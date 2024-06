Suvoda élargit son offre d'essais cliniques avec le lancement d'ePatient

L'accent est mis sur l'amélioration de l'expérience du patient et la réduction de la charge pour les sites

PHILADELPHIE, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC, une société mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans les études complexes dans des domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares, a annoncé le lancement pour les « adopteurs précoces » de son produit ePatient. Cette solution innovante est conçue pour répondre aux complexités, aux inefficacités et aux frustrations que les patients rencontrent au niveau des allocations et des remboursements, ainsi que de la gestion des rendez-vous , tout au long de leur parcours en essai clinique.

ePatient va transformer l'expérience des patients en unifiant les paiements, les rendez-vous, les rappels et les questionnaires eCOA dans une interface mobile unique et conviviale, avec le design simple et intuitif qui a fait la réputation de Suvoda. L'intégration transparente de l'application avec IRT et eConsent de Suvoda garantit une expérience utilisateur cohérente, permettant aux usagers du site et aux patients de passer sans effort d'un produit Suvoda à l'autre grâce à une connexion unique.

« En écoutant les besoins de nos clients et en tirant parti de notre expertise en matière de technologie des essais cliniques, nous avons créé une solution qui non seulement améliore l'expérience des patients, mais aussi l'efficacité opérationnelle pour tous les acteurs concernés », a déclaré Elizabeth Morris, cheffe de produit principale chez Suvoda.

Suvoda ePatient devrait offrir quatre avantages clés.

Des paiements plus rapides pour les patients : Rationalisation des paiements d'allocations et de remboursements aux patients grâce à des déclencheurs automatisés, ce qui réduit la charge de travail sur les sites et accélère le processus de paiement pour les patients. L'amélioration de l'expérience des patients : Solution centralisée qui améliore l'expérience et l'engagement des patients en rassemblant toutes les applications nécessaires en un seul endroit et en prenant en charge plusieurs méthodes de paiement. Une réduction de la charge de travail des sites et des promoteurs : Une plateforme unique et unifiée pour Suvoda ePatient, eCOA, IRT et eConsent permet aux utilisateurs du site de se déplacer sans encombre entre les applications avec une connexion unique et une seule couche de données, ce qui minimise le rapprochement des données et réduit la marge d'erreur. Un renforcement de la protection de la vie privée et de la sécurité : Une couche de sécurité solide conçue pour garantir que les données financières sensibles restent confidentielles et inaccessibles aux utilisateurs du site.

« La participation à un essai clinique est l'une des périodes les plus difficiles de la vie d'un patient », a déclaré Jagath Wanninayake, PDG de Suvoda. « Nous nous sommes engagés à créer des solutions qui répondent aux moments urgents du parcours d'un patient. ePatient nous rapproche de cette mission ».

Suvoda adoptera une approche progressive pour déployer ePatient, en commençant par les paiements aux patients et en poursuivant avec les rendez-vous et les rappels. L'application sera disponible sur les appareils iOS et Android. ePatient sera disponible pour un petit groupe d'adopteurs précoces en juin 2024, la disponibilité générale étant prévue pour 2025.

À propos de Suvoda

Suvoda est une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans les études complexes et vitales dans des domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares. Fondée en 2013 par des experts en technologies eCliniques, Suvoda permet aux professionnels des essais cliniques de gérer les moments les plus urgents des essais les plus urgents grâce à des solutions logicielles avancées fournies sur une plateforme unique. Suvoda, dont le siège se trouve près de Philadelphie, possède également des bureaux à Portland (Orégon), Barcelone (Espagne), Bucarest et Iasi (Roumanie) et Tokyo (Japon). La cote de promoteur (NPS - Net Promoter Score) de l'entreprise dépasse régulièrement la moyenne du secteur technologique, ce qui explique qu'elle ait été choisie par des promoteurs d'essais et des sociétés de recherche sous contrat pour soutenir plus de 1 400 essais dans 85 pays. Pour en savoir plus, consultez le site suvoda.com. Suivez Suvoda sur LinkedIn.

