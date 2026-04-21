Suvoda führt das agentenbasierte RTSM ein und verkürzt die Vorbereitungszeit für klinische Studien um bis zu 80 %

Ein KI-gestütztes System der nächsten Generation für die Randomisierung und das Versorgungskonzept bei klinischen Studien – entwickelt, um Studien deutlich schneller bis zur Aufnahme des ersten Patienten zu bringen

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Es kann Monate dauern, bis eine klinische Studie vom Vertragsabschluss bis zur Durchführung gelangt. Für Sponsoren, die daran arbeiten, Therapien für Patienten bereitzustellen, die diese benötigen, ist die Anlaufphase einer der größten Zeitfresser – und einer der am schwersten zu verkürzenden.

Heute hat Suvoda, ein weltweit tätiges Technologieunternehmen für klinische Studien und anerkannter Marktführer im Bereich RTSM, agentenbasiertes RTSM vorgestellt: die nächste Evolutionsstufe von Suvoda IRT, die mithilfe von agentenbasierter KI eine Studie in nur zwei Wochen vom Projektstart bis zur Benutzerabnahmeprüfung (UAT) begleitet.

Agentenbasiertes RTSM ist Teil einer umfassenderen KI-Strategie, die zusammen mit Suvodas KI-Assistentin Sofia drei Vorteile für Sponsoren und Studienteams bietet:

Beschleunigung der Studienvorbereitung und des Projektstarts – Verkürzung der Zeit vom Projektstart bis zum UAT um bis zu 80 %

Verbesserung der Erfahrung für Sponsoren und Studienzentren – durch schnelleren Zugriff auf Studieninformationen und Reduzierung des Verwaltungsaufwands

Bereitstellung intelligenter Erkenntnisse – für eine klarere Transparenz des Studienstatus und intelligentere Entscheidungsunterstützung für die Studienteams

In Suvoda RTSM beschleunigen mehrere KI-Agenten verschiedene Phasen der Studienvorbereitung – einschließlich Softwarekonfiguration, Anpassung und Tests – und beschleunigen Änderungsaufträge. Da das agentenbasierte RTSM auf der patentierten Suvoda-Plattform aufbaut, nutzt es die Virtual-Partition-Architektur und die Codegenerierungsfunktionen der Low-Code-/No-Code-Tools der Plattform, anstatt für jeden Aufbau von Grund auf neu zu beginnen. Es ermöglicht zudem eine schnelle agentenbasierte Einrichtung durch den Zugriff auf eine gemeinsame Datenschicht mit umfassenden Daten zu Studienkonfigurationen, die durch Suvodas Erfahrung mit Tausenden komplexer Studien verfeinert wurden. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Team von Suvoda, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Bereitstellung von fachkundiger Beratung und ruhiger Begleitung in jeder Phase der Studie.

„Klinische Studien werden immer komplexer und dringlicher, und unsere Kunden sollten sich nicht mit Technologien herumschlagen müssen, die sie ausbremsen", sagte Jagath Wanninayake, CEO von Suvoda. „Mit agentenbasiertem RTSM nutzen wir KI, um Reibungsverluste beim Start von Studien zu beseitigen – so können Sponsoren früher mit der Patientenrekrutierung beginnen, Studienzentren profitieren von einer intelligenteren und reaktionsschnelleren Erfahrung, und Studienteams verbringen weniger Zeit mit Verwaltungsaufgaben und mehr Zeit mit der Arbeit, auf die es ankommt."

Suvoda arbeitet derzeit mit einer ausgewählten Gruppe von Early Adopters zusammen, um agentische RTSM-Funktionen einzuführen und damit die operative und dienstleistungsbezogene Grundlage für eine breitere Einführung zu festigen. Suvoda verbessert zudem Sofia, seinen KI-Assistenten, um die Überwachung zu unterstützen, Warnmeldungen bereitzustellen und unter Einhaltung angemessener Sicherheitsvorkehrungen direkte Maßnahmen zur Unterstützung des Studienprozesses zu ergreifen. Das Unternehmen plant, das agentenbasierte Modell auf eCOA und seine Finanzdienstleistungsprodukte auszuweiten, um die gleiche Startgeschwindigkeit und Konsistenz auf fragebogenbasierte Studien, die Reisekosten der Teilnehmer sowie Zahlungen an Patienten und Studienzentren zu übertragen.

„Unser Ziel ist es, jeden Moment in einer Studie intelligenter zu gestalten – ganz gleich, ob wir ein komplexes RTSM-System für eine Studie aufbauen, auf eine Protokolländerung reagieren oder einem Studienkoordinator helfen, innerhalb von Sekunden die richtige Antwort zu finden", sagte E.K. Koh, leitender Produktmanager, Suvoda. "Das agentenbasierte RTSM ist einer der ersten Schritte in einer umfassenderen KI-Vision. Geschwindigkeit, Qualität und Erfahrung müssen keine Kompromisse sein – sie können alle gemeinsam voranschreiten."

Im Mittelpunkt von Suvoda RTSM steht das Engagement für die Menschen, denen es dient: die Sponsoren, die neue Behandlungen testen, die Studienzentren, die die Studien durchführen, und letztlich die Patienten, die auf Therapien warten. Ein schnellerer Start ist nicht nur eine operative Kennzahl – er ist ein Schritt dahin, Medikamente schneller zu den Menschen zu bringen, die sie benötigen.

INFORMATIONEN ZU SUVODA



Suvoda ist ein globales Technologieunternehmen für klinische Studien mit einer marktführenden Echtzeit-Softwareplattform, die Sponsoren und CROs dabei unterstützt, sichere Entscheidungen zu treffen, und Prüfzentren sowie Patienten hilft, Studien reibungslos und kontrolliert umzusetzen. Suvoda bietet vernetzte, handlungsorientierte Softwarelösungen und branchenführende Dienstleistungen sowie Support, damit selbst in den zeit- und missionskritischsten Momenten lebensverändernde Studien vorangetrieben werden können. Der Hauptsitz von Suvoda liegt in der Metropolregion Philadelphia. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen Standorte in Portland (Oregon), Barcelona (Spanien), Bukarest und Iași (Rumänien) sowie Tokio (Japan). Das Unternehmen erzielt Kundenzufriedenheitswerte, die durchweg über dem Durchschnitt der Technologiebranche liegen. Dies trägt dazu bei, dass das Unternehmen von Studiensponsoren und Auftragsforschungsinstituten (CROs) ausgewählt wird, um mehr als 6.000 Studien in über 115 Ländern zu unterstützen. Suvoda hat kürzlich mit Greenphire fusioniert, einem führenden Anbieter von Finanzmanagement- und Patientenunterstützungstools für klinische Studien. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie suvoda.com und folgen Sie Suvoda auf LinkedIn.

KONTAKT:

Robin Abadía

Direktor, Externe Kommunikation

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