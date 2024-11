Suvoda erhält US-Patent für seine eCOA-Softwarearchitektur

Der Low-Code- und No-Code-Ansatz beschleunigt den Entwurf und die Bereitstellung von eCOA-Fragebögen, indem er die Erstellung, Lizenzierung und Lokalisierung von Fragebögen aus dem kritischen Pfad nimmt

PHILADELPHIA, 14. November 2024 /PRNewswire/ – Suvoda, ein weltweit tätiges Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf komplexe Studien in therapeutischen Bereichen wie Onkologie, Zentralnervensystem (ZNS) und seltene Krankheiten spezialisiert hat, gab den Erhalt eines Patents vom US-Patentamt für die Suvoda Questionnaire Definition Language (SQDL) bekannt, die Teil der Softwarearchitektur seines Produkts eCOA (electronic Clinical Outcome Assessment) ist.

Das Patent demonstriert die Leistungsfähigkeit von Suvoda eCOA: beschleunigte Erstellung, Übersetzung, Lokalisierung und Bereitstellung von Fragebögen, damit Sponsoren klinischer Studien ihre Studien effizienter durchführen können. Während eCOA traditionell ein Engpass bei der Durchführung klinischer Studien ist, ermöglichen Suvoda eCOA und sein SQDL-Tool den Sponsoren, qualitativ hochwertige Fragebögen in wenigen Stunden statt in Tagen zu liefern.

„Diese Anerkennung durch das US-Patentamt ist ein Beweis für den Einfallsreichtum, die Kreativität und die technische Kompetenz unseres Teams. Viele behaupten, ähnliche Möglichkeiten zu bieten, aber Suvodas patentierte Technologie ermöglicht es uns, unsere Versprechen wirklich zu halten. Suvoda eCOA beschleunigt die behördenkonforme Umsetzung von Fragebögen, was für die Effizienz und den Erfolg klinischer Studien entscheidend ist", sagte Jagath Wanninayake, CEO von Suvoda.

Die patentierte Architektur bietet mehrere entscheidende Vorteile:

Einfache Erstellung von eCOA-Fragebögen: Suvoda eCOA ermöglicht es Nicht-Ingenieuren, eCOA-Fragebögen mit einem einfachen Low-Code/No-Code-Ansatz zu definieren und dabei die strenge Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Es enthält eine Echtzeit-Vorschau auf jede Frage, Sprache und Layout-Konfiguration, um Feedback und Produktivität zu verbessern.



Beschleunigung der Entwicklung durch Parallelverarbeitung: Die Definition des Fragebogens, die Lizenzierung, die Übersetzung und das Layout erfolgen gleichzeitig und sind vom Aufbau der Studie entkoppelt.



Die Lokalisierungspartner arbeiten direkt in Suvoda eCOA, sehen die Übersetzungen in Echtzeit und minimieren den Aufwand für die Kommunikation mit Suvoda und dem Auftraggeber.



Vereinfachter Fragebogen zur Halbzeit der Studie:: Die Fragebögen können leicht geändert werden, wobei der validierte Zustand des eCOA-Systems erhalten bleibt, so dass Änderungen während der Studie die Datenerhebung nicht verzögern.



Effiziente Fragebögen und Wiederverwendung von Komponenten: Suvoda eCOA ermöglicht die Speicherung und Wiederverwendung von Fragebögen, sofern dies zulässig ist, auf eine zugängliche und organisierte Weise und ermöglicht die Kompatibilität mit neu aktualisierten Geräten, ohne die Systemvalidierung zu beeinträchtigen.

„Die SQDL-Architektur verändert die Art und Weise, wie eCOA-Fragebögen erstellt werden, grundlegend, indem sie die parallele Erstellung von Übersetzungen und Layouts unterstützt. Wir haben den Kern unserer Arbeit patentiert und unterstützen eine leistungsstarke no-code/low-code Definitionsschicht, die ein Ökosystem von Werkzeugen ermöglicht, wie z.B. gerätegenaue Echtzeit-Vorschauen und Screenshot-Generierung, die die eCOA-Implementierung und -Bereitstellung verbessern können", erklärte Andrew McVeigh, Suvodas Chief Architect.

Suvoda eCOA ist Teil einer umfassenden Suite von Lösungen für klinische Studien, einschließlich IRT (Interactive Response Technology), eConsent und dem kürzlich eingeführten ePatient. Diese Produkte, die auf der eigens entwickelten Suvoda-Technologieplattform basieren, unterstützen Sponsoren von klinischen Studien in den dringendsten Momenten ihrer Studien und ermöglichen es ihnen, die betriebliche Effizienz zu steigern, die Belastung der Standorte zu reduzieren, den Studienverlauf der Patienten zu verändern und die menschliche Gesundheit zu fördern.

Weitere Informationen über Suvoda und seine innovative eCOA-Lösung finden Sie unter https://www.suvoda.com/products/ecoa.

Informationen zu Suvoda:

Suvoda ist ein globales Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf komplexe, lebenserhaltende Studien in therapeutischen Bereichen wie Onkologie, zentrales Nervensystem und seltene Krankheiten spezialisiert hat. Suvoda wurde 2013 von Experten für eClinical-Technologien gegründet und ermöglicht es Fachleuten für klinische Studien, die dringendsten Momente in den dringendsten Studien durch fortschrittliche Softwarelösungen zu bewältigen, die auf einer einzigen Plattform bereitgestellt werden. Suvoda hat seinen Hauptsitz in der Region Philadelphia und unterhält Niederlassungen in Portland, dem US-Bundesstaat Oregon, Barcelona, Spanien, Bukarest und Iasi, Rumänien sowie Tokio, Japan. Der Net Promoter Score (NPS) des Unternehmens liegt durchweg über dem Durchschnitt der Technologiebranche und hat dazu beigetragen, dass das Unternehmen von Studiensponsoren und Auftragsforschungsinstituten (CROs) ausgewählt wurde, um mehr als 1.500 Studien in mehr als 85 Ländern zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter suvoda.com. Folgen Sie Suvoda auf LinkedIn.

KONTAKT: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1759317/Suvoda_Logo.jpg