Suvoda obtient un brevet américain pour son architecture logicielle eCOA

L'approche low-code/no-code accélère la conception et le déploiement des questionnaires eCOA, en éliminant du chemin critique la création des questionnaires, les licences et la localisation.

PHILADELPHIE, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Suvoda, une société mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans les études complexes dans des domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares, a annoncé la réception d'un brevet de l'Office américain des brevets pour le Suvoda Questionnaire Definition Language (SQDL), qui fait partie de l'architecture logicielle de son produit eCOA (évaluation électronique des résultats cliniques).

Le brevet démontre la puissance de la solution eCOA de Suvoda : accélération de la création, de la traduction, de la localisation et du déploiement des questionnaires afin que les promoteurs d'essais cliniques puissent lancer leurs études plus efficacement. Alors que l'eCOA est traditionnellement un goulot d'étranglement dans la mise en œuvre des essais cliniques, l'eCOA de Suvoda et son outil SQDL permettent aux promoteurs de fournir des questionnaires de haute qualité en quelques heures, au lieu de quelques jours.

« Cette reconnaissance par l'Office américain des brevets témoigne de l'ingéniosité, de la créativité et de l'excellence technique de notre équipe. Beaucoup prétendent offrir des capacités similaires, mais la technologie brevetée de Suvoda nous permet de tenir nos promesses. Suvoda eCOA accélère la mise en œuvre du questionnaire dans le respect de la réglementation, ce qui est crucial pour l'efficacité et la réussite des essais cliniques », a déclaré Jagath Wanninayake, PDG de Suvoda.

L'architecture brevetée offre plusieurs avantages clés :

Création facile du questionnaire eCOA : l'eCOA de Suvoda permet aux non-ingénieurs de définir des questionnaires eCOA à l'aide d'une approche simple, sans code, tout en maintenant une conformité réglementaire rigoureuse. Il comprend un aperçu en temps réel de chaque question, de la langue et de la configuration de la mise en page afin d'améliorer le retour d'information et la productivité.



Accélération du développement par le traitement parallèle : la définition du questionnaire, l'octroi des licences, la traduction et la mise en page se font simultanément et sont découplés de l'élaboration de l'étude.



Les partenaires de localisation travaillent directement dans l'eCOA de Suvoda, prévisualisant les traductions en temps réel et minimisant les allers-retours avec Suvoda et le commanditaire.



Mise à jour simplifiée du questionnaire à mi-étude : les questionnaires peuvent être facilement modifiés tout en conservant l'état validé du système eCOA, de sorte que les changements en cours d'étude ne retardent pas le recueil des données.



Questionnaire efficace et réutilisation des composants : l'eCOA de Suvoda permet de stocker et de réutiliser les questionnaires, lorsqu'ils sont autorisés, d'une manière accessible et organisée, et d'assurer la compatibilité avec les appareils nouvellement mis à jour sans affecter la validation du système.

« L'architecture SQDL modifie fondamentalement la façon dont les questionnaires eCOA sont créés en permettant la construction parallèle des traductions et des mises en page. Nous avons breveté le cœur de notre activité, en prenant en charge une puissante couche de définition no-code/low-code qui permet un écosystème d'outils - tels que des aperçus en temps réel et précis des appareils et la génération de captures d'écran - qui peuvent améliorer la mise en œuvre et le déploiement de l'eCOA », a expliqué Andrew McVeigh, architecte en chef de Suvoda.

L'eCOA de Suvoda fait partie d'une suite complète de solutions pour les essais cliniques, comprenant IRT (Interactive Response Technology), eConsent et ePatient, lancé récemment. Unifiés sur la plateforme technologique Suvoda, ces produits soutiennent les promoteurs d'essais cliniques aux moments les plus urgents de leurs études, leur permettant d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire la charge des sites, de transformer le parcours des patients et de contribuer à l'avancement de la santé humaine.

À propos de Suvoda :

Suvoda est une entreprise mondiale de technologie des essais cliniques spécialisée dans les études complexes et vitales dans des domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, le système nerveux central et les maladies rares. Fondée en 2013 par des experts en technologies eCliniques, Suvoda permet aux professionnels des essais cliniques de gérer les moments les plus urgents des essais les plus urgents grâce à des solutions logicielles avancées fournies sur une plateforme unique. Suvoda, dont le siège se trouve près de Philadelphie, possède également des bureaux à Portland (Orégon), Barcelone (Espagne), Bucarest et Iasi (Roumanie) et Tokyo (Japon). Le Net Promoter Score (NPS) de l'entreprise dépasse régulièrement la moyenne du secteur technologique, ce qui lui vaut d'être choisie par des promoteurs d'essais et des organismes de recherche sous contrat (CRO) pour soutenir plus de 1 500 essais dans plus de 85 pays. Pour en savoir plus, consultez le sitesuvoda.com. Suivez Suvoda surLinkedIn.

