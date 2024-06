Suvoda erweitert sein Angebot an klinischen Studien mit der Einführung von ePatient

Mit dem Schwerpunkt auf der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Verringerung der Belastung der Standorte

PHILADELPHIA, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC, ein globales Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf komplexe Studien in therapeutischen Bereichen wie Onkologie, Zentralnervensystem (ZNS) und seltene Krankheiten spezialisiert hat, gab die Einführung seines ePatient-Produkts für frühe Anwender bekannt. Diese innovative Lösung wurde entwickelt, um die Komplexität, Ineffizienz und Frustration der Patienten bei der Zahlung von Stipendien und Kostenerstattungen sowie bei der Verwaltung von Terminen , während der gesamten Dauer ihrer klinischen Studie zu beseitigen.

ePatient wird die Patientenerfahrung durch die Vereinheitlichung von Zahlungen, Terminen, Erinnerungen und eCOA-Fragebögen in einer einzigen benutzerfreundlichen mobilen Schnittstelle mit dem einfachen, intuitiven Design, für das Suvoda bekannt ist, verändern. Die nahtlose Integration der Anwendung mit Suvodas IRT und eConsent gewährleistet eine einheitliche Benutzererfahrung, so dass Website-Benutzer und Patienten mühelos mit einer einzigen Anmeldung zwischen allen Suvoda-Produkten wechseln können.

„Indem wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingegangen sind und unser Fachwissen im Bereich der Technologie für klinische Studien genutzt haben, haben wir eine Lösung geschaffen, die nicht nur die Patientenerfahrung verbessert, sondern auch die betriebliche Effizienz für alle Beteiligten erhöht", sagte Elizabeth Morris, Senior Product Manager bei Suvoda.

Von Suvoda ePatient werden vier wesentliche Vorteile erwartet.

Schnellere Patientenzahlungen: Rationalisierung der Stipendien- und Erstattungszahlungen für Patienten durch automatische Auslöser, wodurch die Belastung der Standorte verringert und der Zahlungsprozess für die Patienten beschleunigt wird. Verbesserte Patientenerfahrung: Zentralisierte Lösung, die die Patientenerfahrung und -beteiligung verbessert, indem sie alle erforderlichen Anwendungen an einem Ort zusammenführt und mehrere Zahlungsarten unterstützt. Geringere Arbeitsbelastung für Standorte und Sponsoren: Eine einzige, vereinheitlichte Plattform für Suvoda ePatient, eCOA, IRT und eConsent ermöglicht es den Nutzern, sich nahtlos zwischen den Anwendungen zu bewegen, mit einer einzigen Anmeldung und einer einzigen Datenebene, die den Datenabgleich minimiert und die Fehleranfälligkeit verringert. Verbesserter Datenschutz und Sicherheit: Eine robuste Sicherheitsschicht, die sicherstellt, dass sensible Finanzdaten vertraulich und für die Nutzer der Website unzugänglich bleiben.

„Die Teilnahme an einer klinischen Studie ist eine der heikelsten Phasen im Leben eines Patienten", sagte Jagath Wanninayake, CEO von Suvoda. „Wir haben uns verpflichtet, Lösungen zu entwickeln, die die dringenden Momente auf dem Weg eines Patienten adressieren. ePatient bringt uns diesem Ziel einen Schritt näher."

Suvoda wird ePatient schrittweise einführen, beginnend mit Patientenzahlungen, gefolgt von Terminen und Erinnerungen. Die Anwendung wird sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verfügbar sein. ePatient ist für eine ausgewählte Gruppe von Early Adopters im Juni 2024 verfügbar, die allgemeine Verfügbarkeit wird für 2025 erwartet.

Informationen zu Suvoda

Suvoda ist ein globales Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf komplexe, lebenserhaltende Studien in therapeutischen Bereichen wie Onkologie, Zentralnervensystem (ZNS) und seltene Krankheiten spezialisiert hat. Im Jahr 2013 wurde Suvoda von Experten im Bereich der eClinical-Technologien mit dem Ziel gegründet, dem Fachpersonal klinischer Studien dabei zu helfen, die kritischsten Momente in den dringendsten Studien durch wegweisende Softwarelösungen zu bewältigen, die auf einer einzigen Plattform bereitgestellt werden. Suvoda hat seinen Hauptsitz in der Region Philadelphia und unterhält Niederlassungen in Portland, US-Bundesstaat Oregon, Barcelona, Spanien, Bukarest und Iasi, Rumänien, und Tokio, Japan. Der Net Promoter Score (NPS) des Unternehmens liegt durchweg über dem Durchschnitt der Technologiebranche und hat dazu beigetragen, dass Suvoda von Studiensponsoren und CROs für die Unterstützung von mehr als 1.400 Studien in 85 Ländern ausgewählt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter suvoda.com. Folgen Sie Suvoda auf LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1759317/4774510/Suvoda_Logo.jpg