに対する評価

Suvodaのアプローチは2025年も継続的に評価され、プラットフォームアーキテクチャに関する新たな特許を取得し、特許総数は5件となりました。また、Everest Groupは、RTSM PEAK Matrix®評価においてSuvodaをリーダーに選出しました。Suvodaはポートフォリオ全体にわたり、透明性、データ品質、使いやすさを向上させる機能強化を提供し、実際の治験運営を支える実用的なイノベーションに継続的に注力している姿勢を示しました。

2026年に向けた継続的成長への体制

同社は、治験の複雑性を低減しつつ、卓越した患者体験および治験実施施設の体験を支援する統一プラットフォームを、製薬業界の治験依頼者およびCROがますます求める中、2026年も力強い成長が続くと見込んでいます。

「2025年は、2社を統合しただけでなく、当社のテクノロジー、人材、そして使命を一体化させた年でした」と、Wanninayake氏は述べました。「この基盤により、2026年以降、さらに大きな価値を提供できる体制が整いました。当社は、治験依頼者および治験実施施設がより多くの臨床試験ニーズに対応できるよう支援するとともに、患者が安心と自信をもって治験を進められるよう支える準備ができています。」

Suvodaについて

Suvodaは、市場をリードするリアルタイムソフトウェアプラットフォームを提供するグローバルな臨床試験テクノロジー企業であり、治験依頼者およびCROが確信をもって意思決定を行えるよう支援するとともに、治験実施施設および患者が冷静かつ的確に行動できるよう後押ししています。Suvodaは相互接続された、行動主導型のソフトウェア・ソリューションと業界をリードするサービス/サポートを提供します。これにより、最も時間的制約が厳しく、ミッションクリティカルな局面においても、人生を変える研究を進展させることができます。フィラデルフィア郊外に本社を置くSuvodaは、オレゴン州ポートランド、スペインのバルセロナ、ルーマニアのブカレストとヤシ、日本の東京にも事務所を構えています。同社は、技術業界平均を常に上回る水準で顧客満足度スコアを維持しています。この実績が評価され、治験依頼者やCROから選ばれ、95か国以上で2,000件を超える臨床試験を支援しています。Suvodaは最近、臨床試験の財務管理および患者支援ツールの主要プロバイダーであるGreenphireと合併しました。詳細については、suvoda.com にアクセスし、LinkedInでSuvodaをフォローしてください。

