Suvoda fija un nuevo estándar para optimizar la experiencia del paciente y del centro en ensayos clínicos

CONSHOHOCKEN, Pa., 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Suvoda, empresa de tecnología para ensayos clínicos, dio pasos decisivos en 2025 hacia una experiencia de ensayos clínicos más conectada y optimizada, tanto para pacientes como para centros. La fusión de la empresa con Greenphire marcó un hito en ese camino, reforzando la capacidad de Suvoda para abordar los persistentes desafíos operativos de los ensayos con un enfoque más unificado. Junto con la continua innovación de productos y la implementación de herramientas de IA, Suvoda cerró el año con un impulso creciente hacia un ecosistema único y cohesionado que reduce la complejidad a lo largo del ciclo de vida de los ensayos clínicos.

"Los últimos doce meses marcaron un importante avance para Suvoda", afirmó Jagath Wanninayake, consejero delegado de Suvoda. "Nuestros equipos trabajaron con esmero y dedicación para unir dos empresas sólidas y ofrecer nuevas capacidades que reflejan las necesidades reales de los pacientes y los centros. Al comenzar 2026, nos centramos en ayudar a los patrocinadores y centros a gestionar sus ensayos clínicos con claridad, a la vez que ofrecemos a los pacientes una experiencia más fluida y con mayor apoyo".

Facilitar el viaje del paciente

Un hito clave del año fue el lanzamiento de la app para pacientes de Suvoda, una clara demostración de cómo una plataforma unificada puede mejorar significativamente la experiencia de los pacientes en ensayos clínicos. La app integra cuestionarios eCOA, pagos de pacientes, recordatorios y programación de visitas en una interfaz de usuario que los pacientes pueden usar en sus propios dispositivos. Este avance ayuda a los participantes a mantenerse conectados y alivia la carga administrativa en centros con mucha actividad.

Aprovechar la IA para aliviar la carga administrativa en los ensayos clínicos

Suvoda también simplificó el acceso de los equipos de estudio a información crítica con Sofia, un asistente de IA implementado actualmente en Suvoda IRT y cuya plataforma se ampliará próximamente. Sofia ayuda a los usuarios a formular preguntas y obtener respuestas con una herramienta de IA generativa, reemplazando la navegación de varios pasos con respuestas rápidas y claras. Desarrollada con sólidos controles de privacidad y basados en roles, Sofia facilita la toma de decisiones diarias de los equipos de estudio sin comprometer la seguridad de los datos ni la integridad del ciego del estudio.

Reconocido por la innovación

El enfoque de Suvoda obtuvo un reconocimiento continuo en 2025, incluyendo una nueva patente para la arquitectura de su plataforma, lo que eleva su total a cinco. Everest Group también nombró a Suvoda líder en su evaluación RTSM PEAK Matrix®. En toda su cartera, Suvoda lanzó mejoras que optimizan la transparencia, la calidad de los datos y la facilidad de uso, lo que refleja su enfoque continuo en la innovación práctica que respalda las operaciones de prueba en el mundo real.

Posicionado para un crecimiento continuo en 2026

La empresa prevé continuar con su fuerte crecimiento en 2026 a medida que los patrocinadores farmacéuticos y las CRO buscan cada vez más plataformas unificadas que reduzcan la complejidad de los ensayos y, al mismo tiempo, respalden experiencias excepcionales para los pacientes y los centros.

"En 2025, no solo fusionamos dos empresas, sino que unificamos nuestras tecnologías, nuestro personal y nuestra misión", destacó Wanninayake. "Esta base nos posiciona para ofrecer un valor aún mayor en 2026 y en adelante. Estamos listos para apoyar a patrocinadores y centros para satisfacer más necesidades de ensayos clínicos y ayudar a los pacientes a avanzar en sus estudios con facilidad y confianza".

Acerca de Suvoda

Suvoda es una empresa global de tecnología para ensayos clínicos con una plataforma de software líder en el mercado y en tiempo real que permite a los patrocinadores y las CRO tomar decisiones con seguridad, y a los centros y pacientes actuar con calma y control. Suvoda ofrece soluciones de software interconectadas y orientadas a la acción, así como servicios y soporte líderes en el sector, para que incluso en los momentos más urgentes y cruciales, los estudios que cambian la vida sigan avanzando. Con sede en las afueras de Filadelfia, Suvoda también cuenta con oficinas en Portland, Oregón; Barcelona, España; Bucarest e Iasi, Rumanía; y Tokio, Japón. La empresa mantiene índices de satisfacción del cliente que superan constantemente la media del sector tecnológico, lo que ha contribuido a que la empresa sea seleccionada por patrocinadores de ensayos clínicos y CRO para respaldar más de 2000 ensayos en más de 95 países. Suvoda se fusionó recientemente con Greenphire, proveedor líder de herramientas de gestión financiera y apoyo al paciente para ensayos clínicos. Para obtener más información, visite suvoda.com y siga a Suvoda en LinkedIn.

